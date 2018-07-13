Куба готується визнати право на приватну власність

На Кубі може бути здійснена конституційна реформа, в результаті якої визнаватиметься право на приватну власність. Як повідомляє кубинський інформаційний портал Cubadebate у суботу, 14 липня, зміни зумовлюються "досвідом, отриманим за роки революції", а також новими напрямками розвитку, наміченими правлячою Комуністичною партією Куби.

Разом з визнанням права на приватну власність буде збережено пріоритет державної форми власності, а за Комуністичною партією і далі зберігатиметься статус основної політичної сили, пише газета Granma - офіційний друкований орган центрального комітету Компартії Куби. За її даними, у результаті конституційної реформи мають бути закріплені також важливість іноземних інвестицій, визнання вільного ринку, свобода віросповідання та заборона на дискримінацію за статевою і етнічною ознаками.

Розмежування посад глави уряду і глави держави

Крім того, планується розмежувати посади глави уряду і глави держави, які до цього часу об'єднані, а також обмежити тривалість виконання повноважень голови Держради двома п'ятирічними термінами.

Новий проект Конституції Республіки Куба містить 224 статті, що на 87 більше, ніж у чинному документі, зазначає інформагенція Reuters. Громадянам Куби належить проголосувати за документ на референдумі після того, як його схвалять депутати Національної асамблеї.