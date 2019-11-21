Кілька тисяч людей зібралося на Майдані відзначити річницю Революції гідності

На Майдані Незалежності в Києві ввечері у четвер, 21 листопада, відбувається народне віче, присвячене шостій річниці від початку Революції гідності. За даними інформагенцій "Українські новини" та "Інтерфакс-Україна", в акції беруть участь кілька тисяч осіб.

Організатором народного віче під назвою "У нас є гідність" виступив "Рух опору капітуляції". На акції зібралися, зокрема, політики, родичі загиблих під час Євромайдану, об'єднання адвокатів, що представляють інтереси сімей героїв Небесної сотні, та учасники протестів під час Євромайдану.

Раніше організатори акції запевняли, що зі сцени Майдану виступлять учасники протестів кінця 2013-2014 років, ветерани АТО/ООС, політики і представники громадськості. Вони мали намір нагадати про те, як починалася революція, і за які ідеали загинула Небесна сотня, оскільки, на їхню думку, досягнення цих цілей сьогодні під загрозою зриву.

Як повідомлялося, раніше у цей день президент України Володимир Зеленський пообіцяв родичам героїв Небесної сотні зробити все для отримання результатів розслідування справ про вбивства активістів Революції гідності.

Цього дня в Україні відзначають шосту річницю початку Революції гідності.