 Коронавірус і німецькі борделі: як пандемія вбиває проституцію | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.06.2020

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Європа

Коронавірус і німецькі борделі: як пандемія вбиває проституцію

Через коронавірус борделі Німеччини закриті з середини березня. Профсоюз працівників індустрії розробляє нові санітарні норми обслуговування, а політики закликають заборонити проституцію.

бордель у Німеччині

Німецькі борделі опинилися під загрозою повного закриття

Порожня парковка перед будівлею найбільшого борделю столиці Німеччини - найкращий символ кризи секс-індустрії в Берліні. Щороку "Артеміс" відвідують (точніше, відвідували) приблизно 100 тисяч клієнтів, річний оборот становив десятки мільйонів євро. Цей широковідомий у вузьких колах заклад, розташований в пішій доступності від берлінського виставкового комплексу, вважався зразком легальної проституції - його власники, громадяни Німеччини турецького походження, співпрацювали з владою і поліцією у справі профілактики нелегальної проституції та торгівлі людьми.

Сьогодні тут порожньо. З середини березня робота борделів у Берліні, як і у всій Німеччині, заборонена в рамках боротьби з пандемією COVID-19.

Секс-індустрія в Німеччині: "заборона на контакти" з середини березня

Власник іншого берлінського борделю, що займає чотирикімнатну квартиру житлового будинку в районі Марієнфельд, не соромиться у висловах, коли мова заходить про те, яка ситуація з його бізнесом. "Справи йдуть дуже хріново", - каже Аурель Йоганнес Маркс (Aurel Johannes Marx), відомий на весь Берлін господар модельного агентства і будинку розпусти.

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До середини березня в квартирі кожну зміну працювали по п'ять-сім жінок, тепер вони залишилися без засобів до існування. За неофіційних оцінками, в секс-індустрії Берліна зайнято не менше п'яти тисяч людей, а по всій Німеччині їхня кількість може досягати 400 тисяч. Але лише менше десяти відсотків з них стали на державний облік, як це вимагає закон - переважна більшість вважає за краще працювати в тіні.

Профспілка еротичних послуг і нова санітарна концепція

Представниця профспілки еротичних і сексуальних послуг Сузанне Бляєр Вільп

Представниця профспілки еротичних і сексуальних послуг Сузанне Бляєр Вільп

Але оскільки проституція в Німеччині легалізована, у працівників і працівниць галузі є свої профспілки. Сузанне Бляєр Вільп (Susanne Bleier Wilp) - членкиня правління Професійної спілки еротичних і сексуальних послуг (Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen e.V.). Бляєр Вільп, яка десять років пропрацювала в секс-індустрії, нинішній стан галузі описує двома словами - "абсолютна катастрофа". За її словами, у власників борделів закінчуються гроші, а самі повії, серед яких чимало жінок зі Східної Європи, нервують з приводу майбутнього.

Щоб полегшити владі ухвалення рішення щодо відкриття борделів в рамках пом'якшення карантинних заходів, профспілка розробила концепцію з гігієнічної адаптації галузі до нових умов - дев'ять сторінок дрібним шрифтом. У ній покроково описується те, яким чином передбачається обслуговувати клієнтів в умовах пандемії. Ключові пункти - жодних поцілунків, регулярне провітрювання приміщень, дезінфекція клієнтів і обов'язкове носіння масок, що закривають рот і ніс.

Сузанне Бляєр Вільп стверджує, що німецькі повії будуть дотримуватися нових вимог заради того, щоб хоч щось отримати. "Так, на якийсь час під час пандемії доведеться відмовитися від поцілунків і тому подібного, - говорить вона. - Але секс-працівниці будуть підкорятися, оскільки для них це єдина можливість заробити". На підтримку членів у скрутному фінансовому становищі профспілка витратила більше 25 тисяч із спеціально зібраного фонду.

Аурель Йоганнес Маркс - власник берлінського борделю

Аурель Йоганнес Маркс - власник берлінського борделю

З Бляєр Вільп погоджується і Аурель Йоганнес Маркс: "Після 12 тижнів простою краще вже заробляти хоч щось на нових умовах, ніж взагалі нічого. Я виходжу з того, що всі учасники процесу будуть дотримуватися нових правил". Щось подібне, за його словами, було з кафе і ресторанами - приписи щодо боротьби з коронавірусом різко підвищили витрати власників бізнесу, але іншого вибору у них просто немає.

Бундестаг: 16 депутатів за заборону проституції в Німеччині

Але в силу своєї природи секс-індустрія передбачає близькість між людьми. "Щоб зупинити вірус, потрібна соціальна дистанція, а дотримуватися її в борделях неможливо", - вказує депутатка Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Івон Маґвас (Yvonne Magwas).

Івон Маґвас - за повну заборону борделів

Івон Маґвас - за повну заборону борделів

Вона - одна з 16 депутатів з партій правлячої коаліції християнських демократів і соціал-демократів, які підписали звернення до урядів федеральних земель із закликом заборонити роботу борделів не тимчасово, а назавжди.

Нова санітарно-гігієнічна концепція, розроблена галузевою профспілкою, Маґвас не переконує. Крім цього, група депутатів пропонує Бундестагу подумати про запровадження у Німеччині так званої "скандинавської моделі" - вона передбачає штрафи не для тих, хто надає секс-послуги, а для тих, хто створює попит на них - тобто для клієнтів. Профспілка категорично проти.

Профспілка працівниць секс-індустрії проти заборони проституції

Як вважає Сузанне Бляєр Вільп, подібні заборони приносять працівницям секс-індустрії самі проблеми. "Вони не допомагають ні знаходити, ні ідентифікувати, ні підтримувати тих, хто став жертвою торгівлі людьми та примусової проституції, - впевнена Бляєр Вільп. - Такі заборони лише провокують більше насильства".

Вона посилається на десятки наукових досліджень, які доводять, що репресивна політика щодо торгівлі сексуальними послугами негативно відбивається на здоров'ї та безпеці секс-працівниць. За її словами, це показує досвід країн, де "скандинавська модель" реалізована на практиці.

Сузанне Бляєр Вільп не приховує обурення: "З боку населення галузь отримує дуже мало підтримки, і це при тому, що ми обслуговуємо всі соціальні прошарки. Обурливо, що в настільки важкий час суспільство і політики кинули нас напризволяще". Вона сподівається, що нова гігієнічна концепція дозволить німецькій владі ухвалити рішення про відновлення роботи борделів.

"Надія?" Аурель Йохганнес Маркс цього слова не розуміє. "Я - підприємець, - каже він, сидячи в порожньому борделі. - Щоб міркувати про надію, мені треба було вивчати теологію".

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