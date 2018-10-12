 КСУ: мінфін не має права збирати персональні дані для перевірки соцвиплат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2018

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Новини

КСУ: мінфін не має права збирати персональні дані для перевірки соцвиплат

Положення Бюджетного кодексу про право мінфіну України на отримання інформації з персональними даними для перевірки соцвиплат суперечить Основному закону, вирішили судді Конституційного суду.

КСУ

Будівля КСУ

Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційними положення Бюджетного кодексу про право міністерства фінансів України на безкоштовне отримання інформації, що містить персональні дані. Відповідне рішення суду ухвалено в п'ятницю, 12 жовтня, повідомляється на сайті судової інстанції.

Йдеться саме про ті персональні дані, котрі мінфін потребував для верифікації соціальних виплат, пояснюється на сайті КСУ. На думку суддів, положення кодексу не дозволяють притягти до відповідальності державну сторону за можливі зловживання. Причина - ті не вказують жодних критеріїв щодо змісту та обсягів інформації, що містить персональні дані, а також термінів, порядку й умов їхнього зберігання.

Тож КСУ стверджує, що окремі положення "Прикінцевих та перехідних положень" Бюджетного кодексу щодо права мінфіну на отримання інформації з персональними даними суперечать Конституції України. Рішення суду є обов'язковим й оскарженню не підлягає.

Самі "Прикінцеві та перехідні положеннями" кодексу передбачають, що мінфін має право на безкоштовне отримання інформації, що містить персональні дані. Те саме стосується доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних, що належать держорганам або органам місцевого самоврядування. Це потрібно для моніторингу пенсій та інших соціальних виплат, зазначалося в Бюджетному кодексі.

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