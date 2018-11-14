Косову знову відмовили у членстві в Інтерполі

Інтерпол вкотре відхилив прохання Косова про вступ до цієї міжнародної організації. Відповідне рішення ухвалила в вівторок, 20 листопада, генеральна асамблея Інтерполу, що засідає з 18 листопада в Дубаї, повідомили в штаб-квартирі організації.

У прес-службі Інтерполу наголосили, що Косову забракло голосів, адже для ухвалення рішення про надання членства в Інтерполі потрібно дві третини голосів делегатів. Натомість влада Косова висловила "глибоке розчарування" через це рішення, цитує агенція новин AFP.

З 2015 року це вже третя невдала спроба Приштини отримати членство в Інтерполі. Уряд Косова звинувачує в нинішній невдачі сусідню Сербію. На думку Приштини, Белград розвернув справжню "шалену кампанію", щоб завадити вступу Косова до цієї міжнародної організації.

Утім, дехто з оглядачів не виключає, що Сербія справді боїться прийняття Косова в Інтерпол через можливий намір Приштини оголосити в міжнародний розшук багатьох сербських військовослужбовців, котрих влада Косова звинувачує в скоєнні воєнних злочинів.