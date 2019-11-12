 Кремль підтвердив участь у саміті в ″нормандському форматі″ 9 грудня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кремль підтвердив участь у саміті в "нормандському форматі" 9 грудня

Речник Володимира Путіна підтвердив, що зустріч лідерів ФРН, Франції, РФ та України відбудеться 9 грудня у Парижі.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Саміт у "нормандському форматі" заплановано на 9 грудня, повідомив журналістам у понеділок, 18 листопада, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, інформує "Інтерфакс". У рамках підготовки до саміту у президента Володимира Путіна на понеділок заплановано телефонну розмову, зазначив він.

DW.COM

У Кремлі продовжують наполягати, що розведення сил на Донбасі є передумовою для проведення саміту в "нормандському форматі". За словами речника Путіна, у Москві стежили за поїздкою Володимира Зеленського на Донбас. (28.10.2019)

Зустріч лідерів Франції, Росії, Німеччини та України для розв'язання конфлікту на Донбасі відбудеться в Парижі 9 грудня, повідомили в офісі Еммануеля Макрона. (15.11.2019)

"Телефонна розмова буде багато у чому пов'язана з підготовкою до "нормандського формату", який наразі заплановано на 9 грудня. Це дійсно так, підготовка триває і вже перебуває на завершальній стадії", - зазначив Пєсков.

На запитання про очікування Кремля від майбутньої зустрічі лідерів "нормандської четвірки" Пєсков відповів, що утримався б від прогнозів. "Я не висловлюватиму якісь очікування. Це дуже серйозна зустріч, довгоочікувана. Їй передував досить тривалий період перед тим, як цю зустріч було заплановано. Була дуже велика перерва - це ми з жалем констатуємо - в роботі "нормандського формату", - пояснив прессекретар президента РФ. Представник Кремля також підтвердив, що саміт "нормандської четвірки" планують скликати у Парижі.

Днями про зустріч у "нормандському форматі" лідерів Франції, Німеччини, України та Росії 9 грудня у Парижі повідомили в канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона.

Лідери чотирьох країн вперше зустрілися для переговорів щодо ситуації на Донбасі у 2014 році. Востаннє саміт "нормандської четвірки" відбувся восени 2016 року в Берліні.

Дивитись відео 03:53

Формули Штайнмаєра, Зеленського і Москви: як досягти миру на Донбасі (19.09.2019)

 

Аудіо й відео до теми

Формули Штайнмаєра, Зеленського і Москви: як досягти миру на Донбасі (19.09.2019)  

Також за темою

Symbolbild Moskau

Кремль: Конфлікт на Сході України не може вирішуватись між Києвом та Москвою 12.11.2019

Так речник Володимира Путіна прокоментував пропозицію експрезидента Казахстану про зустріч Путіна і Зеленського на казахстанській території для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Russland Treffen Emmanuel Macron mit Putin in St. Petersburg

Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорять 19 серпня Україну 13.08.2019

Візит президента Росії Володимира Путіна до Франції намічений на 19 серпня. Серед тем до обговорення з французьким президентом Емануелем Макроном - Україна.

Emmanuel Macron und Wladimir Putin Bildkombo Kombi-Bild

Макрон і Путін обговорили підготовку до саміту в "нормандському форматі" 08.09.2019

Під час телефонної розмови лідери Франції та Росії погодилися, що імпульс після обміну утримуваними між Києвом і Москвою дозволить проведення саміту "нормандської четвірки" в Парижі у найближчі тижні.

Реклама

Докладно

Страх перед вакцинацією - карикатура

Щеплення проти кору в Німеччині нарешті стане обов'язковим

Останніми роками у ФРН скоротився рівень вакцинації. Тепер держава захищатиме дітей від легковажності батьків.  

Завод Saudi Aramco

Saudi Aramco оголосила умови IPO

Державна саудівська нафтова компанія Saudi Aramco хоче продати 1,5 відсотка своїх акцій.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  