Куба готується визнати право на приватну власність

На Кубі може бути здійснена конституційна реформа, в результаті якої визнаватиметься право на приватну власність. Як повідомляє кубинський інформаційний портал Cubadebate у суботу, 14 липня, зміни зумовлюються "досвідом, отриманим за роки революції", а також новими напрямками розвитку, наміченими правлячою Комуністичною партією Куби.
Разом з визнанням права на приватну власність буде збережено пріоритет державної форми власності, а за Комуністичною партією і далі зберігатиметься статус основної політичної сили, пише газета Granma - офіційний друкований орган центрального комітету Компартії Куби. За її даними, у результаті конституційної реформи мають бути закріплені також важливість іноземних інвестицій, визнання вільного ринку, свобода віросповідання та заборона на дискримінацію за статевою і етнічною ознаками.
Розмежування посад глави уряду і глави держави
Крім того, планується розмежувати посади глави уряду і глави держави, які до цього часу об'єднані, а також обмежити тривалість виконання повноважень голови Держради двома п'ятирічними термінами.
Новий проект Конституції Республіки Куба містить 224 статті, що на 87 більше, ніж у чинному документі, зазначає інформагенція Reuters. Громадянам Куби належить проголосувати за документ на референдумі після того, як його схвалять депутати Національної асамблеї.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Майстер самореклами
Інтелектуал Кастро одним з перших усвідомив важливість піару у революційній боротьбі. Репортажі з кубинських таборів повстанців забезпечили "барбудос" світову славу.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
"Барбудос"
Саме Кастро став автором міфу про групу героїчних "барбудос", які не мали жодних шансів на перемогу, однак в результаті переграли регулярну армію та захопили владу. Перші роки його правління - роки ейфорії та масових репресій.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Кращий друг СРСР
Вважається, що Кастро до останнього зволікав з оголошенням Кубою "соціалістичного курсу". Однак після зближення з СРСР Кастро залишався йому вірним до останнього. Москва ж отримала найбільш харизматичного союзника.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Острів Тельмана
Відносини Кастро з НДР ще чекають на свого літописця. У 1972 році Кастро прибув до Східного Берліна з подарунком: він назвав один з кубинських островів на честь німецького комуніста Ернста Тельмана. Після возз'єднання Німеччини шириличь чутки, що Кастро подарував цей острів НДР, що означає, ніби на Карибах є частинка Німеччини. На жаль, це все чутки.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Два герої
Юрій Гагарін (л) та Фідель Кастро - дві ікони соціалізму обмінюються головними уборами в Гавані у 1976 році. Це ще й символ "медового місяця" у відносинах між Кубою та СРСР та увічнювання цих чоловіків у статусі національних героїв.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Поп-зірка
Німецькі туристи, які відвідують Кубу, до цих пір зустрічають там багато людей, які навчались у НДР, а тому вітають їх гарною німецькою мовою. А сам Кастро у НДР був як справжня поп-зірка.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Блискучий оратор
Кастро був блискучим оратором, його багатогодинні промови зачаровували. За однією з легенд, Фіделя внесли до "Книги рекордів Гіннеса" за два досягнення: він пережив 638 невдалих замахів та висловив найдовшу в історії політичну промову, що тривала 27 годин.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Вічний Кастро
У 1990-ті здавалось, що Фідель був і буде завжди. Він пережив крах Радянського Союзу та більшість своїх політичних друзів і супротивників. Німецький канцлер Ґергард Шредер пішов у відставку в 2005 році. Фідель Кастро - лише у 2008-му.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Двоє патріархів
У 2015 році Фідель чи не востаннє з'явився на фото у ЗМІ. Кастро зустрівся з Папою Римським Франциском, який відвідав Кубу. Агенції повідомили, що зустріч відбулась в "дуже сердечній обстановці".
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
Дякуємо, Фіделе
Біля кубинського посольства у Берліні лежать квіти. Їх не дуже багато - Кастро дещо забули, а багато з його прихильників і самі розчарувались, постарішали чи пішли з життя. Прийшли лише найвитриваліші.
Автор: Дмитро Вачедін, Дмитро Прокопчук