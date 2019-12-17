 КСУ визнав неконституційним позбавлення мандата за прогули та ″кнопкодавство″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2019

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Новини

КСУ визнав неконституційним позбавлення мандата за прогули та "кнопкодавство"

Позбавлення депутстького мандата лише за неособисте голосування та прогули засідань парламенту без врахування характеру дій депутата та обставин не відповідає принципу домірності, виснував Конституційний суд України.

Кнопкодавство та прогули не загрожуватимуть депутатам втратою мандатів

"Кнопкодавство" та прогули не загрожуватимуть депутатам втратою мандатів

Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційним запропонований президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт про дострокове позбавлення депутатського мандата за прогули та "кнопкодавство". Про це суд повідомив у четвер, 26 грудня.

Судді ухвалили, що припис Конституції про особисте голосування на засіданнях Верховної Ради є категоричною вимогою, порушення якої спотворює сутність представницької демократії. Дії депутата всупереч цій вимозі мають спричиняти його відповідальність, тому спробу встановити відповідальність народного депутата України за порушення цього припису можна вважати легітимною, зазначив суд.

Водночас вказується, що запропонований президентом законопроєкт надає суду повноваження лише встановлювати сам факт неособистого голосування, однак автоматична втрата мандата депутатом лише на підставі встановлення судом цього факту безвідносно характеру дій депутата та обставин не відповідатиме вимозі домірності.

DW.COM

Відповідальність за неперсональне голосування народними депутатами передбачатиме штрафи від трьох до п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, наголосив представник президента у ВР Руслан Стефанчук. (21.06.2019)

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає штрафи за "кнопкодавство". Згідно з проєктом закону, штраф може сягати 85 тисяч гривень. (29.10.2019)

Суд також визнав неконституційною норму, якою планувалось припиняти повноваження депутатів в разі прогулів ними третини пленарних засідань парламенту або комітету протягом однієї сесії. Суд послався на те, що запропонована вимога не є домірною поставленій меті, а природа санкції має відповідати тяжкості правопорушення. У суді також зазначили, що застосоване в законопроєкті поняття "без поважних причин" є оціночним.

Суд також встановив, що законопроєкт забороняє утворення виборчих блоків, хоча відповідно до Конституції виборчий блок політичних партій є окремим інститутом. В разі ухвалення цієї зміни громадяни України втратять права, гарантовані їм Конституцією, тому запропонована зміна також є неконституційною. Висновок КС є обов'язковим, остаточним і таким, що не підлягає оскарженню.

Дивитись відео 04:34

"Кнопкодави" у Раді: як каратимуть депутатів, які голосують за інших (29.10.2019)

Посилання в інтернеті

Висновок КС

Аудіо й відео до теми

"Кнопкодави" у Раді: як каратимуть депутатів, які голосують за інших (29.10.2019)  

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