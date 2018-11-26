Криза в Азовському морі: вісім країн Європи в ООН підтримали Україну

Німеччина та сім інших країн Європи - теперішні та майбутні члени Ради Безпеки ООН (РБ ООН) - у понеділок, 26 листопада, після екстреного засідання Радбезу демонстративно підтримали Україну в конфлікті з Росією через інцидент біля Керченської протоки.

Представники Німеччини, Великобританії, Франції, Польщі, Нідерландів, Швеції, Бельгії й Італії оприлюднили після засідання спільну заяву. Вони закликають до стриманості та деескалації, а також підкреслюють підтримку територіальної цілісності України, передає інформагенція dpa.

На засіданні РБ ООН заступниця генерального секретаря ООН із політичних питань Розмарі ДіКарло закликала Росію утриматися від ескалації ситуації в Азовському морі.

"Ми рішуче закликаємо РФ утримуватися від ескалації дій або риторики. І нагадуємо обом сторонам про стриманість щодо інциденту, який міг би спричинити серйозну ескалацію та привести до непередбачуваних наслідків", - цитує ДіКарло інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Реакція США, риторика Росії

Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі закликала Росію "заради миру й міжнародної безпеки" негайно припинити "незаконні дії й поважати права всіх країн під час судноплавства".

Заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський звинуватив Україну у провокуванні конфлікту "в координації зі США і ЄС" та пригрозив "жорстко припиняти" посягання "на суверенітет і безпеку Російської Федерації".

Росія намагалася ініціювати в Радбезі ООН дебати щодо нібито "порушення російських кордонів" із боку України. Спроба зазнала невдачі: Росію підтримали з цього питання тільки Китай, Болівія й Казахстан.

Єльченко: Росія може захопити Маріуполь і Бердянськ

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко із посиланням на дані розвідки заявив, що Росія може готуватися до захоплення українських міст на Азовському морі - Маріуполя й Бердянська.

"Подальша ескалація ситуації РФ не може бути виключена. За наявними оперативними даними, є чітка загроза вторгнення та захоплення Маріуполя та Бердянська, подальших агресивних дій і провокацій із боку прикордонної служби РФ, ФСБ і ВМС Росії", - зазначив дипломат.

Єльченко наголосив, що Україна готова врегулювати ситуацію дипломатичними й політичними засобами, а також закликав посилити міжнародні санкції щодо РФ.