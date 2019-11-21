 Кілька тисяч людей зібралося на Майдані відзначити річницю Революції гідності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2019

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Новини

Кілька тисяч людей зібралося на Майдані відзначити річницю Революції гідності

Організатором кількатисячної акції виступив "Рух опору капітуляції". Серед учасників - родичі Небесної сотні та учасники Євромайдану 2013-2014 роках.

Акція до Дня гідності на Майдані Незалежності

Учасники акції до Дня гідності на Майдані Незалежності

На Майдані Незалежності в Києві ввечері у четвер, 21 листопада, відбувається народне віче, присвячене шостій річниці від початку Революції гідності. За даними інформагенцій "Українські новини" та "Інтерфакс-Україна", в акції беруть участь кілька тисяч осіб.

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Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляції на рішення щодо залишення під вартою п'ятьох "беркутівців", обвинувачених у вбивстві 49 людей в лютому 2014 року. Родичі загиблих обурені. (19.08.2019)

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв родичам героїв Небесної сотні зробити все для отримання результатів розслідування справ про вбивства активістів Революції гідності. (21.11.2019)

Замість скасованого військового параду кияни та гості столиці мали можливість відвідати і офіційну Ходу гідності, і Марш захисників України. Протистояння не було - заходи радше доповнювали один одного. (24.08.2019)

Організатором народного віче під назвою "У нас є гідність" виступив "Рух опору капітуляції". На акції зібралися, зокрема, політики, родичі загиблих під час Євромайдану, об'єднання адвокатів, що представляють інтереси сімей героїв Небесної сотні, та учасники протестів під час Євромайдану.

Раніше організатори акції запевняли, що зі сцени Майдану виступлять учасники протестів кінця 2013-2014 років, ветерани АТО/ООС, політики і представники громадськості. Вони мали намір нагадати про те, як починалася революція, і за які ідеали загинула Небесна сотня, оскільки, на їхню думку, досягнення цих цілей сьогодні під загрозою зриву.

Як повідомлялося, раніше у цей день президент України Володимир Зеленський пообіцяв родичам героїв Небесної сотні зробити все для отримання результатів розслідування справ про вбивства активістів Революції гідності.

Цього дня в Україні відзначають шосту річницю початку Революції гідності.

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