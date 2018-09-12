 КСУ визнав неконституційним е-декларування для активістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2019

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Новини

КСУ визнав неконституційним е-декларування для активістів

В Україні Конституційний суд визнав неконституційним впровадження електронного декларування для антикорупційних активістів.

Конституційний Суд визнав неконституційним е-декларування для активістів

Конституційний Суд визнав неконституційним е-декларування для активістів

Конституційний суд України (КСУ) ухвалив рішення про неконституційність електронного декларування для антикорупційних активістів. Про це у четвер, 6 червня, повідомив "Центр політико-правових реформ", який готував відповідне подання.

Рішення КСУ також привітала обмудсменка Людмила Денісова, яка у червні 2018 року направила до КСУ відповідне подання, у якому просила визнати неконституційними окремі положення законів "Про запобігання корупції" та "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб".

DW.COM

Верховній Раді слід скасувати обов'язкову подачу членами антикорупційних організацій е-декларацій, вважають посли країн Великої сімки. (29.03.2018)

Верховна Рада України відмовилися змінювати будь-що у правилах е-декларування для активістів-антикорупціонерів. Громадські організації гостро критикують це рішення і побоюються, що влада перешкоджатиме їх роботі. (03.04.2018)

"Антикорупційні обмеження мають бути передбачені лише для чиновників. Поширення цих зобов’язань на фізичних осіб суперечать конституційним правам та принципу верховенства права в частині порушення правової визначеності", - наголосила Денісова.

Нагадаємо, у березні 2017 року колишній президент Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", відповідно до яких членів антикорупційних організацій зобов'язували подавати електронні декларації. Пізніше 65 народних депутатів подали подання до КСУ щодо неконституційності е-декларування для активістів. Згодом аналогічне  подання до КСУ спрямувала омбудсменка Людмила Денісова. Крім цього, через запровадження електронного декларування для антикорупційних оргіназцій українська влада наразилась на критику США та ЄС.

Аудіо й відео до теми

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