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Красноармійськ

Місія ОБСЄ відкриває дві передові патрульні бази на Донбасі

Місія ОБСЄ відкриває дві передові патрульні бази на Донбасі 14.01.2016

ОБСЄ відкриває на Донеччині дві патрульні бази в Красноармійську та Світлодарську. За словами заступника голови місії, ці бази дозволять спостерігачам швидше реагувати на повідомлення про інциденти.
Евакуйовані університети Донецька: непрості випробування

Евакуйовані університети Донецька: непрості випробування 22.12.2015

Найвідоміший вуз Донецька - ДонНТУ - після еміграції виживає в складних умовах. Там майже відсутня матеріально-технічна база, важкі побутові умови. Утім, запевняє керівництво вузу, найгірше вже подолали.
У Красноармійську оголосили попередні результати виборів

У Красноармійську оголосили попередні результати виборів 30.11.2015

За результатами обробки 62 відсотків протоколів, на виборах мера Красноармійська лідирує Руслан Требушкін. До цього він був мером сусіднього міста Димитрова.
ЦВК: У Маріуполі та Красноармійську проголосувала лише третина виборців

ЦВК: У Маріуполі та Красноармійську проголосувала лише третина виборців 30.11.2015

Явка на виборах міських голів та рад у Красноармійську та Маріуполі на Донеччині, за даними ЦВК України, склала 37,6 та 36,5 відсотка відповідно. Поліція та спостерігачі заявляють про відсутність суттєвих порушень.
Екзит-поли: На виборах мера Маріуполя перемагає кандидат від Опозиційного блоку

Екзит-поли: На виборах мера Маріуполя перемагає кандидат від "Опозиційного блоку" 29.11.2015

Згідно з даними екзит-полів, на виборах міського голови у Маріуполі перемагає Вадим Бойченко. За попередніми оцінками, він набрав близько 70 відсотків голосів виборців.
У Маріуполі та Красноармійську проходить голосування на місцевих виборах

У Маріуполі та Красноармійську проходить голосування на місцевих виборах 29.11.2015

У Маріуполі та Красноармійську Донецької області 29 листопада проходять вибори міського голови та депутатів міської ради після того, як голосування 25 жовтня було зірвано.
Вибори в Маріуполі: перед другою спробою

Вибори в Маріуполі: перед другою спробою 28.11.2015

Маріуполь та Красноармійськ - два східноукраїнських міста, у яких 25 жовтня місцеві вибори так і не відбулись. Які настрої панують у Маріуполі напередодні нової спроби провести голосування. Репортаж DW.
Спостерігачі ОБСЄ: Другий тур виборів мерів відповідав демократичним стандартам

Спостерігачі ОБСЄ: Другий тур виборів мерів відповідав демократичним стандартам 16.11.2015

За словами голови спостережної місії БДІПЛ/ОБСЄ, другий тур виборів мерів міст в Україні пройшов на належному рівні. Однак, як зазначила Тана де Зулуета, на виборчу кампанію вплинули "потужні бізнес-інтереси".
Верховна Рада призначила вибори в Маріуполі й Красноармійську на 29 листопада

Верховна Рада призначила вибори в Маріуполі й Красноармійську на 29 листопада 10.11.2015

29 листопада у Маріуполі та Красноармійську Донецької області пройдуть місцеві вибори. "Блок Петра Порошенка" виступив проти проведення виборів 15 листопада.
ЦВК просить Раду призначити вибори у Маріуполі та Красноармійську на 15 листопада

ЦВК просить Раду призначити вибори у Маріуполі та Красноармійську на 15 листопада 02.11.2015

Повноваження міських виборчих комісій Маріуполя та Красноармійська достроково припинено рішенням Центральної виборчої комісії України.
Штайнмаєр закликав швидше провести вибори на решті територій Донбасу

Штайнмаєр закликав швидше провести вибори на решті територій Донбасу 27.10.2015

Голова німецького МЗС, позитивно оцінивши місцеві вибори в Україні, закликав швидше провести голосування у Маріуполі та забезпечити вибори у підконтрольних сепаратистам районах.
Єврокомісія закликала українську владу підвищити довіру до виборчого процесу

Єврокомісія закликала українську владу підвищити довіру до виборчого процесу 27.10.2015

Місцеві вибори в Україні були конкурентними, однак суспільну довіру до виборчого процесу слід підвищити, заявили в Єврокомісії. Також Україну закликають провести голосування у Маріуполі, Красноармійську та Сватовому.
У Сватовому Луганської області тервиборчком визнав вибори недійсними

У Сватовому Луганської області тервиборчком визнав вибори недійсними 25.10.2015

Вибори до міськради міста Сватова у Луганській області визнали недійсними через помилки під час друку виборчих бюлетенів. Натомість ЦВК не бачить перепон для проведення виборів у Красноармійську Донецької області.
Порошенко: Вибори в Маріуполі повинні відбутись до кінця року

Порошенко: Вибори в Маріуполі повинні відбутись до кінця року 25.10.2015

Президент України назвав ситуацію з виборами в Маріуполі "неприпустимою" та закликав Верховну Раду призначити нову дату голосування до кінця року.
МВС: В Україні не відкрилося 237 виборчих дільниць

МВС: В Україні не відкрилося 237 виборчих дільниць 25.10.2015

За даними правоохоронців, станом на ранок неділі в Україні не відкрилось для голосування 237 дільниць. Більшість з них - у Маріуполі та Красноармійську.
Жителям Донбасу бракує достовірної інформації

Жителям Донбасу бракує достовірної інформації 22.06.2015

Опитування, проведене Донецьким прес-клубом, продемонструвало, чому в регіоні не довіряють українським ЗМІ. Серед причин - брак об'єктивності й віддаленість від місця подій.