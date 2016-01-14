Красноармійськ

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За словами голови спостережної місії БДІПЛ/ОБСЄ, другий тур виборів мерів міст в Україні пройшов на належному рівні. Однак, як зазначила Тана де Зулуета, на виборчу кампанію вплинули "потужні бізнес-інтереси".
Місцеві вибори в Україні були конкурентними, однак суспільну довіру до виборчого процесу слід підвищити, заявили в Єврокомісії. Також Україну закликають провести голосування у Маріуполі, Красноармійську та Сватовому.