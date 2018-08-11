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Ку-Клукс-Клан

Ку-Клукс-Клан - ультраправа організація в США.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ку-Клукс-Клан ". Ультраправа організація Ку-Клукс-Клан була заснована в США в 1865 року з метою гноблення передусім чорношкірого населення. Як єдина організація вона діяла між 1865 та 1875 роками, а також у 1915-1914 роках. Починаючи від 1950-х років під цією назвою діють кілька груп, які є незалежними одна від одної. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Через рік після маршу неонацистів Дональд Трамп засудив будь-який раcизм

Через рік після маршу неонацистів Дональд Трамп засудив будь-який раcизм 11.08.2018

Протести білих націоналістів у Шарлотсвіллі були рік тому. Тоді президент США Дональд Трамп висловлювався неоднозначно, нині - засудив будь-який расизм.
Дональд Трамп після заворушень у Шарлотсвіллі нарешті засудив расизм

Дональд Трамп після заворушень у Шарлотсвіллі нарешті засудив расизм 14.08.2017

Президент США Дональд Трамп назвав злочинними організації, які вдаються до насильницьких дій через расизм. Він запевнив, що порушники закону в Шарлотсвіллі будуть притягнуті до відповідальності.

Дональда Трампа розкритикували за реакцію на сутички в Шарлотсвіллі (14.08.2017) 14.08.2017

Президент США Дональд Трамп спровокував хвилю критики, виступивши з нечіткою заявою щодо кривавих сутичок між праворадикалами та їхніми противниками у Шарлотсвіллі. Що ж так обурило американців?

Коментар: Насильство в Шарлотсвіллі як відображення США Дональда Трампа

Коментар: Насильство в Шарлотсвіллі як відображення США Дональда Трампа 14.08.2017

Яка там велика Америка! Шарлотсвілл показав: єдине, що Дональд Трамп зробив у США великим, - це ненависть. Марш американських ультраправих - виклик демократії у країні, вважає Джефферсон Чейз.
Білий дім став на захист Трампа через критику про брак засудження расизму

Білий дім став на захист Трампа через критику про брак засудження расизму 13.08.2017

Адміністрація президента США Дональда Трампа стала на захист свого шефа, заявивши, що засуджуючи насильство в Шарлоттсвіллі, Трамп засуджував зокрема і неонацистські та білі расистські групи.
ФБР почало розслідування наїзду автомобіля на натовп у Шарлоттсвіллі

ФБР почало розслідування наїзду автомобіля на натовп у Шарлоттсвіллі 13.08.2017

Автомобіль в'їхав у натовп супротивників ультраправих, в результаті чого загинула одна людина і ще 19 отримали поранення. Правоохоронні органи заарештували чотирьох людей, причетних до інциденту і заворушень.
Трамп засудив насильство у Шарлотсвіллі, але удостоївся і критики

Трамп засудив насильство у Шарлотсвіллі, але удостоївся і критики 13.08.2017

Президент США Дональд Трамп засудив насильницькі сутички у місті Шарлотсвілл, штат Вірджинія. Водночас президент потрапив під хвилю критики через слова про відповідальність "багатьох сторін" за насильство.

Надзвичайний стан у місті в США через сутички між правими екстремістами та антирасистами

Надзвичайний стан у місті в США через сутички між правими екстремістами та антирасистами 12.08.2017

У місті Шарлоттсвілль в американському штаті Вірджинія сталися сутички між білими націоналістами та антирасистами. Поліція заарештувала одну людину, а в місті оголошено надзвичайний стан.

Як двоє німецьких поліцейських стали членами Ку-Клукс-Клану

Як двоє німецьких поліцейських стали членами Ку-Клукс-Клану 04.08.2012

Слідчий комітет Бундестагу, що розслідував злочини неонацистів, знайшов докази того, що расистські ідеї проникли й до німецької поліції. Двоє офіцерів були куклукскланівцями.