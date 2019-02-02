КСУ: Законопроект про перейменування Кіровоградської області відповідає Конституції

Конституційний Суд України визнав, що законопроект про перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку відповідає вимогам Конституції. Відповідний висновок суду у справі за зверненням Верховної Ради України був оприлюднений у середу, 6 лютого.

Своє рішення суд пояснив тим, що запропонована зміна не стосується предмета прав і свобод людини й громадянина та не передбачає їх скасування чи обмеження. Окрім того, зміна назви області не спрямована на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Верховна Рада направила до Конституційного суду проект конституційних змін щодо перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку в листопаді 2018 року (законопроект №8380). Згідно з процедурою, законопроект про внесення змін до Конституції України може розглянути Верховна Рада лише за наявності висновку Конституційного Суду щодо відповідності ініціативи вимогам основного закону.

Після отримання висновків суду парламент може попередньо схвалити такий законопроект не менше, ніж 226 голосами. Після цього, на наступній черговій сесії, парламент може голосувати за нього для ухвалення в цілому. Для цього потрібно не менше 300 голосів депутатів.

У липні 2016 року парламент перейменував у межах декомунізації місто Кіровоград на Кропивницький. Місто, яке раніше називалося на честь комуністичного діяча, соратника Сталіна Сергія Кірова, отримало назву на честь українського драматурга і актора Марка Кропивницького, який народився неподалік від Кіровограда.

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