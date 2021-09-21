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Комуністична партія Російської Федерації (КПРФ)
Правляча партія "Єдина Росія" отримала на виборах до Державної думи 324 із 450 мандатів та має конституційну більшість у нижній палаті російського парламенту.
Після попереднього підрахунку 85 відсотків голосів правляча партія "Єдина Росія" збільшує відрив від конкурентів на виборах до Державної думи РФ. У виборах в Росії не брала участь жодна реальна опозиційна сила.
На виборах до Держдуми РФ, згідно з екзитполами та попередніми даними підрахунку голосів, перемогу здобуває провладна партія "Єдина Росія".
У Томську представники штабу Навального Ксенія Фадєєва і Андрій Фатєєв обійшли суперників з "Єдиної Росії". У Новосибірську глава штабу Сергій Бойко випередив представника КПРФ на виборах до міськради.
У Мосміськдуму, за попередніми даними, проходять 13 кандидатів від КПРФ, чотири від "Яблука" і три від "Справедливої Росії". "Єдина Росія" втратила 13 місць порівняно з попереднім складом Мосміськдуми.
Одиночні пікети на бульварах, мітинг КПРФ, концерт-спойлер в Парку Горького - репортаж DW про те, як пройшла чергова субота протестів за вільні вибори в Москві.
У столиці РФ прибічники опозиції вийшли на одиночні пікети за "чесні вибори та проти політрепресій", а російські комуністи провели узгоджений мітинг.
Організаторами нової хвилі мітингів проти пенсійної реформи в Росії були комуністи та демократична опозиція. В акціях протесту взяли участь десятки тисяч осіб.
У центрі Києва вбито екс-депутата Держдуми від КПРФ Дениса Вороненкова. Він переїхав до України з Росії восени 2016 року. Ми зібрали найцікавіші факти про політика.
У Києві вбито екс-депутата Держдуми від КПРФ Дениса Вороненкова. Він переїхав до України з Росії восени 2016 року. Ми зібрали найцікавіші факти про політика.
Результати виборів до російського парламенту викликають відчуття дежавю. Але спосіб досягнення цих результатів дещо інший. Про головні відмінності виборів 2011 та 2016 року - у статті DW.
Після підрахунку 85 відсотків голосів виборців на виборах до Держдуми "Єдина Росія" отримує більше 54 відсотків голосів. Крім того, партія влади тотально домінує за мажоритарною системою.
До Держдуми РФ проходять лише чотири парламентські партії - "Єдина Росія", КПРФ, ЛДПР та "Справедлива Росія".
Партія влади "Єдина Росія" отримує 44,5 відсотка голосів на виборах до нижньої палати російського парламенту. На другому місці - ЛДПР, свідчать дані екзит-полу. Склад Держдуми не зміниться.
Згідно з новим законом, російські ЗМІ щоквартально повинні повідомляти владу, якщо отримали з іноземних джерел понад 15000 рублів.
Забороною комуністичної символіки Верховна Рада видалила КПУ з великої політики і зробила важливий крок на шляху дерадянізації, пише Сергій Руденко в спеціальному коментарі DW.
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