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КПРФ

Комуністична партія Російської Федерації (КПРФ)

У Росії підбили підсумки виборів до Державної думи

У Росії підбили підсумки виборів до Державної думи 21.09.2021

Правляча партія "Єдина Росія" отримала на виборах до Державної думи 324 із 450 мандатів та має конституційну більшість у нижній палаті російського парламенту.
Єдина Росія збільшує відрив на виборах до Державної думи

"Єдина Росія" збільшує відрив на виборах до Державної думи 20.09.2021

Після попереднього підрахунку 85 відсотків голосів правляча партія "Єдина Росія" збільшує відрив від конкурентів на виборах до Державної думи РФ. У виборах в Росії не брала участь жодна реальна опозиційна сила.
Єдина Росія перемагає на виборах до Держдуми РФ

"Єдина Росія" перемагає на виборах до Держдуми РФ 19.09.2021

На виборах до Держдуми РФ, згідно з екзитполами та попередніми даними підрахунку голосів, перемогу здобуває провладна партія "Єдина Росія".
Соратники Навального стануть депутатами в Новосибірську й Томську

Соратники Навального стануть депутатами в Новосибірську й Томську 14.09.2020

У Томську представники штабу Навального Ксенія Фадєєва і Андрій Фатєєв обійшли суперників з "Єдиної Росії". У Новосибірську глава штабу Сергій Бойко випередив представника КПРФ на виборах до міськради.
Єдина Росія втратила третину місць у Московській міській думі

"Єдина Росія" втратила третину місць у Московській міській думі 09.09.2019

У Мосміськдуму, за попередніми даними, проходять 13 кандидатів від КПРФ, чотири від "Яблука" і три від "Справедливої Росії". "Єдина Росія" втратила 13 місць порівняно з попереднім складом Мосміськдуми.
Дощ і концерти-спойлери: як пройшли одиночні пікети в Москві

Дощ і концерти-спойлери: як пройшли одиночні пікети в Москві 18.08.2019

Одиночні пікети на бульварах, мітинг КПРФ, концерт-спойлер в Парку Горького - репортаж DW про те, як пройшла чергова субота протестів за вільні вибори в Москві.
У Москві пройшли одиночні пікети, відбулася акція комуністів

У Москві пройшли одиночні пікети, відбулася акція комуністів 17.08.2019

У столиці РФ прибічники опозиції вийшли на одиночні пікети за "чесні вибори та проти політрепресій", а російські комуністи провели узгоджений мітинг.
У Росії - нова хвиля мітингів проти пенсійної реформи

У Росії - нова хвиля мітингів проти пенсійної реформи 02.09.2018

Організаторами нової хвилі мітингів проти пенсійної реформи в Росії були комуністи та демократична опозиція. В акціях протесту взяли участь десятки тисяч осіб.
Фоторепортаж: У Києві кілер застрелив російського екс-депутата Вороненкова

Фоторепортаж: У Києві кілер застрелив російського екс-депутата Вороненкова 23.03.2017

У центрі Києва вбито екс-депутата Держдуми від КПРФ Дениса Вороненкова. Він переїхав до України з Росії восени 2016 року. Ми зібрали найцікавіші факти про політика.
Фоторепортаж: У Києві кілер застрелив російського екс-депутата Вороненкова

Фоторепортаж: У Києві кілер застрелив російського екс-депутата Вороненкова 23.03.2017

У Києві вбито екс-депутата Держдуми від КПРФ Дениса Вороненкова. Він переїхав до України з Росії восени 2016 року. Ми зібрали найцікавіші факти про політика.
День бабака, або У чому різниця виборів до Держдуми 2011 і 2016 років

День бабака, або У чому різниця виборів до Держдуми 2011 і 2016 років 19.09.2016

Результати виборів до російського парламенту викликають відчуття дежавю. Але спосіб досягнення цих результатів дещо інший. Про головні відмінності виборів 2011 та 2016 року - у статті DW.
Вибори до Держдуми: Єдина Росія збільшує перевагу, комуністи виходять на друге місце

Вибори до Держдуми: "Єдина Росія" збільшує перевагу, комуністи виходять на друге місце 19.09.2016

Після підрахунку 85 відсотків голосів виборців на виборах до Держдуми "Єдина Росія" отримує більше 54 відсотків голосів. Крім того, партія влади тотально домінує за мажоритарною системою.
Попередні результати виборів до Держдуми: Єдина Росія здобуває половину голосів

Попередні результати виборів до Держдуми: "Єдина Росія" здобуває половину голосів 18.09.2016

До Держдуми РФ проходять лише чотири парламентські партії - "Єдина Росія", КПРФ, ЛДПР та "Справедлива Росія".
Екзит-поли: Єдина Росія виграє вибори до Держдуми РФ з результатом у понад 44 відсотки голосів

Екзит-поли: "Єдина Росія" виграє вибори до Держдуми РФ з результатом у понад 44 відсотки голосів 18.09.2016

Партія влади "Єдина Росія" отримує 44,5 відсотка голосів на виборах до нижньої палати російського парламенту. На другому місці - ЛДПР, свідчать дані екзит-полу. Склад Держдуми не зміниться.
Держдума зобов'язала ЗМІ повідомляти про іноземне фінансування

Держдума зобов'язала ЗМІ повідомляти про іноземне фінансування 23.12.2015

Згідно з новим законом, російські ЗМІ щоквартально повинні повідомляти владу, якщо отримали з іноземних джерел понад 15000 рублів.
Коментар: Україна виходить з пострадянської епохи

Коментар: Україна виходить з пострадянської епохи 10.04.2015

Забороною комуністичної символіки Верховна Рада видалила КПУ з великої політики і зробила важливий крок на шляху дерадянізації, пише Сергій Руденко в спеціальному коментарі DW.
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