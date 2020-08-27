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Крайстчерч

Крайстчерч - місто в Новій Зеландії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Крайстчерч".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Терориста із Крайстчерча у Новій Зеландії засудили до довічного ув'язнення

Терориста із Крайстчерча у Новій Зеландії засудили до довічного ув'язнення 27.08.2020

Суд засудив терориста із міста Крайстчерч у Новій Зеландії до довічного ув'язнення без можливості дострокового звільнення. У 2019 році чоловік напав на дві мечеті і розстріляв 51 людину та поранив ще 50.

Підозрюваний у терактах у Новій Зеландії заперечив свою провину

Підозрюваний у терактах у Новій Зеландії заперечив свою провину 14.06.2019

Австралієць Брентон Таррант відмовився визнати свою провину за всіма пунктами обвинувачення в справі скоєння кривавих терактів у Новій Зеландії у березні цього року.
Теракти в Крайстчерчі: кількість загиблих зросла до 51

Теракти в Крайстчерчі: кількість загиблих зросла до 51 02.05.2019

На шостий тиждень після терористичних атак у Новій Зеландії від ран помер турецький громадянин, повідомили в МЗС Туреччини. Тепер число жертв терактів у Крайстчерчі сягнуло 51.
Вибухи на Шрі-Ланці: влада говорить про помсту ісламістів за теракти в Новій Зеландії

Вибухи на Шрі-Ланці: влада говорить про помсту ісламістів за теракти в Новій Зеландії 23.04.2019

Результати розслідувань терактів на Шрі-Ланці свідчать про те, що за атаками стояв намір ісламістів "помститися" за напади на мечеті в місті Крайстчерч у Новій Зеландії. Про свою відповідальність за напади заявила ІД.
Нападнику з Крайстчерча висунули обвинувачення у 50 вбивствах

Нападнику з Крайстчерча висунули обвинувачення у 50 вбивствах 04.04.2019

Брентону Тарранту висунули обвинувачення у 50-ти вбивствах і у 39-ти замахах на вбивство. Засідання Верховного суду новозеландського Крастчерча заплановане на 5 квітня.
Нова Зеландія: атаки в мечетях розслідуватиме спеціальна королівська комісія

Нова Зеландія: атаки в мечетях розслідуватиме спеціальна королівська комісія 25.03.2019

Розслідуванням подвійного теракту в Крайстчерчі займеться спеціальна королівська комісія у зв'язку з "найважливішим громадським значенням" справи, підкреслила прем'єрка Нової Зеландії.
У Новій Зеландії повселюдним мовчанням вшанували жертв у Крайстчерчі

У Новій Зеландії повселюдним мовчанням вшанували жертв у Крайстчерчі 22.03.2019

Мешканці Нової Зеландії вшанували мовчанням пам'ять жертв нападів на дві мечеті у місті Крайстчерч.

У Новій Зеландії заборонять напівавтоматичну зброю

У Новій Зеландії заборонять напівавтоматичну зброю 21.03.2019

Після терактів у Крайстчерчі у Новій Зеландії забороняють продаж напівавтоматичної зброї. Зокрема, заборона накладена на торгівлю штурмовими гвинтівками.
Балканський слід у нападі на мечеті в Новій Зеландії

Балканський слід у нападі на мечеті в Новій Зеландії 19.03.2019

На зброї нападника у новозеландському Крайстчерчі були написи кирилицею. Але це радше ознака їхньої "клаптикової" ідеології, ніж свідчення його терористичного зв'язку з Балканами.
Мусульмани Німеччини вимагають посилення охорони мечетей

Мусульмани Німеччини вимагають посилення охорони мечетей 18.03.2019

Німецькі мусульмани дедалі менше довіряють правоохоронним органам, вважає очільник ради мусульман ФРН і закликає краще захищати мечеті в країні.
Нападник з Крайстчерча планував інші атаки

Нападник з Крайстчерча планував інші атаки 17.03.2019

За даними місцевих ЗМІ, громадянин Австралії 28-річний Брентон Таррант працював фітнес-інструктором і був членом стрілецького клубу.

Обвинувачений у стрілянині в Крайстчерчі постав перед судом

Обвинувачений у стрілянині в Крайстчерчі постав перед судом 16.03.2019

Чоловіка, внаслідок нападу якого загинули 49 людей, обвинувачують у вбивстві. Прем'єр-міністерка Нової Зеландії обіцяє змінити закони щодо володіння зброєю.
Коментар: Жодних подвійних стандартів, коли йдеться про тероризм

Коментар: Жодних подвійних стандартів, коли йдеться про тероризм 15.03.2019

Багатьма на Заході тероризм розглядався як діяння ісламістів. Напад на мусульман у Крайстчерчі свідчить, що ненависть на тлі ісламофобії має такі ж смертельні наслідки, вважає головна редакторка DW Інес Поль.

Напад на мечеті у Новій Зеландії: що відомо про теракт і підозрюваного

Напад на мечеті у Новій Зеландії: що відомо про теракт і підозрюваного 15.03.2019

Світ ще не оговтався після кривавого теракту у двох мечетях в новозеландському Крайстчерчі. DW - про злочинця та мотив злочину, а також яку роль відігравали іслам і ксенофобія?
Після нападу на мечеті в Крайстчерчі: Париж та Лондон посилили заходи безпеки

Після нападу на мечеті в Крайстчерчі: Париж та Лондон посилили заходи безпеки 15.03.2019

У всьому світі висловлюють співчуття після збройного нападу на дві мечеті в новозеландському Крайстчерчі.
Напад на мечеті в Новій Зеландії: кількість загиблих зросла

Напад на мечеті в Новій Зеландії: кількість загиблих зросла 15.03.2019

Внаслідок атаки на дві мечеті в Крайстчерчі загинули близько 50 осіб. Прем'єрка Джасінда Ардерн назвала стрілянину терористичною атакою.
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