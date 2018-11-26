Криза в Азовському морі: вісім країн Європи в ООН підтримали Україну

Німеччина та ще сім країн Європи підтримали Україну після екстреного засідання Радбезу ООН щодо інциденту біля Керченської протоки. На засіданні Радбезу Ніккі Хейлі вимагала від РФ припинити незаконні дії.
Німеччина та сім інших країн Європи - теперішні та майбутні члени Ради Безпеки ООН (РБ ООН) - у понеділок, 26 листопада, після екстреного засідання Радбезу демонстративно підтримали Україну в конфлікті з Росією через інцидент біля Керченської протоки.
Представники Німеччини, Великобританії, Франції, Польщі, Нідерландів, Швеції, Бельгії й Італії оприлюднили після засідання спільну заяву. Вони закликають до стриманості та деескалації, а також підкреслюють підтримку територіальної цілісності України, передає інформагенція dpa.
На засіданні РБ ООН заступниця генерального секретаря ООН із політичних питань Розмарі ДіКарло закликала Росію утриматися від ескалації ситуації в Азовському морі.
"Ми рішуче закликаємо РФ утримуватися від ескалації дій або риторики. І нагадуємо обом сторонам про стриманість щодо інциденту, який міг би спричинити серйозну ескалацію та привести до непередбачуваних наслідків", - цитує ДіКарло інформагенція "Інтерфакс-Україна".
Реакція США, риторика Росії
Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі закликала Росію "заради миру й міжнародної безпеки" негайно припинити "незаконні дії й поважати права всіх країн під час судноплавства".
Заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський звинуватив Україну у провокуванні конфлікту "в координації зі США і ЄС" та пригрозив "жорстко припиняти" посягання "на суверенітет і безпеку Російської Федерації".
Росія намагалася ініціювати в Радбезі ООН дебати щодо нібито "порушення російських кордонів" із боку України. Спроба зазнала невдачі: Росію підтримали з цього питання тільки Китай, Болівія й Казахстан.
Єльченко: Росія може захопити Маріуполь і Бердянськ
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко із посиланням на дані розвідки заявив, що Росія може готуватися до захоплення українських міст на Азовському морі - Маріуполя й Бердянська.
"Подальша ескалація ситуації РФ не може бути виключена. За наявними оперативними даними, є чітка загроза вторгнення та захоплення Маріуполя та Бердянська, подальших агресивних дій і провокацій із боку прикордонної служби РФ, ФСБ і ВМС Росії", - зазначив дипломат.
Єльченко наголосив, що Україна готова врегулювати ситуацію дипломатичними й політичними засобами, а також закликав посилити міжнародні санкції щодо РФ.
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