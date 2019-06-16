 КПВВ ″Майорське″ відновив роботу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2019

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Новини

КПВВ "Майорське" відновив роботу

Раніше у неділю на КПВВ "Майорське" у Донецькій області знайшли нерозірвану міну, через що тимчасово припинили пропуск людей.

Ukraine Schild Vorsicht Minen (picture-alliance/AP Photo/D. Lovetsky)

Робота контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське", що у Донецькій області, відновлена. Про це ввечері у неділю, 21 липня, повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв.

Він зазначив, що правоохоронці завершили огляд території, знайшовши ще одну мінометну міну. "Кілька хвилин тому ми завершили останній огляд, вилучили 125-мм міну", - сказав Князєв на брифінгу. Він вибачився за те, що у зв'язку з інформацією про мінування і виявлення вибухонебезпечних предметів робота КПВВ була призупинена.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, піротехніки під час обстеження території КПВВ "Майорське" вилучили 12 вибухонебезпечних предметів: одну мінометну міну, п'ять артилерійських снарядів, п'ять ручних гранат та фрагмент мінометної міни.

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З початку доби почався "режим тиші" в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі. За даними ООС, обстрілів не було зафіксовано. У "ДНР" і "ЛНР" теж заявили, що режим припинення вогню дотримується. (21.07.2019)

На КПВВ "Майорське" знайшли нерозірвану міну, через це тимчасово припинили пропуск людей. (21.07.2019)

В Державній прикордонній службі повідомили, що спочатку через лінію розмежування будуть пропущені громадяни, які слідують на тимчасово окуповану територію. Після завершення їх оформлення здійснюватиметься пропуск усіх осіб і транспортних засобів, що досі перебувають у так званій "сірій зоні". 

Раніше, о 6 ранку за київським часом 21 липня Держприкордонслужба призупинила роботу КПВВ "Майорське" через анонімне повідомлення про замінування. О 9:35 ранку пропуск людей відновили і заявили, що не виявили вибухонебезпечних предметів. Однак згодом КПВВ знову закрили, оскільки за 150 метрів від "Майорського" неподалік від узбіччя дороги виявили нерозірвану 120-мм артилерійську міну. 

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    Автор: Дженніфер Ваґнер


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