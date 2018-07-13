 Куба готується визнати право на приватну власність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2018

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Новини

Куба готується визнати право на приватну власність

Проект нової конституції Куби зберігає пріоритет державної форми власності, але закріплює визнання вільного ринку. Також планується заборонити дискримінацію за статевою ознакою.

Площа революції в Гавані

Площа революції в Гавані

На Кубі може бути здійснена конституційна реформа, в результаті якої визнаватиметься право на приватну власність. Як повідомляє кубинський інформаційний портал Cubadebate у суботу, 14 липня, зміни зумовлюються "досвідом, отриманим за роки революції", а також новими напрямками розвитку, наміченими правлячою Комуністичною партією Куби.

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З 9 листопада запроваджуються обмеження на співробітництво американських юридичних осіб з організаціями, близькими до силових структур Куби. (08.11.2017)

Єдиний претендент на посаду голови Держради Куби Мігель Діас-Канель отримав 603 з 604 голосів у парламенті. Вперше з 1959 на чолі острівної країни - особа не з родини Кастро. (19.04.2018)

Разом з визнанням права на приватну власність буде збережено пріоритет державної форми власності, а за Комуністичною партією і далі зберігатиметься статус основної політичної сили, пише газета Granma - офіційний друкований орган центрального комітету Компартії Куби. За її даними, у результаті конституційної реформи мають бути закріплені також важливість іноземних інвестицій, визнання вільного ринку, свобода віросповідання та заборона на дискримінацію за статевою і етнічною ознаками.

Розмежування посад глави уряду і глави держави

Крім того, планується розмежувати посади глави уряду і глави держави, які до цього часу об'єднані, а також обмежити тривалість виконання повноважень голови Держради двома п'ятирічними термінами.

Новий проект Конституції Республіки Куба містить 224 статті, що на 87 більше, ніж у чинному документі, зазначає інформагенція Reuters. Громадянам Куби належить проголосувати за документ на референдумі після того, як його схвалять депутати Національної асамблеї.

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    Саме Кастро став автором міфу про групу героїчних "барбудос", які не мали жодних шансів на перемогу, однак в результаті переграли регулярну армію та захопили владу. Перші роки його правління - роки ейфорії та масових репресій.

  • Фідель Кастро та Леонід Брежнєв

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

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    Вважається, що Кастро до останнього зволікав з оголошенням Кубою "соціалістичного курсу". Однак після зближення з СРСР Кастро залишався йому вірним до останнього. Москва ж отримала найбільш харизматичного союзника.

  • Кастро у НДР

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    Острів Тельмана

    Відносини Кастро з НДР ще чекають на свого літописця. У 1972 році Кастро прибув до Східного Берліна з подарунком: він назвав один з кубинських островів на честь німецького комуніста Ернста Тельмана. Після возз'єднання Німеччини шириличь чутки, що Кастро подарував цей острів НДР, що означає, ніби на Карибах є частинка Німеччини. На жаль, це все чутки.

  • Фідель Кастро та Юрій Гагарін

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    Два герої

    Юрій Гагарін (л) та Фідель Кастро - дві ікони соціалізму обмінюються головними уборами в Гавані у 1976 році. Це ще й символ "медового місяця" у відносинах між Кубою та СРСР та увічнювання цих чоловіків у статусі національних героїв.

  • Фідель Кастро у Східному Берліні

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    Поп-зірка

    Німецькі туристи, які відвідують Кубу, до цих пір зустрічають там багато людей, які навчались у НДР, а тому вітають їх гарною німецькою мовою. А сам Кастро у НДР був як справжня поп-зірка.

  • Фідель Кастро під час промови

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    Блискучий оратор

    Кастро був блискучим оратором, його багатогодинні промови зачаровували. За однією з легенд, Фіделя внесли до "Книги рекордів Гіннеса" за два досягнення: він пережив 638 невдалих замахів та висловив найдовшу в історії політичну промову, що тривала 27 годин.

  • Фідель Кастро та Ґергард Шредер

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    Вічний Кастро

    У 1990-ті здавалось, що Фідель був і буде завжди. Він пережив крах Радянського Союзу та більшість своїх політичних друзів і супротивників. Німецький канцлер Ґергард Шредер пішов у відставку в 2005 році. Фідель Кастро - лише у 2008-му.

  • Фідель Кастро та Папа Римський

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    Двоє патріархів

    У 2015 році Фідель чи не востаннє з'явився на фото у ЗМІ. Кастро зустрівся з Папою Римським Франциском, який відвідав Кубу. Агенції повідомили, що зустріч відбулась в "дуже сердечній обстановці".

  • Квіти і записка Дякуємо, Фіделе біла воріт посольства

    Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

    Дякуємо, Фіделе

    Біля кубинського посольства у Берліні лежать квіти. Їх не дуже багато - Кастро дещо забули, а багато з його прихильників і самі розчарувались, постарішали чи пішли з життя. Прийшли лише найвитриваліші.

    Автор: Дмитро Вачедін, Дмитро Прокопчук


DW.COM

Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя

Зі смертю Фіделя Кастро остаточно пішло у минуле ХХ століття разом з його величними і трагічними ілюзіями. DW згадує лідера Кубинської революції та диктатора, якого шанували навіть політичні супротивники. (26.11.2016)  

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