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Курултай кримськотатарського народу представляє собою вищий представницький повноважний орган кримськотатарського народу. Делегати Курултаю кримськотатарського народу обираються на п'ять років. У виборах до Курултаю беруть участь кримські татари та члени їхніх родин, які мають українське громадянство. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.