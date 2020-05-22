Країни Європи не підтримали США у виході з "відкритого неба"

Європейські союзники США по НАТО, а також інші держави-партнери не підтримали оголошене напередодні президентом США Дональдом Трампом рішення про вихід його країни із Договору про відкрите небо. У спільній заяві міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Бельгії, Нідерландів, Чехії, Люксембургу, а також Фінляндії та Швеції, які не є членами Альянсу, висловили жаль з приводу рішення уряду США вийти з угоди, звернувши при цьому увагу на розуміння позиції Вашингтона стосовно недотримання договору Росією. Текст заяви в п'ятницю, 22 травня, опубліковано на сайті МЗС Німеччини.

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У заяві міністри зазначили, що їхні держави і надалі дотримуватимуться умов договору. "Ми наголошуємо, що цей договір залишається дієздатним та корисним", - йдеться у заяві. Міністри нагадали, що вихід з угоди набуває чинності за шість місяців після оголошення. Міністри пообіцяли впливати на Росію, "щоб порушити відкриті питання недопустимих обмежень польотів над Калінінградською областю". Також міністри закликали Російську Федерацію скасувати обмеження на польоти над Калінінградською областю.

На зустрічі НАТО не підтримали США

Позиція США не знайшла підтримки раніше цього дня і на екстреній зустрічі НАТО, яка відбулася в Брюсселі. Постійні представники країн Європи при Альянсі у цьому питанні відмовилися, як зазвичай, одностайно підтримати позицію Вашингтона, повідомляє інформаційне агентство dpa.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумком зустрічі зміг лише повідомити, що усі члени Альянсу висловили позицію, що Росія має дотримуватися своїх зобов'язань за договором.

Угода для НАТО та Варшавського договору

Договір про відкрите небо дає змогу війсковим 34 країн-підписантів - членів НАТО та колишнього Варшавського договору - здійснювати спостережні польоти над територією одне одного. Таким чином, за задумом авторів угоди, її учасники можуть контролювати озброєння та поглиблювати довіру "від Владивостока до Ванкувера". З моменту набуття чинності угодою було здійснено понад 1500 спостережних польотів.

Це вже не перша угода з якої Трамп вирішив вийти, звинувативши у її порушенні РФ. Так, минулого року США з цієї причини оголосили про вихід із Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.