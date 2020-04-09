Коронавірус: Франція продовжить обмеження на пересування після 15 квітня

У Франції продовжать обмеження на пересування громадян після 15 квітня для боротьби з наслідками пандемії нового коронавірусу. Про це в середу ввечері повідомили представники Єлисейського палацу, передає інформагенція AFP.

Очікується, що 13 квітня президент Франції Еммануель Макрон у відеозверненні має пояснити, як країна діятиме в умовах кризи. Єлисейський палац не надав жодної інформації про тривалість продовження заходів.

Утім, там уточнили, що Макрон "до понеділка, 13 квітня, проконсультується з численними державними та приватними, французькими, європейськими та міжнародними представниками, щоб обговорити найважливіші питання, пов'язані з COVID-19, та підготує рішення, які оголосить французам у понеділок". Цей виступ стане четвертим виступом президента з 12 березня.

Згідно з останніми даними університету імені Джонса Гопкінса, у Франції зафіксовано понад 83 тисячі інфікувань, серед них 10,8 тисячі летальних випадків та 21,4 тисячі одужань.

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