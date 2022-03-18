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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "коти".
Кіт належить до роду ссавців родини котових. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Німеччина: чому народна міліція з праворадикальними поглядами патрулює вулицями Берліна. Англія: навіщо у школах вчителі зі зміни клімату. Туреччина: як любитель тварин створює протези для котів і собак. Франція: чому залізничники страйкують другий місяць поспіль.
У Польщі тонни небезпечного сміття часів Другої світової отруюють Балтійське море. Майже як у казці: котячі патрулі борються проти нашестя щурів у Португалії. Сховати шрами та синці після домашнього насильства: досвід жінок Росії. Чому у Фінляндії немає безпритульних. Італія оголосила війну агресивним та злим коментарям у соцмережах.