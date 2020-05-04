Кількість безробітних в Україні зросла майже на 50 відсотків

Рівень безробіття в Україні на початку травня цього року виявився на 48 відсотків більшим у порівнянні з аналогічним показником річної давнини. Про це говориться у повідомленні пресслужби Державного центру зайнятості, опублікованому у вівторок, 5 травня.

"Станом на 4 травня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, становить 456,8 тисячі осіб, що майже на 148,5 тисячі, або на 48 відсотків більше, ніж станом на відповідну дату минулого року", - зазначається у повідомленні.

Для порівняння, станом на 4 травня попереднього року кількість безробітних в Україні становила 308,3 тисячі осіб.

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156 тисяч безробітних з початку карантину

За даними Державного центру зайнятості, з 12 березня цього року, тобто з початку запровадження обмежень для стримування коронавірусу, статус безробітного отримали майже 156 тисяч громадян.

"Однак у період дії карантину продовжують працювати підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни: продуктові та господарські магазини, комунальні служби, лікарні, аптеки, транспортні підприємства, пошта, фінансові та інші установи", - стверджують у відомстві.

Кількість вакансій зменшилася на 60 відсотків

Ще відчутніше зменшилась кількість вакансій на ринку праці. Станом на початок травня їх стало на 60 відсотків менше, ніж було у травні минулого року.

Водночас у Державному центрі зайнятості вказують на збільшення попиту роботодавців у сферах сільського та лісового господарства, торгівлі та послуг, логістики, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, а також забезпечення правопорядку. В останньому випадку йдеться про вакансії охоронців та сторожів.

У відомстві також вказують на наявність попиту на фахівців із досвідом роботи бухгалтером, обліковцем та лікарем. Шукають зокрема й електрогазозварників, дорожніх робітників, слюсарів-ремонтників та електромонтерів.