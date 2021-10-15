Космонавти, Астронавти,

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Чи відчувають космонавти сексуальний потяг під час польоту? Як позначається на лібідо перебування в умовах невагомості? І у кого був інтим на орбіті?
Корабель "Союз МС-17" з трьома космонавтами на борту відправився до Міжнародної космічної станції. Підготовка до польоту проходила за дотримання суворих гігієнічних правил через пандемію COVID-19.
Корабель "Союз МС-16" з трьома космонавтами на борту успішно стартував та прямує до Міжнародної космічної станції. Через COVID-19 перед вильотом космонавти перебували місяць на карантині. Вони будуть на МКС до жовтня.
Американську космонавтку підозрюють у крадіжці ідентичності та неправомірному доступі до фінансових даних її дружини, з якою вона розлучається.
У складі екіпажу космічного корабля - космонавт "Роскосмосу" Олексій Овчінін і астронавти НАСА Нік Хейг і Крістіна Кох. Політ до Міжнародної космічної станції триватиме шість годин.
Тривале перебування у космосі може мати наслідки для здоров'я. Як довго космонавти витримають у позаземному просторі, якщо вирушать у далекі експедиції, наприклад на Марс?
SpaceX вивела на орбіту човен Dragon із обладнанням для МКС. Перший ступінь ракети-носія успішно приземлився.
Життя в космосі - яке воно? Які наші плани стосовно Марсу? І чим особливий південний полюс Місяця? Про все це розповіла DW астронавтка Саманта Крістофоретті.
Підготовка до подорожі до космосу триває роками, сам політ - кілька тижнів, а що потім? DW з'ясувала, чим захоплюються німецькі астронавти.
Російсько-американський екіпаж успішно прибув на МКС. Місія двох космонавтів триватиме удвічі більше, ніж зазвичай.
У травні 2013 року астронавт Крис Гедфілд відзняв перше музичне відео у Всесвіті. Перший крок до мистецтва на орбіті зроблено. Ідея відправлення в космос витворів мистецтва, однак, не є новою.
Як мотивувати себе до занять фітнесом? У цьому допоможе робот Флобі, якого розробили дослідники університету в Білефельді. Незабаром Флобі може побувати навіть у космосі.
Параболічні польоти дають можливість науковцям проводити дослідження в умовах невагомості. Ця технологія відкриває шлях до ймовірного поліпшення меню астронавтів.
12 квітня 1961 року в космос полетів Юрій Гагарін. За півстоліття космонавтика принесла людству не лише тефлоновий посуд, пасту в тюбиках, навігаційні прилади та наукові відкриття. Змінилося уявлення людства про Землю.
Європейське космічне агентство ESA вперше за останні 16 років оголосило космічний призов. У понеділок у Парижі офіційно було оголошено конкурс на пошук нових космонавтів.
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