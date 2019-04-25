КСУ визнав неконституційним створення Нацкомісії з тарифів

Конституційний суд України визнав неконституційними деякі положення закону "Про національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (НКРЕКП). Про це суд повідомив у п'ятницю, 14 червня. Відповідне рішення було ухвалене напередодні.

Зокрема суд визначив, що створення комісії, що має ознаки центрального органу виконавчої влади, але не підпорядковується уряду, не узгоджується з Конституцією України. Комісію утворив експрезидент Петро Порошенко указом від 27 серпня 2014 року. Верховна Рада 22 вересня 2016 року ухвалила закон про комісію, яким було передбачено, що вона є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, членів якого призначає та звільняє президент.

Суд визнав, що, утворивши НКРЕКП та призначивши її членів, президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень. Крім того, КСУ вирішив, що визначений законом статус НКРЕКП не відповідає Конституції.

Конституційний суд наголосив, що внаслідок визнання неконституційними положень цього закону комісія не зможе працювати. Тому він дав час для приведення цих норм у відповідність до законодавства - до 31 грудня цього року. Рішення суду є обов'язковим та не може бути оскаржене.

Згідно з даними на сайті КСУ, провадження у цій справі за поданням 46 народних депутатів було відкрите в червні 2017 року. Депутати зазначали, що комісіє є органом, який не входить до жодної з гілок влади. На відміну від інших подібних органів, наприклад, прокуратури або Національного банку України, існування НКРЕКП та її функції не передбачені Конституцією.