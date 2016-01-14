Красноармійськ

ЦВК: У Маріуполі та Красноармійську проголосувала лише третина виборців

Явка на виборах міських голів та рад у Красноармійську та Маріуполі на Донеччині, за даними ЦВК України, склала 37,6 та 36,5 відсотка відповідно. Поліція та спостерігачі заявляють про відсутність суттєвих порушень.