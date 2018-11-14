 Косову знову відмовили у членстві в Інтерполі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2018

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Новини

Косову знову відмовили у членстві в Інтерполі

Прохання Косова про вступ до міжнародної організації вже втретє відхилили. Приштина звинувачує Белград у проведенні "шаленої кампанії" з метою завадити вступу Косова до Інтерполу.

Двері Інтерполу залишаються закритими для Косова

Двері Інтерполу залишаються закритими для Косова

Інтерпол вкотре відхилив прохання Косова про вступ до цієї міжнародної організації. Відповідне рішення ухвалила в вівторок, 20 листопада, генеральна асамблея Інтерполу, що засідає з 18 листопада в Дубаї, повідомили в штаб-квартирі організації.

У прес-службі Інтерполу наголосили, що Косову забракло голосів, адже для ухвалення рішення про надання членства в Інтерполі потрібно дві третини голосів делегатів. Натомість влада Косова висловила "глибоке розчарування" через це рішення, цитує агенція новин AFP.

З 2015 року це вже третя невдала спроба Приштини отримати членство в Інтерполі. Уряд Косова звинувачує в нинішній невдачі сусідню Сербію. На думку Приштини, Белград розвернув справжню "шалену кампанію", щоб завадити вступу Косова до цієї міжнародної організації.

Утім, дехто з оглядачів не виключає, що Сербія справді боїться прийняття Косова в Інтерпол через можливий намір Приштини оголосити в міжнародний розшук багатьох сербських військовослужбовців, котрих влада Косова звинувачує в скоєнні воєнних злочинів.

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