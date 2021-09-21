"Єдина Росія" втратила третину місць у Московській міській думі

У Мосміськдуму, за попередніми даними, проходять 13 кандидатів від КПРФ, чотири від "Яблука" і три від "Справедливої Росії". "Єдина Росія" втратила 13 місць порівняно з попереднім складом Мосміськдуми.