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"Кримський титан"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кримський титан".

Завод "Кримський титан" в Армянську.

ЄС: Відкриття залізниці на Кримському мосту порушує суверенітет України

ЄС: Відкриття залізниці на Кримському мосту порушує суверенітет України 23.12.2019

Залізниця на Керченському мосту є примусовою інтеграцією Криму з Росією та його ізоляцією від України, наголосили в Європейській зовнішньополітичній службі.

Адмінкордон з Кримом: п'ять років життя на межі (фотогалерея) 17.03.2019

Після незаконного референдуму 16 березня 2014 року анексований Крим відмежувався від України. Чим жили мешканці "прикордонної" території останні п'ять років - у фоторепортажі DW.

Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото 17.03.2019

Після незаконного референдуму 16 березня 2014 року анексований Крим відмежувався від України. Чим жили мешканці "прикордонної" території останні п'ять років - у фоторепортажі DW.

У Фірташа оскаржать арешт Кіпром майна на 46 мільйонів доларів

У Фірташа оскаржать арешт Кіпром майна на 46 мільйонів доларів 16.01.2019

Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа вважає арешт майна судом Кіпру протизаконним та оскаржить його.

Суд Кіпру арештував майно Фірташа на 46 мільйонів доларів - ЗМІ

Суд Кіпру арештував майно Фірташа на 46 мільйонів доларів - ЗМІ 16.01.2019

Приводом для арешту майна українського бізнесмена Дмитра Фірташа став позов російського банку "ВТБ", повідомляє "Коммерсант".
В Армянську почали запускати хімічний завод Кримський титан

В Армянську почали запускати хімічний завод "Кримський титан" 22.10.2018

Завод "Кримський титан", через шкідливі викиди з якого в Армянську було запроваджено надзвичайний стан, починає відновлювати свою роботу.
В Армянську скасували режим надзвичайної ситуації

В Армянську скасували режим надзвичайної ситуації 23.09.2018

У кримському Армянську скасували режим надзвичайної ситуації. Останніми днями там не зафіксоване перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі. Евакуйовані з міста діти повернуться назад найближчими днями.

Армянськ після отруйних викидів: люди досі скаржаться на здоров’я (20.09.2018) 20.09.2018

Майже місяць минув після токсичних викидів з хімічного заводу "Кримський титан", який знаходиться в Армянську. Влада анексованого Криму заспокоює, що екологічна ситуація нормалізувалася. Втім люди продовжують скаржитись на задуху та запаморочення.

Запізніла хімічна реакція: чому погіршилась екологічна ситуація на адмінмежі з Кримом?

Запізніла хімічна реакція: чому погіршилась екологічна ситуація на адмінмежі з Кримом? 16.09.2018

Де-факто влада анексованого Криму оголосила в Армянську надзвичайну ситуацію через забруднення повітря викидами заводу "Кримський титан" і подовжила шкільні канікули. Скарги на здоров'я місцевих мешканців не вщухають.
Крим: КП на адмінмежі працюють, а в Армянську погіршилася ситуація

Крим: КП на адмінмежі працюють, а в Армянську погіршилася ситуація 15.09.2018

Українські прикордонники знову відкрили КП "Каланчак" і "Чаплинка" на адмінмежі з Кримом, закриті через забруднення повітря "Кримським титаном". Тим часом повідомляється про погіршення екологічної ситуації в Армянську.
Жителів Криму закликають збирати докази отруєння Кримським титаном

Жителів Криму закликають збирати докази отруєння "Кримським титаном" 13.09.2018

Українські правозахисники закликають жителів Армянська документувати отруєння шкідливими речовинами з заводу "Кримський титан". Зібрані дані можуть стати доказами для міжнародних судів.
Два пункти пропуску на адмінкордоні з Кримом залишаються закритими

Два пункти пропуску на адмінкордоні з Кримом залишаються закритими 12.09.2018

Через пункти пропуску "Каланчак" та "Чаплинка" дозволяють лише екстрений виїзд з території окупованого Криму.
У Нацполіції назвали версії причин забруднення повітря на межі з Кримом

У Нацполіції назвали версії причин забруднення повітря на межі з Кримом 11.09.2018

В управлінні Нацполіції України в Криму навіть припустили, що Росія могла навмисно забруднювати повітря "для дестабілізації обстановки" на півдні України.
Завод Фірташа доплатить у бюджет Росії за забруднення у Криму

Завод Фірташа доплатить у бюджет Росії за забруднення у Криму 10.09.2018

"Кримський титан" доплатить до російського бюджету близько дев'яти мільйонів євро нарахувань за негативний вплив на навколишнє середовище в анексованому Криму. Завод тим часом повністю зупинив роботу.
Отруєння на межі з Кримом: запитання без відповідей

Отруєння на межі з Кримом: запитання без відповідей 09.09.2018

За два тижні міста і села довкола "Кримського титану" спорожніли, а причини і наслідки забруднення повітря досі невідомі.
Офшорна пастка Кримського титану

Офшорна пастка "Кримського титану" 07.09.2018

Екологічне лихо на заводі "Кримський титан" засвідчило нагальність модернізації заводу. Утім, після анексії Криму інвестиції у безпеку і захист довкілля стали примарними через західні санкції.
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