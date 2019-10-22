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Купівельна спроможність

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "купівельна спроможність".

Термін "купівельна спроможність" застосовується як відносно грошей, коли йдеться про кількість товарів або послуг, що їх можна придбати за певну одиницю грошей, так і до платоспроможності населення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Купівельна спроможність українців найнижча в Європі - GfK

Купівельна спроможність українців найнижча в Європі - GfK 22.10.2019

Дослідження GfK свідчить, що купівельна спроможність українців найнижча в Європі і у 8 разів менша за середньоєвропейську.
У Німеччині третій рік поспіль зростає купівельна спроможність населення

У Німеччині третій рік поспіль зростає купівельна спроможність населення 22.03.2017

Реальна заробітна плата у ФРН в 2016 році зросла на 1,8 відсотка. Тренд спостерігається вже третій рік поспіль.
Купівельна спроможність українців виявилася найнижчою в Європі

Купівельна спроможність українців виявилася найнижчою в Європі 08.11.2016

Серед країн Європи Україна - найгірша за показником купівельної спроможності, встановило дослідження компанії GfK.
Німецька економіка у другому кварталі продовжила зростати

Німецька економіка у другому кварталі продовжила зростати 14.08.2015

ВВП Німеччини у другому кварталі поточного року зріс на 0,4 відсотка завдяки експорту. Водночас експерти не поспішають з прогнозами, враховуючи низку факторів нестабільності у світовій економіці.

Німці куплятимуть більше товарів 26.09.2013

Німці налаштовані на великий шопінг. Настрій у них при цьому "справді ейфоричний" - констатують маркетологи. Свіжі дані Товариства вивчення попиту свідчать, що востаннє він був таким наприкінці 2006 року.
Німецька промисловість дедалі привабливіша для інвесторів

Німецька промисловість дедалі привабливіша для інвесторів 15.05.2013

Добре розвинута інфраструктура, висока купівельна спроможність, інновації - все це приваблює до Німеччини рекордну кількість іноземних інвесторів, стверджують експерти.
Німецькі пенсіонери побіднішали

Німецькі пенсіонери побіднішали 14.10.2012

Купівельна спроможність німецьких пенсіонерів істотно зменшилася за останні 12 років. Опозиційні політики закликають владу краще боротися з бідністю.
За купівельною спроможністю українці на передостанньому місці в Європі

За купівельною спроможністю українці на передостанньому місці в Європі 17.11.2010

Німецькі споживачі мають у розпорядженні більше фінансів, ніж в середньому по Європі:18,904 євро. Україна, Молдова та Білорусь - найбідніші. Такі результати нового ринкового дослідження від соціологічної компанії "Gfk"
Споживачі – рятівники німецької економіки

Споживачі – рятівники німецької економіки 26.05.2009

Купівельна спроможність німців та їхнє бажання витрачати гроші залишаються одними з найважливіших важелів протидії економічній кризі у Німеччині. Експерти прогнозують подальшу підтримку від споживачів.