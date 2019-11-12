Кремль підтвердив участь у саміті в "нормандському форматі" 9 грудня

Саміт у "нормандському форматі" заплановано на 9 грудня, повідомив журналістам у понеділок, 18 листопада, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, інформує "Інтерфакс". У рамках підготовки до саміту у президента Володимира Путіна на понеділок заплановано телефонну розмову, зазначив він.

"Телефонна розмова буде багато у чому пов'язана з підготовкою до "нормандського формату", який наразі заплановано на 9 грудня. Це дійсно так, підготовка триває і вже перебуває на завершальній стадії", - зазначив Пєсков.

На запитання про очікування Кремля від майбутньої зустрічі лідерів "нормандської четвірки" Пєсков відповів, що утримався б від прогнозів. "Я не висловлюватиму якісь очікування. Це дуже серйозна зустріч, довгоочікувана. Їй передував досить тривалий період перед тим, як цю зустріч було заплановано. Була дуже велика перерва - це ми з жалем констатуємо - в роботі "нормандського формату", - пояснив прессекретар президента РФ. Представник Кремля також підтвердив, що саміт "нормандської четвірки" планують скликати у Парижі.

Днями про зустріч у "нормандському форматі" лідерів Франції, Німеччини, України та Росії 9 грудня у Парижі повідомили в канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона.

Лідери чотирьох країн вперше зустрілися для переговорів щодо ситуації на Донбасі у 2014 році. Востаннє саміт "нормандської четвірки" відбувся восени 2016 року в Берліні.