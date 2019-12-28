Кремль повідомив про несподіваний візит Путіна до Сирії

Президент Росії Володимир Путін у вівторок, 7 січня, прибув з візитом до Сирії. Російський лідер з аеропорту попрямував до командного пункту угруповання військ Збройних сил РФ у Сирії, де його зустрів президент країни Башар Асад, повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Президенти вислухали доповіді військових, додав Пєсков. Потім російська і сирійська делегації провели двосторонні переговори. За словами Пєскова, Путін позитивно відгукнувся про відновлення сирійської державності і територіальної цілісності країни, а Асад подякував російській стороні "за допомогу в боротьбі з тероризмом і відновленні мирного життя".

Авіаудари російської авіації по сирійській провінції Ідліб

Тим часом з кінця квітня 2019 року російські військово-повітряні сили і сирійські урядові сили здійснюють авіанальоти на сирійські провінції Ідліб і Хама. Дамаск стверджує, що метою цих атак є знищення об'єктів джихадистів. Внаслідок нальотів постраждали школи і медичні установи, сотні мирних жителів загинули, стверджують активісти.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш напкінці грудня закликав негайно припинити вогонь в регіоні, попереджаючи про загрозу гуманітарної катастрофи. А президент США Дональд Трамп застеріг Росію, Туреччину та Іран від подальших вбивств мирних жителів у сирійській провінції.

Ідліб, де проживають близько трьох мільйонів сирійців, є останнім бастіоном супротивників президента Башара Асада. Регіон контролює коаліція ісламістських угруповань "Тахрір аш-Шам" і світські збройні загони з "Національного фронту за звільнення". Понад 400 тисяч людей залишили Ідліб, рятуючись від бойових дій, відзначають в ООН.

Військовий конфлікт між режимом Асада і різними угрупованнями його супротивників триває з 2011 року. Пізніше обидві сторони почали протидіяти терористичним формуванням. Внаслідок воєнних дій загинули сотні тисяч людей. Понад п'ять мільйонів сирійців залишили країну.