На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "купівельна спроможність".

Термін "купівельна спроможність" застосовується як відносно грошей, коли йдеться про кількість товарів або послуг, що їх можна придбати за певну одиницю грошей, так і до платоспроможності населення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.