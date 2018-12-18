Кредит МВФ для України: на що підуть гроші програми stand-by

Український уряд очікує на гроші Міжнародного валютного фонду (МВФ) не менш жагуче, ніж українці - настання зимових свят, подарунків та вихідних. Тож рішення МВФ надати Україні нову кредитну програму stand-by в розмірі 3,9 мільярда доларів на наступні 14 місяців стало найкращим подарунком "під ялинку" і для Нацбанку, і загалом для національної фінансової системи.

Ці гроші без перебільшення були довгоочікуваними, адже востаннє Україна отримала транш МВФ ще 20 місяців тому - у квітні 2017 року. Йшлося про черговий, четвертий платіж в рамках кредитної програми МВФ розширеного фінансування, але на ньому програму згорнули, бо Україна ніяк не могла виконати зобов'язання, а саме ухвалити закон про Антикорупційний суд та підвищити тарифи на газ для населення.

В результаті зі передбачених програмою розширеного фінансування 17,5 мільярда доларів Київ отримав менше половини - лише 8,7 мільярда. Нова програма stand-by є менш масштабною та амбітною: вже не йдеться про комплексні реформи та структурні зміни, а лише про задоволення потреб країни в швидкому фінансуванні та вирішення проблеми з проведенням платежів. Та це не означає, що 3,9 мільярда доларів програми stand-by не мають великого значення.

Хто витрачатиме гроші МВФ?

Як повідомило міністерство фінансів України, перший транш в 1,4 мільярда доларів надійде до 25 грудня. За словами голови ради директорів МВФ Девіда Ліптона, нова програма кредитування допоможе підготувати в Україні "ґрунт до подальшого стійкого зростання". На практиці це означає, що "всі кошти МВФ підуть на поповнення золото-валютних резервів НБУ, котрі нині становлять 18,4 мільярда доларів", - розповів в інтерв'ю DW головний експерт Секретаріату Ради НБУ Віталій Шапран.

Таким чином, наприкінці 2018 року золото-валютні резерви НБУ сягнуть 20 мільярдів доларів США, що, за словами Шапрана, "стане історичним рекордом за останні років п'ять". Це тим більше важливо, що на думку фінансового аналітика Investment Capital Ukraine Михайла Демківа, в останні місяці золото-валютні резерви української держави "опустилися нижче психологічної позначки в три місяці майбутнього імпорту". На початку грудня НБУ вдалось вирівняти ситуацію, але транш МВФ надійно поповнить резерви та дасть країні спокійно увійти в новий 2019 рік.

Не слід забувати, що на наступні роки в Україні припадуть особливо великі платежі за попередні міжнародні запозичення: в бюджеті на 2019 рік на виплату внутрішніх і зовнішніх боргів закладено 417 мільярдів гривень. Це близько третини всього національного бюджету. За підрахунками НБУ, в наступні два роки загальні планові валютні виплати з відсотками становитимуть 17 мільярдів доларів США. Опитані DW експерти припускать, що оскільки платежі проводитимуть зокрема за рахунок золото-валютних резервів України, то серед іншого й гроші МВФ підуть на сплату старих боргів. Проте станеться це не одразу, а впродовж першого кварталу 2019 року.

На що гроші МВФ точно не витратять, то це на виконання передвиборних обіцянок або проведення реформ, навіть якщо український уряд і ухвалить відповідне рішення в рік президентських та парламентських виборів. За словами Віталія Шапрана, такі "умови програми МВФ stand by, тож Київ ніяк не зможе на це вплинути". А спеціаліст відділу продажу цінних паперів компанії Dragon Capital Сергій Фурса розповів DW, що "на відміну від ситуації 2015 року, коли транші МВФ надходили на рахунок Кабміну, цього разу їх єдине призначення - це поповнення резервів".

Символічне значення кредиту МВФ

Не менш важливе значення нової кредитної програми полягає в тому, що угода Києва з МВФ стала сигналом для інших міжнародних фінансових інституцій та урядів країн-партнерів про те, що ситуація в Україні достатньо надійна для того, щоб надавати її представникам відносно дешеві кредити. Так, за словами Михайла Демківа, "отримання Україною цих коштів зробило можливим надходження макроекономічної допомоги ЄС (а це 500 мільйонів євро) та гарантії Світового банку (ще 750 мільйонів доларів), які допоможуть українському уряду пройти непростий період виплат за валютними запозиченнями в 2019 році". Такої ж думки і головний експерт Секретаріату Ради НБУ Віталій Шапран, який наголошує, що "саме тому транш від МВФ важливий та своєчасний, бо без позитивного рішення фонду не було б рішення Світового банку і немає впевненості, що був би транш від ЄС".

Офіційний прес-реліз НБУ підтверджує слова опитаних DW експертів, адже поновлення співпраці з МВФ дозволить зберігати стабільним курс гривні та гарантує Україні достатньо коштів для "виконання своїх зовнішніх зобов'язань та відновлення довіри іноземних інвесторів".