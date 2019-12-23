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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кримський титан".
Завод "Кримський титан" в Армянську.
Майже місяць минув після токсичних викидів з хімічного заводу "Кримський титан", який знаходиться в Армянську. Влада анексованого Криму заспокоює, що екологічна ситуація нормалізувалася. Втім люди продовжують скаржитись на задуху та запаморочення.
Де-факто влада анексованого Криму оголосила в Армянську надзвичайну ситуацію через забруднення повітря викидами заводу "Кримський титан" і подовжила шкільні канікули. Скарги на здоров'я місцевих мешканців не вщухають.