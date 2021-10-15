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Космонавти, Астронавти,

Чи можливий секс у космосі?

Чи можливий секс у космосі? 15.10.2021

Чи відчувають космонавти сексуальний потяг під час польоту? Як позначається на лібідо перебування в умовах невагомості? І у кого був інтим на орбіті?
До МКС вирушив новий екіпаж

До МКС вирушив новий екіпаж 14.10.2020

Корабель "Союз МС-17" з трьома космонавтами на борту відправився до Міжнародної космічної станції. Підготовка до польоту проходила за дотримання суворих гігієнічних правил через пандемію COVID-19.

Троє космонавтів успішно стартували з Байконуру до МКС

Троє космонавтів успішно стартували з Байконуру до МКС 09.04.2020

Корабель "Союз МС-16" з трьома космонавтами на борту успішно стартував та прямує до Міжнародної космічної станції. Через COVID-19 перед вильотом космонавти перебували місяць на карантині. Вони будуть на МКС до жовтня.
NASA розслідує перший закид у злочині, скоєному у космосі

NASA розслідує перший закид у злочині, скоєному у космосі 25.08.2019

Американську космонавтку підозрюють у крадіжці ідентичності та неправомірному доступі до фінансових даних її дружини, з якою вона розлучається.
Космічний корабель Союз вийшов на орбіту і взяв курс на МКС

Космічний корабель "Союз" вийшов на орбіту і взяв курс на МКС 14.03.2019

У складі екіпажу космічного корабля - космонавт "Роскосмосу" Олексій Овчінін і астронавти НАСА Нік Хейг і Крістіна Кох. Політ до Міжнародної космічної станції триватиме шість годин.

Місія на Марс: як довго людина може прожити в космосі? (21.03.2018) 21.03.2018

Тривале перебування у космосі може мати наслідки для здоров'я. Як довго космонавти витримають у позаземному просторі, якщо вирушать у далекі експедиції, наприклад на Марс?
SpaceX успішно вивів на орбіту нову посилку для МКС

SpaceX успішно вивів на орбіту нову "посилку" для МКС 19.02.2017

SpaceX вивела на орбіту човен Dragon із обладнанням для МКС. Перший ступінь ракети-носія успішно приземлився.

Саманта Крістофоретті: Про життя в космосі, південний полюс Місяця і чому майбутнє - на Марсі

Саманта Крістофоретті: Про життя в космосі, південний полюс Місяця і чому майбутнє - на Марсі 08.09.2016

Життя в космосі - яке воно? Які наші плани стосовно Марсу? І чим особливий південний полюс Місяця? Про все це розповіла DW астронавтка Саманта Крістофоретті.
Життя після космосу: земні слабкості німецьких астронавтів

Життя після космосу: земні слабкості німецьких астронавтів 12.04.2016

Підготовка до подорожі до космосу триває роками, сам політ - кілька тижнів, а що потім? DW з'ясувала, чим захоплюються німецькі астронавти.
Американський і російський космонавти проведуть рік на МКС

Американський і російський космонавти проведуть рік на МКС 28.03.2015

Російсько-американський екіпаж успішно прибув на МКС. Місія двох космонавтів триватиме удвічі більше, ніж зазвичай.
Культурна місія у Всесвіті

Культурна місія у Всесвіті 04.09.2013

У травні 2013 року астронавт Крис Гедфілд відзняв перше музичне відео у Всесвіті. Перший крок до мистецтва на орбіті зроблено. Ідея відправлення в космос витворів мистецтва, однак, не є новою.
Робот як тренер з фітнесу. Незабаром і в космосі?

Робот як тренер з фітнесу. Незабаром і в космосі? 09.04.2012

Як мотивувати себе до занять фітнесом? У цьому допоможе робот Флобі, якого розробили дослідники університету в Білефельді. Незабаром Флобі може побувати навіть у космосі.
З акваріумом на Марс або чим харчуватимуться космонавти майбутнього

З акваріумом на Марс або чим харчуватимуться космонавти майбутнього 29.09.2011

Параболічні польоти дають можливість науковцям проводити дослідження в умовах невагомості. Ця технологія відкриває шлях до ймовірного поліпшення меню астронавтів.
Космонавти залишаються романтиками

Космонавти залишаються романтиками 12.04.2011

12 квітня 1961 року в космос полетів Юрій Гагарін. За півстоліття космонавтика принесла людству не лише тефлоновий посуд, пасту в тюбиках, навігаційні прилади та наукові відкриття. Змінилося уявлення людства про Землю.
Потрібні космонавти!

Потрібні космонавти! 19.05.2008

Європейське космічне агентство ESA вперше за останні 16 років оголосило космічний призов. У понеділок у Парижі офіційно було оголошено конкурс на пошук нових космонавтів.