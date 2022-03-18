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Коти

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "коти".

Кіт належить до роду ссавців родини котових. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як українці рятують домашніх тварин від війни (фотогалерея)

Як українці рятують домашніх тварин від війни (фотогалерея) 18.03.2022

Залишаючи рідні місця, люди намагаються не кидати своїх котів, собак та інших домашніх улюбленців. Ті, хто лишається в Україні, рятуються в бомбосховищах разом з улюбленцями.

Чи можна заразитися коронавірусом від кота? (фотогалерея)

Чи можна заразитися коронавірусом від кота? (фотогалерея) 09.04.2020

За даними дослідників, тхори і коти можуть заражатися коронавірусом та передавати його іншим представникам свого виду. Тигри також можуть інфікуватися. В інших домашніх тварин ризик зараження не настільки високий.
Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? 09.04.2020

За даними дослідників, тхори і коти можуть заражатися коронавірусом та передавати його іншим представникам свого виду. Тигри також можуть інфікуватися. В інших домашніх тварин ризик зараження не настільки високий.
Коронавірус і подекуди небезпечні гастрономічні вподобання китайців

Коронавірус і подекуди небезпечні гастрономічні вподобання китайців 09.04.2020

Новий коронавірус SARS-CoV-2 почав своє поширення, найімовірніше, із ринку диких тварин у Китаї. Нині ж перше китайське місто заборонило продаж м'яса котів та собак, яких там також традиційною вживають у їжу.

Австрія: як лижний туризм шкодить Альпам - "Європа у фокусі" (20.01.2020) 20.01.2020

Німеччина: чому народна міліція з праворадикальними поглядами патрулює вулицями Берліна. Англія: навіщо у школах вчителі зі зміни клімату. Туреччина: як любитель тварин створює протези для котів і собак. Франція: чому залізничники страйкують другий місяць поспіль.

Друга світова і майже екокатастрофа на дні Балтійського моря (відео)

Друга світова і майже екокатастрофа на дні Балтійського моря (відео) 04.09.2019

Котячі патрулі борються проти нашестя щурів у Португалії, сховати шрами та синці після домашнього насильства: досвід жінок Росії, чому у Фінляндії немає безпритульних, а також інші теми.

Друга світова досі вбиває: небезпека на дні Балтійського моря - "Європа у фокусі" (02.09.2019) 02.09.2019

У Польщі тонни небезпечного сміття часів Другої світової отруюють Балтійське море. Майже як у казці: котячі патрулі борються проти нашестя щурів у Португалії. Сховати шрами та синці після домашнього насильства: досвід жінок Росії. Чому у Фінляндії немає безпритульних. Італія оголосила війну агресивним та злим коментарям у соцмережах.

Коти проти щурів: у Лісабоні придумали спецпатруль проти шкідників (17.06.2019) 17.06.2019

У Лісабоні більше тисячі безпритульних котів і їх вирішили використовувати на користь міста. Відтепер там є так звані "котячі патрулі", які рятують Лісабон від щурів.

У Єгипті археологи знайшли велику кількість мумій кішок

У Єгипті археологи знайшли велику кількість мумій кішок 10.11.2018

Археологи Єгипту виявили нові гробниці доби фараонів, де зберігалися численні мумії кішок та інших тварин та комах.

Собака в окулярах: як тварин лікують від короткозорості

Собака в окулярах: як тварин лікують від короткозорості 26.09.2018

На короткозорість страждають не лише люди, часом така проблема трапляється й серед тварин. І наскільки б це не видавалось дивним, але офтальмологи виписують спеціальні окуляри і домашнім улюбленцям.
Найбільший у Європі притулок для тварин (відео)

Найбільший у Європі притулок для тварин (відео) 06.08.2018

На околиці Берліна розташований найбільший у Європі притулок для тварин. Він фінансується виключно за рахунок приватних пожертв: щороку потрібно понад 8 млн євро. Тут працюють 173 штатні працівники.

Як працює найбільший в Європі притулок для тварин (06.08.2018) 06.08.2018

На околиці Берліна розташований найбільший в Європі притулок для тварин. Їх тут близько півтори тисячі, а також птахи та рептилії.

Безпритульні тварини: як цю проблему вирішують німці (відео)

Безпритульні тварини: як цю проблему вирішують німці (відео) 13.07.2018

Чому в Німеччині майже немає безпритульних тварин? Вирішити цю проблему німцям вдалося завдяки чітким правилам утримання домашніх тварин та небайдужості суспільства. Дивіться, як це функціонує.

Безпритульні тварини: чому їх немає в Німеччині? (12.07.2018) 12.07.2018

Вирішити проблему безпритульних тварин у Німеччині вдалося завдяки чітким правилам утримання домашніх тварин та небайдужості суспільства. Дивіться, як і чому це функціонує, у репортажі DW.

Безпритульні тварини: чому їх немає в Німеччині? (12.07.2018) 12.07.2018

Вирішити проблему безпритульних тварин у Німеччині вдалося завдяки чітким правилам утримання домашніх тварин та небайдужості суспільства. Дивіться, як і чому це функціонує, у репортажі DW.

Як у Німеччині регулюють утримання домашніх тварин (26.10.2017) 26.10.2017

У Верховну Раду подали законопроект про облік домашніх і безпритульних тварин. Його мета - запровадити чіпування та єдину електронну базу домашніх улюбленців. А як з цим у Німеччині?
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