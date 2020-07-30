Кравчук допускає ширше використання російської мови на Донбасі

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ), експрезидент України Леонід Кравчук допускає законодавчий дозвіл на більш широке застосування російської мови на Донбасі, хоча не вважає, що це питання вирішить конфлікт. Про це він заявив у четвер, 13 серпня, в інтерв'ю "Українському радіо".

"Я не думаю, що мовою можна повернути Донбас. При всій повазі я знаю, що без мови немає народу, немає нації. Нині на Донбасі ніхто не заборонив українську мову, не забороняє і не заборонить. Якщо на Донбасі виникне питання відповідно до загальноєвропейських законів про мови, ми, посилаючись на ці закони, можемо внести не питання державності російської мови, а застосування", - відповів він на запитання про те, чи варто міняти закон про функціонування української мови як державної для повернення Донбасу.

Російська як друга державна - порушення закону

Це, на думку Кравчука, не буде порушенням українського законодавства, на відміну від питання другої державної мови. "У Конституції передбачено, що держава робитиме все, щоб національні меншини, в першу чергу російська, мали право розвивати і застосовувати свої мови. Але там ніде не написано про другу державну мову. Ніде. Тому, виходячи з Конституції і європейських документів, можна в цих регіонах зробити кроки до більш широкого застосування російської мови. Це не буде порушенням українського закону. А скасовувати закон, я думаю, передчасно", - додав він.

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Раніше Кравчук виступив за надання Донбасу статусу вільної економічної зони і введення особливої системи управління замість так званого "особливого статусу". "Система управління та адміністративного удосконалення в тих районах має відрізнятися і буде відрізнятися більшими правами і можливостями в економічній, гуманітарній та соціальній сферах. Більше прав і свобод людей, щоб ніхто не говорив, що їх хтось силою змушує щось зробити. Щоб вони відчули, що їх ініціатива буде підтримана і вони знали, що роблять це не для когось, а для себе", - пояснив Кравчук.

При цьому він знову запевнив, що оновлена делегація України в ТКГ не підпише жодних документів на шкоду державі. "Ми не будемо боятися зустрічатися з ким би то не було і говорити те, що потрібно для України, але документів, які зашкодили б Україні, ми ніколи підписувати не будемо. Червоні лінії стосуються суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, які ми ніколи і ні з ким обговорювати не будемо", - наголосив він.

Нагадаємо, що 30 липня президент України Володимир Зеленський призначив експрезидента Леоніда Кравчука головою української делегації в ТКГ. Перше засідання групи за участю Кравчука має відбутися 18 серпня у форматі відеоконференції.

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