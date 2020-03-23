 Коронавірус і секс: як епідемія змінює інтимне життя німців | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 24.03.2020

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Культура й стиль життя

Коронавірус і секс: як епідемія змінює інтимне життя німців

Обмежені контакти із зовнішнім світом під час пандемії коронавірусу можуть вилитися у, навпаки, ще тісніші контакти з сексуальним партнером. Одинакам же, чиє сексуальне життя й без того не райдужне, зараз іще важче.

Більше сексу під час епідемії коронавірусу? Цілком можливо

Коронавірус змінює цими днями все. Сексуальні стосунки - не виняток. Перший безсумнівний доказ цьому можна було побачити ввечері п'ятниці в середині березня в Берліні: перед входом до клубу Insomnia - закладу, популярного серед свінгерів, фетишистів та гедоністів з усього світу, - не побачити звичного охоронця з цигаркою в роті. Не кажучи вже про чергу з охочих поринути у світ сексуальної свободи.

Замість цього на дверях оголошення про те, що уряд Берліна розпорядився зачинити всі клуби. На сторінці Insomnia в інтернеті команда клубу демонструє оптимізм: "Залишайтеся здорові, бережіть себе та, сподіваємося, ми знову зможемо веселитися разом за п'ять тижнів".

Перед свінгер-клубом Insomnia в Берліні порожньо зараз не лише вдень, але й уночі

Перед свінгер-клубом Insomnia в Берліні порожньо зараз не лише вдень, але й уночі

Важкі часи для одинаків

Та якщо клуби вже були зачинені, ресторани в середині березня в Берліні ще працювали. Перед одним таким закладом сидять молоді люди, насолоджуючись весняним сонечком. Одна дівчина голосно викрикує сміючись: "Як назло коронавірус мав прийти саме зараз навесні. Для нас одинаків ситуація тепер виглядає кепсько".

Незадовго після цього в місті та й по всій країні вимушені були зачинитися танцювальні школи, ресторани і бари. Тобто всі місця, де одинаки часто знаходять своє кохання або ж любителі сходити наліво - сексуальну пригоду. Автор і сексуальний терапевт Вольфґанґ Крюґер (Wolfgang Krüger) стисло описує ситуацію так: "В одинаків загалом усе не дуже і без коронавірусу. Шістдесятирічна жінка в шлюбі має суттєво більше сексу, ніж тридцятирічний одинак. Та й що стосується якості статевого акту, то в одинаків погані карти".

Аби покращити власну ситуацію із сексом, мільйони чоловіків та жінок шукають собі партнера чи партнерку на сайтах знайомств. Чи відбився страх населення перед вірусом так само і на їхній роботі? Ми запитали, чи побачили якісь зміни на одному з найбільших німецьких сайтів знайомств Parship. PR-менеджерка компанії Яна Боґац (Jana Bogatz) каже, що поки що не спостерігає суттєвого зменшення кількості підписників. Більше того, якраз онлайн-портали знайомств, за її словами, мають у нинішній ситуації навіть перевагу: "Усіх жителів Німеччини зараз закликали скоротити соціальні контакти до мінімуму. Це, звісно, обмежує і можливості побачень", - каже вона. Але онлайн, натомість, мовляв, можна і надалі залишатися в контакті з уже знайомими людьми й навіть знаходити нові знайомства. В офлайн-житті такі можливості нині дуже обмежені, каже вона.

Чи всі при цьому задоволені дружбою по переписці тривалістю в місяці, чи все ж готові піти на ризик заразитися крапельним шляхом - питання відкрите.

Торгівля секс-іграшками переживає у часи коронавірусу бум

Торгівля секс-іграшками переживає у часи коронавірусу бум

Бум торгівлі еротичними товарами

Те, що для одного смерть, для іншого - благо. Так і тут: попит на порнофільми та сексуальні іграшки переживає бум під час коронавірусної кризи. Секс-шопи повністю переходять на онлайн-торгівлю, а найбільш кмітливі навіть пропонують доставку за допомогою таксі, допомагаючи таким чином трохи заробити таксистам, які переживають під час епідемії коронавірусу справжню кризу.

Пари у виграші

Тим, хто вже має пару, у нинішній ситуації значно простіше. Не треба спершу шукати сексуального партнера - він уже є. Затишшя, робота з дому можуть навіть додати стосункам певного драйву. Адже крім сексу, варіантів занять більше не так уже й багато. Фінтес-клуби, кінотеатри і театри - усе це зачинено. Навіть футбол став явищем із якогось іншого, вже минулого світу. Але все це декому може навпаки вийти боком.

Саме так сталося у Рольфа. Він уже багато років як жив із дружиною лише на вихідних, адже працював в іншому місті. Спершу він дуже зрадів можливості працювати з дому, мовляв, нарешті з'явилася можливість пожити разом не лише на вихідних. Але вже за тиждень обом урвався терпець. Спільні заняття на кшталт миття вікон вилилися у справжню подружню сварку. Рольф поїхав працювати у своє "робоче" помешкання в Берліні. "Примусова близькість - це як примусовий шлюб. У такій ситуації і секс задоволення не приносить".

Робота з дому не для всіх означає гармонію у подружжі

Робота з дому не для всіх означає гармонію у подружжі

Сексуального терапевта Вольфґанґа Крюґера це не дивує. "Правило дистанції порушилося", - аналізує Крюґер. Партнер, мовляв, забагато поруч, а іноді його при цьому ще й постійно чути. "Але еротичне бажання виникає завдяки переключенням між дистанцією та близькістю", - каже сексуальний терапевт.

І тому парам, які добре опанували цю гру з дистанцією і близькістю, найближчий час може подарувати багато яскравих моментів, переконаний Крюґер: "У важкі часи, часи тривоги потреба в сексі зростає. Секс - найкраща можливість позбутися страху".

Бебі-бум за дев'ять місяців?

Якщо сексуальне життя багатьох людей одночасно переживатиме сплеск, це може мати цілком відчутні наслідки. Сексуальний терапевт Крюґер, принаймні, уже зараз дивиться на дев'ять місяців у майбутнє і переконаний: "На світ з'явиться більше дітей".

Чи очікувати німцям бебі-буму за дев'ять місяців?

Чи очікувати німцям бебі-буму за дев'ять місяців?

Але з наукової точки зору, з позиції статистики доказів цьому з минулого поки що немає. Адже цю гіпотезу неодноразово висували під час великих перебоїв зі світлом чи природних катаклізмів у минулому. Однак однозначно підтверджена вона ніколи не була.

  • Вічне місто завмерло Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Рим - вічне місто завмерло

    Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

  • Порожній Мілан На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Порожній Мілан

    На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

  • Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Спорожнілі площі Мадрида

    Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

  • Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені усі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Самотній собор святого Стефана

    Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

  • Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай прогинається під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Чехія відмежувалася від світу

    Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

  • Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів військовими союзниками, наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Надзвичайний стан у Франції

    Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

  • Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Пам'ятки Берліна закриті

    У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

  • Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Туризм у стані коми

    Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


DW.COM

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