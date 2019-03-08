 Куди повернеться ″скіфське золото″: до музеїв Києва чи Криму? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.03.2019

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Україна

Куди повернеться "скіфське золото": до музеїв Києва чи Криму?

11 березня Апеляційний суд Амстердама розглядає скаргу музеїв анексованого Криму на рішення щодо повернення Україні "скіфського золота", яке виставляли в Нідерландах. DW зібрала відомі факти про справу.

Ausstellung Krim im LVR-LandesMuseum Bonn (Alexej Chuguj)

Історія навколо позичених в України скіфських коштовностей амстердамським Музеєм Алларда Пірсона в Нідерландах триває вже майже п'ять років - рівно стільки ж, скільки триває анексія Росією українського Криму. Адже саме на півострові розташовані музеї, які надали нідерландцям для виставки переважну більшість із загалом майже 600 об'єктів. Поки експозиція виставлялась на Заході, Росія окупувала та анексувала Крим. Після завершення виставки амстердамський музей одразу ж повернув в Україну 19 об'єктів - ті, що були позичені у Музею історичних коштовностей Києво-Печерської Лаври в Києві. Кому ж  повертати скіфське золото, позичене в Криму, в Амстердамі не знають досі.

DW.COM

Скарби скіфів, що нині знаходяться в Амстердамі, мають виставити у музеї в Києві. Однак це може відбутися аж за рік. (14.12.2016)

Культурна спадщина Криму стала предметом суперечки між Києвом та анексованим Росією півостровом. 5 жовтня нідерландський суд починає вирішувати долю застряглого в Амстердамі "скіфського золота". (05.10.2016)

Неподілені коштовності

Від самого початку повернути коштовності в Музею Алларда Пірсона вимагали як тепер уже непідконтрольні Києву кримські музеї - Керченський та Бахчисарайський історико-культурні заповідники, "Херсонес Таврійський" у Севастополі та Центральний музей Тавриди у Сімферополі, так і українська держава. Перші наполягали на тому, що експонати були взяті з їхніх фондів, а отже й мають бути повернені їм, незважаючи на подальший "розвиток політичних подій". Офіційна позиція України: "Експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово перебуває не під українським контролем", а тому їх мають віддати державі. Мовляв, належать вони до Музейного фонду України, а він яким був до анексії Криму, таким і залишився після неї.

Музей Алларда Пірсона не захотів у цій спірній ситуації вирішувати сам, кому повертати скіфські коштовності, та віддав це питання на розсуд суду. У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама ухвалив рішення повернути на територію України експонати кримських музеїв. Суд визначив, що незалежно від того, де раніше перебували експонати, згідно з нормами міжнародного права та нормативними актами ЮНЕСКО, "скіфське золото" є спадщиною України, тому експонати мають бути передані їй. Тоді ж Печерський райсуд Києва наклав арешт на музейні експонати, які зберігають в музеї Алларда Пірсона в Нідерландах, та передав до Інтерполу документи для оголошення арештованого майна в міжнародний розшук.

Коли виставка Крим: золото та таємниці Чорного моря в Музеї Алларда Пірсона завершилася 2014 року, півострів був уже анексований Росією

Коли виставка "Крим: золото та таємниці Чорного моря" в Музеї Алларда Пірсона завершилася 2014 року, півострів був уже анексований Росією

А золото і нині там

Утім, за понад два роки, що минули від дати рішення амстердамського суду, музейні об'єкти зі столиці Нідерландів нікуди так і не вирушили. Кримські музеї, очікувано не задоволені результатом вирішення суперечки, в січні 2017 року подали апеляцію. "Ані законодавством України чи Нідерландів, ані міжнародним правом не передбачені правові підстави для передачі чи переміщення предметів, які на даний момент перебувають в Амстердамі, до Києва, де вони ніколи не були", - йшлося в прес-релізі, опублікованому на російському сайті Центрального музею Тавриди після оголошення рішення суду.

Слухання Апеляційного суду Амстердама у цій справі призначені на понеділок, 11 березня. Як повідомили DW у суді, це перше і поки що єдине слухання, заплановане у цій справі. Тоді ж має стати відома дата оголошення остаточного рішення за результатом розгляду апеляції. Під час засідання суд має заслухати позиції трьох сторін - України, кримських музеїв та Музею Алларда Пірсона. Київ у суді має представляти, зокрема, міністр юстиції Павло Петренко, про що він нещодавно сам заявляв українським ЗМІ. До української делегації входитимуть також представники МЗС, мінкультури, мінінформполітики України, а також експерти музейної справи, повідомила 7 березня заступниця міністра інформполітики Еміне Джапарова.

Хто платитиме за зберігання

Готуючись до розгляду в апеляційній інстанції, в Музеї Алларда Пірсона повідомили, що всі ці роки забезпечують надійне зберігання скіфських коштовностей. Там також зазначили, що з 2014 року жодним чином не змінили власної позиції у справі та не бачать себе в праві "робити якийсь вибір у цьому питанні". Крім того, в музеї наголосили, що суд у попередньому рішенні виправдав їхню вичікувальну позицію та зберігання кримських об'єктів у себе до остаточного рішення у цій справі.

Відкритим лишається лише питання, хто повинен буде нести витрати музею на зберігання скіфського золота. Згідно з рішенням суду від грудня 2016 року, плату в 111 тисяч євро, що була актуальною на той час, мала сплатити українська держава, натомість кримські музеї мали покрити судові витрати. Хто ж має оплатити зберігання музейних об'єктів за понад два роки, що минули відтоді, поки що залишається незрозумілим. У Музеї Алларда Пірсона DW повідомили, що увесь час - від моменту закриття виставки в 2014 році - покривають витрати на зберігання об'єктів самі. Суму цих витрат там називати відмовилися.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, котра проходить в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Золото Криму: куди повернуться скарби?

    Музейні експонати - заручники політики

    Керівництво археологічного Музею Алларда Пірсона в Амстердамі, де проходить виставка "Крим. Золото і таємниці Чорного моря", не знає, куди після завершення експозиції - в Україну чи в Росію - повертати виставлені тут стародавні скарби із кримських музеїв.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, котра проходить в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Золото Криму: куди повернуться скарби?

    Застібка у формі дельфіна

    На виставці представлені понад дві тисячі експонатів, котрі уперше демонструються за межами України. Зокрема і ця фібула - застібка із золота та гірського кришталю у формі дельфіна (перше століття до н. е. - перше століття н. е.), знайдена у сарматському Ногайчинському кургані поблизу села Червоного Нижньогірського району Криму.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, котра проходить в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Золото Криму: куди повернуться скарби?

    Нові археологічні знахідки

    Деякі зі скарбів виставки знайдені під час нещодавніх археологічних розкопок у Криму. Наприклад, ось ці сережки є результатом розкопок 2008 року у пізньоантичному могильнику Джург-оба, котрий знаходиться неподалік села Завітне Ленінського району Криму. Некрополь лежить на 1200 метрів північніше античного міста Кітей, котре входило до складу Боспорської держави.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, котра проходить в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Золото Криму: куди повернуться скарби?

    Вінок із некрополя Джург-оба

    Даний похоронний вінок, датований п'ятим століттям н. е., також було знайдено у некрополі Джург-оба. Загалом виставка "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" охоплює десять століть кримської історії.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, котра проходить в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Золото Криму: куди повернуться скарби?

    Скарби із "Товстої могили"

    На виставці представлені не лише кримські скарби, а й археологічні знахідки із Півдня України. Експозицію доповнює, наприклад, цей залізний меч із золотим руків'ям та піхвами, датований четвертим століттям до н. е. Дані експонати походять зі скіфського кургану "Товста могила", розташованого поблизу міста Орджонікідзе Дніпропетровської області.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, котра проходить в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Золото Криму: куди повернуться скарби?

    Китайські лаковані скриньки

    Ці китайські лаковані скриньки фахівці називають "сенсацією", адже знайти їх у могильнику Усть-Альма археологи аж ніяк не сподівалися. Раніше відома науковцям траєкторія поширення подібних китайських предметів розкоші не сягала західніше Афганістану. Скриньки, датовані першим століттям н. е., після реставрації в Японії експонуються уперше. Ліворуч на фото - репліка знайденої у Криму скриньки.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, котра проходить в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Золото Криму: куди повернуться скарби?

    Скіфське золото із Криму

    Зі згаданого пізньоскіфського Усть-Альминського городища, котре знаходиться на західному березі Криму - поблизу села Піщане Бахчисарайського району - походять і ці прикраси, так само датовані першим століттям н. е. Усть-Альма - це друге за величиною і значимістю городище Скіфського царства у Криму.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, котра проходить в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Золото Криму: куди повернуться скарби?

    Експонати з шести музеїв

    До виставки увійшли експонати з шести українських музеїв - київського Музею історичних коштовностей України, Одеського археологічного музею, Національного заповідника "Херсонес Таврійський", Бахчисарайського історико-культурного заповідника, Керченського історико-культурного заповідника та Центрального музею Тавриди.

  • Виставка Крим. Золотий острів у Чорному морі. Греки - скіфи - готи у Рейнському земельному музеї Бонна

    Золото Криму: куди повернуться скарби?

    Питання про повернення експонатів ще не вирішене

    Перш ніж поїхати до Амстердама, скарби експонувалися у Рейнському земельному музеї Бонна (на фото). У Нідерландах виставка триватиме до 31 серпня поточного року. Для з'ясування питання про права власності на дані артефакти Музей Пірсона звернувся до МЗС Нідерландів. Як і інші держави ЄС, ця країна не визнає приєднання Криму до Росії, тож питання про повернення експонатів залишається відкритим.

    Автор: Інна Завгородня, Олена Перепадя


DW.COM

Золото Криму: куди повернуться скарби?

Виставка археологічних знахідок із Криму та Північного Причорномор'я із успіхом пройшла торік у Бонні і до 31 серпня триватиме в Амстердамі. Куди повертатимуться кримські скарби після незаконної анексії Криму Росією? (31.03.2014)  

Аудіо й відео до теми

Емоції довкола вироку щодо "скіфського золота" (14.12.2016)  

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Докладно

Ausstellung Krim im LVR-LandesMuseum Bonn (Alexej Chuguj)

Куди повернеться "скіфське золото": до Києва чи Криму?

Апеляційний суд Амстердама розглядає скаргу музеїв анексованого Криму щодо повернення Україні "скіфського золота".  

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