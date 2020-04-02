Коронавірус: чи відкриє ЄС кордони для українських сезонних працівників?

Закриття кордонів через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 створило для ЄС проблему браку працівників у низці секторів економіки, зокрема сільському господарстві. Значна частина сезонних робітників у цій сфері традиційно приїздить з України.

Головний виклик для сільського господарства у ЄС

Через коронавірус Польща закрила свої кордони для іноземців 15 березня. Німеччина заборонила в'їзд сезонним працівникам з 25 березня. Це стосується громадян усіх країн з-за меж ЄС, а також низки держав спільноти, наприклад Румунії чи Австрії. Натомість з Польщі та Чехії можна приїхати на тимчасову роботу до Німеччини. Утім, як зазначили у міністерстві сільського господарства ФРН, багато громадян цих країн не поспішають на заробітки, адже бояться потрапити на карантин.

"Брак робочої сили - це зараз головний виклик для сільського господарства", - заявили DW в одному з найбільших об'єднань виробників агропродукції Євросоюзу "Copa-Cogeca". У ньому додали, що йдеться не лише про сезонних працівників, але і про висококваліфікованих спеціалістів.

Міністр праці Німеччини Губертус Гайль (Hubertus Heil) назвав нестачу працівників "величезною проблемою". Він додав, що вона стосується не лише працівників у сільському господарстві, але і персоналу у сфері догляду за старими і хворими, а також водіїв-далекобійників. А міністерка сільського господарства ФРН Юлія Клекнер (Julia Klöckner) заявила про можливий дефіцит свіжих фруктів, овочів і салату. Водночас вона заспокоїла, що більшості продуктів, наприклад картоплі чи зерна, вдосталь.

Скільки українців працює в сільському господарстві у ЄС?

За даними Євростату, у 2018 році українці отримали понад 46 тисяч дозволів на сезонні роботи в сільському господарстві у країнах ЄС. З них майже 44 тисячі - в Польщі, понад 1700 - в Естонії. Щоправда, це лише офіційні дані з 16 країн. Інформація з решти країн відсутня. Німеччина, згідно з Євростатом, видала українцям нуль дозволів. Утім, німецькі ЗМІ неодноразово повідомляли про сезонних працівників з України. Наприклад, студенти приїжджають на короткий підробіток під час канікул.

Повнішими є дані щодо виданих українцям нових дозволів на працевлаштування. У 2018 році їх було близько 340 тисяч. З них понад 52 тисячі - сезонним працівникам. У той же час в Євростаті повідомили DW, що не мають даних щодо кількості українців, котрі доглядають за людьми похилого віку чи хворими або ж працюють у транспорті. Яка насправді кількість українських заробітчан у ЄС, не знає ніхто. Лише у Польщі, за даними, які наводять урядовці, працює від півтора до двох мільйонів українців.

Кордони ЄС закриті для іноземців через карантин

Єврокомісія рекомендує дозволити в'їзд

Сільське господарство сильно залежить від сезонних працівників. Зокрема, у Німеччині у цій сфері працюють понад 900 тисяч осіб. З них близько 300 тисяч - сезонні працівники. За словами голови німецької спілки фермерів (DBV) Йоахіма Руквіда (Joachim Rukwied), приїжджають вони передусім зі Східної Європи.

З огляду на таку потребу, Єврокомісія 30 березня оприлюднила рекомендації щодо тимчасових обмежень на подорожі до ЄС. Згідно з ними, громадянам третіх держав мають відмовляти у в'їзді до Шенгенської зони та асоційованих з нею країн, якщо ця подорож не вважається "необхідною". Заборона на в'їзд не поширюється на громадян третіх країн, які мають дозвіл на проживання в одній з держав ЄС.

Водночас у Єврокомісії вважають за потрібне дозволити в'їзд низці інших категорій громадян третіх країн. "Тимчасова заборона на ненагальні поїздки не повинна поширюватися на осіб, які виконують необхідні функції", - закликають у Брюсселі. До таких осіб віднесли зокрема медичний персонал, тих, хто доглядає за людьми похилого віку, сезонних працівників у сільському господарстві, працівників транспорту (наприклад, водіїв вантажівок).

Іншими словами, Єврокомісія рекомендувала пускати до ЄС громадян України, які є сезонними працівниками у сільському господарстві, доглядають за людьми похилого віку чи хворими або ж працюють далекобійниками. Однак рішення, чи робити це, за кожною державою ЄС.

Що роблять держави-члени ЄС?

Національні уряди поки не поспішають відкривати кордони для "необхідних" працівників. 31 березня в Польщі ухвалили антикризовий пакет заходів. Ним дозволили залишитися в країні до кінця епідемічного стану іноземцям, які там опинилися за безвізом або Шенгенською візою. Дозволи на проживання чи роботу можна буде подовжити і на 30 днів після скасування цього стану. В уряді та МВС Польщі не відповіли на запит DW, чи планують пускати сезонних працівників з України під час пандемії.

Через брак робітників на зборі врожаю чимало німців цього року можуть залишитися без улюбленої спаржі

Уряд ФРН, своєю чергою, дозволив цього року залучати сезонних працівників до 115 днів роботи, тоді як загалом ліміт становить 70 днів. Крім того, запустили платформу для жителів Німеччини, охочих допомогти у сільському господарстві. Зголосилися понад 40 тисяч людей. Також міністерка Юлія Клекнер пропонувала залучати шукачів притулку до сезонних робіт. Водночас Клекнер визнала, що Німеччина не зможе відмовитися від сезонних працівників. Наступного дня вона спільно з міністром внутрішніх справ запропонувала дозволити залучити сезонних працівників зі Східної Європи - по 40 тисяч осіб у квітні й у травні. Щоправда, урядовці не уточнили, чи поширюватиметься дозвіл лише на країни ЄС, а чи також і на треті країни.

Натомість уряд Іспанії, за інформацією фермерської асоціації"Copa-Cogeca", уже веде перемовини з урядом Марокко щодо можливості приїзду мароканців для збирання врожаю полуниць. В об'єднанні фермерів переконані, що реалізація рекомендацій Єврокомісії дозволить країнам ЄС вирішити проблему нестачі працівників у агросекторі.