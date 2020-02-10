Крамп-Карренбауер підтвердила, що залишить посаду голови ХДС
Рішення про відставку з посади голови Християнсько-демократичного союзу є виваженим та не вплине на стабільність великої коаліції, заявила Аннеґрет Крамп-Карренбауер.
Аннеґрет Крамп-Карренбауер невдовзі піде з посади голови ХДС
Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) підтвердила свій намір залишити посаду в партії та не висуватися на пост канцлера Німеччини. Про це вона заявила у понеділок, 10 лютого, після засідання президії партії в Берліні, передає агенція dpa.
За її словами, відмова від головування в ХДС та висування на посаду канцлера є запланованим рішенням та не пов'язано зі скандалом в Тюрингії, де днями прем'єр-міністр землі був обраний за підтримки правопопулістів з "Альтернативи для Німеччини" (АдН). "Це рішення доволі тривалий час дозрівало й росло в мені", - зазначила Крамп-Карренбауер.
Вона наголосила, що питання про кандидатуру на посаду канцлера буде ухвалено на з'їзді партії. При цьому вона пообіцяла очолювати партію до тих пір, поки не буде обраний наступний кандидат на посаду канцлера. На прохання канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) Крамп-Карренбауер збереже посаду міністерки оборони країни.
Голова ХДС і канцлер - в одних руках
Вона зазначила, що розділення посади канцлера ФРН та голови ХДС означає послаблення позицій партії в той час, як країні необхідний сильний ХДС. Тому посади очільника політичної сили та кандидата на посаду канцлера мають бути сконцентровані в одних руках, переконана вона.
При цьому Крамп-Карренбауер вважає, що її рішення не матиме наслідків для великої коаліції. "Це - коли йдеться про мене - не вплине на стабільність великої коаліції", - зазначила вона.
Крамп-Карренбауер також підкреслила, що АдН виступає "проти всього, що означає ХДС", при цьому будь-яке зближення з правопопулістами послабить союз. "Я відкидаю можливість будь-якої співпраці з "Альтернативою", як прямої, так і непрямої. Президія партії сьогодні це підкреслила", - сказала Крамп-Карренбауер.
До Крамп-Карренбауер партію ХДС 18 років очолювала Меркель. Крамп-Карренбауер обіймає посаду голови ХДС з 7 грудня 2018 року.
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