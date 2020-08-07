Коротка історія німецької мови: Гете сьогодні ніхто б не зрозумів

Олімпійські ігри довелося перенести. Утім одна олімпіада цього року таки відбулася - з німецької мови, організована Гете-Інститутом. З 2008-го щодва роки молодь з усього світу може продемонструвати на ній свої знання німецької мови та проявити креативність. Цього року на олімпіаді зустрілися школярі віком від 14 до 17 років з понад 60 країн світу. Через корона вірус змагання відбувалось в онлайн-режимі. В олімпіаді взяли участь і дві українки Дарія Кривошеєва з Києва та Анастасія Куляні з Маріуполя.

П'ять днів тривали включення наживо, онлайн-концерти, брейк-данс, виступи та розмови. 7 серпня змагання з мови за різними ступенями складності завершилося. Переможців було багато, а першу трійку очолили Ебан Ебсса із США (рівень А1), Ванг Чжі з Тайваню (рівень В1) та школярка Кета Каландадзе з Грузії (рівень В2). Киянка Дарія Кривошеєва посіла друге місце за рівнем В2.

Індогерманське коріння

"Бути причетним!" - цьогорічний слоган олімпіади з німецької. У центрі змагання - німецька мова, поширення якої є одним з головних завдань Гете-Інституту. Але що таке "німецька"? Звідки походить мова, як вона розвивалася й розвивається нині? Чи замислились над цим молоді учасники змагання?

Хто намагається знайти витоки німецьких ідіом, швидко опиниться у родині індогерманських мов. Із 19 століття мовники відстежують витоки цієї гігантської групи споріднених мов. При цьому вони вже опинилися у 4 тисячолітті до нашої ери, коли прадавньою батьківщиною індоєвропейців було, вірогідно, північне Причорномор'я.

Повний переклад Біблії з латини Мартіном Лютером у 1534 році довго вважали початком сучасної німецької літературної мови

Поява германської мови

Багато різних мовних груп та окремих мов утворювалися із цієї прадавньої мови, серед них, зокрема, такі, що вже давно вимерли, як наприклад, хетська чи вандальська мови, тохарські та іллірійські групи мов. Дослідження історії мови заповнюють бібліотеки. Найбільш вражає сьогодні той факт, що такі різні мови як перська та німецька мають спільне коріння.

Германська мова у вужчому розумінні з'явилася у першому тисячолітті до нашої ери як результат "першого пересування приголосних", так дослідники називають цей етап мовного розвитку. Далі розвиток ставав усе складнішим, адже мова - це історія: коли германські племена перетиналися з давньоримськими військами, боролися з ними або ж були у них найманцями, вони переймали із культурою й багато понять. Грецькі та римські слова дедалі більше вторгалися у германські діалекти.

Шлях до сучасної німецької мови

Про німецьку говорять після "другого пересування приголосних", яке відбувалося починаючи з 600 року чотири століття поспіль. Розвиток давньоверхньонімецької, середньоверхньонімецької, ранньоверхньонімецької в сучасну німецьку мову важливий, можливо, для лінгвістів.

Для немовників цікавіше, що сучасний розвиток мови почався не з перекладу Біблії Мартіном Лютером (1483-1546), як вважали дослідники мови у 19-му та на початку 20-го століття, а століттям пізніше - з 1650 року. Сучасникам коштувало би чималих зусиль спілкуватися з найвидатнішим у Німеччині творцем мови. Йоганн Вольфґанґ фон Ґете (1749-1832) теж говорив на такому діалекті, який сьогодні ніхто б не зрозумів.

Усну мову Ґете нині ніхто б не зрозумів

"Мова існує лише у свій час", стверджує дослідник Петер Поленц у своїй книзі "Історія німецької мови", щоб покінчити з оманливими теоріями про те, що "мова пращурів була ще не "зіпсована" сучасною". "Нарікання на постійний занепад мови й сьогодні популярне кліше серед мовних критиків, прихильників культурного песимізму", зазначає Поленц. При цьому розвиток мови та мовні відмінності - нормальне явище людської соціальної історії. "Форум німецької мови" має на меті з 2023 року у Маннгаймі досліджувати сучасні мовні тренди за участі широкої публіки.

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Розвиток мови є невід'ємною частиною соціальної історії

Англіцизми дедалі більше знаходять місце у німецькій мові, утворюються нові урбаністичні соціолекти. Але є й німецькі слова-емігранти як, наприклад, автобан. Якщо сучасні школярі з усього світу наполегливо вивчають німецьку, не варто перейматися занепадом мови чи великою кількістю англіцизмів.