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Крістофер Рей

Крістофер Рей - американський державний діяч; починаючи від 2 серпня 2017 року, керівник Федерального бюро розслідувань.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Крістофер Рей". Кандидатуру Крістофера Рея запропонував на посаду керівника Федерального бюро розслідувань (ФБР) запропонував президент США Дональд Трамп. Раніше впродовж двох років Крістофер Рей був заступником міністра юстиції США в адміністрації Джорджа Буша-молодшого. За призначення Рея на посаду керівника ФБР на початку серпня 2017 року проголосували 92 сенатора, п'ятеро висловились проти. Попередником Рея на цій посаді був Джеймс Комі. Трамп відправив його у відставку 9 травня 2017 року. Своє рішення президент США пояснив тим, що Комі "погано виконував свою роботу". На той момент ФБР проводило розслідування можливого впливу Росії на президентську кампанію США в 2016 році і можливих зв'язків передвиборного штабу Дональда Трампа з Кремлем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вибори в США: ФБР звинуватило Росію у спробах знеславити Байдена

Вибори в США: ФБР звинуватило Росію у спробах знеславити Байдена 18.09.2020

Москва намагається посіяти ворожнечу і очорнити Джо Байдена через соцмережі і ЗМІ, повідомив директор ФБР Крістофер Рей. При втручанні РФ поки йдеться про "шкідливий вплив", а не атаки на інфраструктуру виборів.
Трамп розсекретив меморандум щодо зловживань ФБР при розслідуванні

Трамп розсекретив меморандум щодо зловживань ФБР при розслідуванні 02.02.2018

Дональд Трамп погодив публікацію таємного меморандуму щодо зловживань ФБР під час розслідування зв'язків команди Трампа з Росією. Комітет з розвідки Палати представників негайно оприлюдненив документ.
Трамп звинуватив ФБР та мін'юст в політичній упередженості

Трамп звинуватив ФБР та мін'юст в політичній упередженості 02.02.2018

У контексті розслідування зв'язків команди Трампа з Росією Білий дім прагне опублікувати меморандум про порушення, вчинені слідчими ФБР. ФБР та мін'юст протестують проти оприлюднення документа.
Новим директором ФБР став Крістофер Рей

Новим директором ФБР став Крістофер Рей 02.08.2017

Висунутий раніше президентом США Дональдом Трампом Трампом Крістофер Рей замінить на посаді директора ФБР звільненого раніше Джеймса Комі.
Імовірний наступник Комі на чолі ФБР обіцяє співпрацю зі слідством у російській справі

Імовірний наступник Комі на чолі ФБР обіцяє співпрацю зі слідством у "російській справі" 12.07.2017

Висунутий Трампом кандидат на посаду директора ФБР відкинув твердження американського президента, що пошуки російського сліду є "полюванням на відьом".
Дональд Трамп номінуватиме на посаду директора ФБР Крістофера Рея

Дональд Трамп номінуватиме на посаду директора ФБР Крістофера Рея 07.06.2017

Президент США Дональд Трамп збирається висунути на посаду керівника ФБР Крістофера Рея - адвоката й колишнього заступника генпрокурора часів Джорджа Буша-молодшого.