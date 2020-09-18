Крістофер Рей - американський державний діяч; починаючи від 2 серпня 2017 року, керівник Федерального бюро розслідувань.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Крістофер Рей". Кандидатуру Крістофера Рея запропонував на посаду керівника Федерального бюро розслідувань (ФБР) запропонував президент США Дональд Трамп. Раніше впродовж двох років Крістофер Рей був заступником міністра юстиції США в адміністрації Джорджа Буша-молодшого. За призначення Рея на посаду керівника ФБР на початку серпня 2017 року проголосували 92 сенатора, п'ятеро висловились проти. Попередником Рея на цій посаді був Джеймс Комі. Трамп відправив його у відставку 9 травня 2017 року. Своє рішення президент США пояснив тим, що Комі "погано виконував свою роботу". На той момент ФБР проводило розслідування можливого впливу Росії на президентську кампанію США в 2016 році і можливих зв'язків передвиборного штабу Дональда Трампа з Кремлем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.