Ку-Клукс-Клан - ультраправа організація в США.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ку-Клукс-Клан ". Ультраправа організація Ку-Клукс-Клан була заснована в США в 1865 року з метою гноблення передусім чорношкірого населення. Як єдина організація вона діяла між 1865 та 1875 роками, а також у 1915-1914 роках. Починаючи від 1950-х років під цією назвою діють кілька груп, які є незалежними одна від одної. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.