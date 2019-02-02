 КСУ: Законопроект про перейменування Кіровоградської області відповідає Конституції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2019

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Новини

КСУ: Законопроект про перейменування Кіровоградської області відповідає Конституції

Конституційний суд України вирішив, що зміна назви Кіровоградської області на Кропивницьку відповідає основному закону.

Перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку визнано конституційним

Перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку визнано конституційним

Конституційний Суд України визнав, що законопроект про перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку відповідає вимогам Конституції. Відповідний висновок суду у справі за зверненням Верховної Ради України був оприлюднений у середу, 6 лютого.

Своє рішення суд пояснив тим, що запропонована зміна не стосується предмета прав і свобод людини й громадянина та не передбачає їх скасування чи обмеження. Окрім того, зміна назви області не спрямована на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Верховна Рада направила до Конституційного суду проект конституційних змін щодо перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку в листопаді 2018 року (законопроект №8380). Згідно з процедурою, законопроект про внесення змін до Конституції України може розглянути Верховна Рада лише за наявності висновку Конституційного Суду щодо відповідності ініціативи вимогам основного закону.

DW.COM

Український парламент перейменував останній обласний центр, чию назву досі не було змінено за Законом про декомунізацію. (14.07.2016)

За словами директора Українського інституту національної пам'яті В'ятровича, за останні три роки в рамках так званої декомунізації перейменували майже тисячу населених пунктів і демонтували всі пам'ятники Леніну. (10.02.2018)

Після отримання висновків суду парламент може попередньо схвалити такий законопроект не менше, ніж 226 голосами. Після цього, на наступній черговій сесії, парламент може голосувати за нього для ухвалення в цілому. Для цього потрібно не менше 300 голосів депутатів.

У липні 2016 року парламент перейменував у межах декомунізації місто Кіровоград на Кропивницький. Місто, яке раніше називалося на честь комуністичного діяча, соратника Сталіна Сергія Кірова, отримало назву на честь українського драматурга і актора Марка Кропивницького, який народився неподалік від Кіровограда.

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  • Київський палац дітей та молоді (колишній Центральний палац піонерів), місто Київ

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  • Прометеї. Школа № 5 міста Донецька

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