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Курултай кримськотатарського народу

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "курултай".

Курултай кримськотатарського народу представляє собою вищий представницький повноважний орган кримськотатарського народу. Делегати Курултаю кримськотатарського народу обираються на п'ять років. У виборах до Курултаю беруть участь кримські татари та члени їхніх родин, які мають українське громадянство. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Київ протестує проти затримання й побиття в Криму делегата Курултаю

Київ протестує проти затримання й побиття в Криму делегата Курултаю 24.05.2018

Затримання особами у формі делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза викликало різку критику з боку МЗС України. У Києві планують позиватися до Міжнародного суду ООН.
Що стоїть за ініціативою змінити владу в Меджлісі?

Що стоїть за ініціативою змінити владу в Меджлісі? 10.03.2015

Частина делегатів Курултаю домагається перевиборів лідера кримських татар. Ним може стати проросійський політик Ремзі Ільясов. DW з'ясовувала, які в нього шанси бути обраним.
Курултай ініціює створення національної автономії кримських татар у Криму

Курултай ініціює створення національної автономії кримських татар у Криму 29.03.2014

Делегати Курултаю, який відбувся в суботу, 29 березня, в Бахчисараї, ухвалили рішення про реалізацію кримськотатарським народом права на самовизначення в Криму.
Кримські татари: розрахунок лише на власні сили

Кримські татари: розрахунок лише на власні сили 25.03.2014

Кримськотатарські активісти заявляють про намір відновити національно-визвольний рух з метою відновлення державності на території Криму. Оглядачі ж вважають, що досягти цього буде дуже непросто.

Курултай закликав визнати депортацію кримських татар геноцидом 25.12.2006

Курултай кримських татар визначиться, кого з кандидатів у президенти підтримувати 10.09.2004