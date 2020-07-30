 Кравчук допускає ширше використання російської мови на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кравчук допускає ширше використання російської мови на Донбасі

Голова української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук допускає ширше використання російської мови на Донбасі.

Леонід Кравчук

Леонід Кравчук (архівне фото)

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ), експрезидент України Леонід Кравчук допускає законодавчий дозвіл на більш широке застосування російської мови на Донбасі, хоча не вважає, що це питання вирішить конфлікт. Про це він заявив у четвер, 13 серпня, в інтерв'ю "Українському радіо".

"Я не думаю, що мовою можна повернути Донбас. При всій повазі я знаю, що без мови немає народу, немає нації. Нині на Донбасі ніхто не заборонив українську мову, не забороняє і не заборонить. Якщо на Донбасі виникне питання відповідно до загальноєвропейських законів про мови, ми, посилаючись на ці закони, можемо внести не питання державності російської мови, а застосування", - відповів він на запитання про те, чи варто міняти закон про функціонування української мови як державної для повернення Донбасу.

Російська як друга державна - порушення закону

Це, на думку Кравчука, не буде порушенням українського законодавства, на відміну від питання другої державної мови. "У Конституції передбачено, що держава робитиме все, щоб національні меншини, в першу чергу російська, мали право розвивати і застосовувати свої мови. Але там ніде не написано про другу державну мову. Ніде. Тому, виходячи з Конституції і європейських документів, можна в цих регіонах зробити кроки до більш широкого застосування російської мови. Це не буде порушенням українського закону. А скасовувати закон, я думаю, передчасно", - додав він.

Читайте також: Вітольд Фокін працюватиме в українській делегації в ТКГ

Раніше Кравчук виступив за надання Донбасу статусу вільної економічної зони і введення особливої системи управління замість так званого "особливого статусу". "Система управління та адміністративного удосконалення в тих районах має відрізнятися і буде відрізнятися більшими правами і можливостями в економічній, гуманітарній та соціальній сферах. Більше прав і свобод людей, щоб ніхто не говорив, що їх хтось силою змушує щось зробити. Щоб вони відчули, що їх ініціатива буде підтримана і вони знали, що роблять це не для когось, а для себе", - пояснив Кравчук.

При цьому він знову запевнив, що оновлена делегація України в ТКГ не підпише жодних документів на шкоду державі. "Ми не будемо боятися зустрічатися з ким би то не було і говорити те, що потрібно для України, але документів, які зашкодили б Україні, ми ніколи підписувати не будемо. Червоні лінії стосуються суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, які ми ніколи і ні з ким обговорювати не будемо", - наголосив він.

Нагадаємо, що 30 липня президент України Володимир Зеленський призначив експрезидента Леоніда Кравчука головою української делегації в ТКГ. Перше засідання групи за участю Кравчука має відбутися 18 серпня у форматі відеоконференції.

Читайте також:СММ ОБСЄ вперше за період спостережень не зафіксувала обстрілів на Донбасі

Дивитись відео 07:52

Без ЗНО і до будь-якого вишу: як вступають абітурієнти з Донбасу та Криму (05.08.2020)

Також за темою

Ukraine Leonid Krawtschuk Ex-Präsident

Леонід Кравчук очолив українську делегацію в ТКГ 30.07.2020

Експрезидент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. За словами Кравчука, він робитиме все можливе для досягнення миру на Донбасі.

Wahlkampf in Donbass

Фокін ще визначається, чи входити до ТКГ у Мінську - речниця Єрмака 05.08.2020

Перший прем'єр України Вітольд Фокін до кінця цього тижня визначиться щодо своєї роботи у Мінській контактній групі. Раніше Леонід Кравчук повідомив, що Фокін займатиметься комунікацією з жителями Донбасу.

Ukraine Leonid Krawtschuk Ex-Präsident

Кравчук висунув ідею вільної економічної зони для Донбасу - представник Донецька у ТКГ 03.08.2020

Представник Києва у ТКГ у Мінську Леонід Кравчук під час першої зустрічі з українською делегацією озвучив ідею надати Донецькій і Луганській областям статус вільних економічних зон.

Реклама

Докладно

Українські правозахисники спостерігали за протестами в Білорусі

Що відомо про затриманих у Білорусі українців

Місце знаходження двох правозахисників із фонду "Восток SOS" досі невідоме. Їх шукає як офіційний Київ, так і колеги.  

default

Елвісе, не йди! Німці прощаються з військами США (відео)

США збираються вивести значну частину своїх військ з Німеччини. Чому більшість місцевих жителів проти?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  