 Коронавірус: у ЄС представили план виходу з карантину | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.04.2020

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Європа

Коронавірус: у ЄС представили план виходу з карантину

У Євросоюзі розробили дорожню карту зняття обмежень, запроваджених для протидії поширенню коронавірусу. У Брюсселі сподіваються, що завдяки цим рекомендаціям вдасться уникнути некоординованих дій.

Коронавірусний карантин у Барселоні - подібну картину можна побачити нині в багатьох європейських містах

Коронавірусний карантин у Барселоні - подібну картину можна побачити нині в багатьох європейських містах

У ЄС активно дискутують, коли та як знімати обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Деякі країни цього тижня вже почали виходити з карантину. У Брюсселі ж наголошують, що повернення до нормального життя можливе лише якщо всі держави ЄС робитимуть це координовано.

Для цього у середу, 15 квітня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та президент Європейської Ради Шарль Мішель представили в Брюсселі дорожню карту зняття заходів стримування пандемії.

Рішення про вихід з карантину - за державами ЄС

Усі 27 країн об'єднання заборонили масові заходи, частково чи цілком закрили школи та обмежили подорожі. За даними Єврокомісії, ці заходи вже врятували десятки тисяч життів, хоча вони і радикально змінили повсякденне життя людей і загальмували економіку. "Хоча повернення до нормального життя буде дуже довгим, ясно, що надзвичайні обмежувальні заходи не можуть тривати нескінченно", - зазначається у дорожній карті.

Оскільки рішення про запровадження та зняття обмежень - в руках держав ЄС, то дорожня карта містить лише рекомендації. "Не існує підходу, єдиного для всіх. Підхід має бути унікальним для кожної держави-члена", - заявила фон дер Ляєн.

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Водночас керівниця Єврокомісії застерегла від повторення ситуації на початку пандемії, коли кожна країна вдавалася до дій, не консультуючись одна з одною та не інформуючи про це інших. "Коли держави ЄС повільно, крок за кроком починають скасовувати заходи, то вкрай важливо, щоб вони про це повідомляли Єврокомісію та сусідні країни. Бо інакше будуть небажані наслідки", - зазначила вона та навела приклад відкриття магазинів з одного боку кордону. За словами фон дер Ляєн, ніхто не хоче напливу покупців з іншого боку кордону. "Хороші сусіди розмовляють один з одним", - наголосила вона.

Коли починати знімати обмеження

Дорожня карта наводить три набори критеріїв, після виконання яких можливо ослаблювати карантин. По-перше, поширення COVID-19 повинно бути сповільнене. Побачити це можна буде за тривалим зниженням кількості нових інфікувань та госпіталізацій хворих.

По-друге, має бути достатня кількість як вільних лікарняних ліжок і місць у реанімації, так і медичного обладнання та ліків. Враховувати при цьому слід те, що багато ненагальних лікувань і операцій відклали через поширення коронавірусу. Тож системи охорони здоров'я повинні мати можливість приймати й цих пацієнтів.

По-третє, держава має створити масштабні системи тестування на коронавірус і відслідковування тих, хто контактував з хворими. Крім того, потрібні можливості для ізоляції людей в разі повторного сплеску захворювань.

Як у ЄС рекомендують виходити з карантину

У Брюсселі наголошують, що зняття обмежень повинні бути поступовими. Між кожним кроком має проходити достатньо часу, наприклад місяць, аби оцінити його наслідки. При цьому державам слід бути готовими повернути жорсткіші заходи в разі нової хвилі заражень коронавірусом.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (праворуч) та президент Європейської Ради Шарль Мішель

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (праворуч) та президент Європейської Ради Шарль Мішель

Дорожня карта рекомендує замінювати загальні обмеження на заходи, котрі діють лише для окремих груп, зокрема людей похилого віку та тих, хто має інші хвороби. Також радять шукати безпечні альтернативи для нинішніх заборон, наприклад замість зупинки громадського транспорту його варто ретельно дезінфікувати.

Запуск економічного життя також має бути поступовим: "Не все населення повинно повернутися на роботу в один і той самий час". Спершу на роботу мають виходити ті, хто не належить до груп ризику. При цьому в Брюсселі вважають за потрібне і далі заохочувати працювати людей з дому.

Відкриття кордонів, мобільні додаткита носіння масок

Поступовим повинно бути і відкриття кордонів. Почнуть при цьому з внутрішніх кордонів у ЄС. "Обмеження на подорожі слід ослаблювати спершу між територіями з порівняно низьким поширенням вірусу", - йдеться у дорожній карті. Відкриття зовнішніх кордонів ЄС можливе лише на другому етапі, коли це дозволятиме епідеміологічна ситуація в інших країнах.

Дорожня карта містить рекомендації і щодо інших заходів, які викликали запеклі спори як всередині ЄС, так і в Україні. Один з них - це використання мобільних додатків. У Брюсселі наголошують, що це можливо лише на добровільній основі, причому мати контроль над своїми даними повинні лише самі користувачі. У Єврокомісії додають, що ефективними додатки будуть лише якщо громадяни цілковито довірятимуть їм.

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Інша спірна тема - носіння масок. Воно може бути корисним, зазначають в дорожній карті: "Але використання масок слід розглядати лише як додатковий захід, а не заміну профілактичним заходами, таким як тримання соціальної дистанції, етикет щодо чхання чи кашляння, ретельна гігієна рук і уникання торкань обличчя".

Дорожня карта - не сигнал скасовувати обмеження

Подібні документи зазвичай є готує одна лише Єврокомісія. Цього ж разу до авторства долучився і глава Європейської Ради, що підкреслює всю делікатність питання виходу з карантину. Взагалі дорожню карту мали опублікувати тижнем раніше. Однак у Єврокомісії пішли на зустріч проханням з національних столиць не робити цього перед Великоднем, який у більшості країн ЄС відзначали 12 квітня.

Справа в тому, що багато політиків боялися, аби громадяни не сприйняли дорожню карту хибно. "Це не сигнал, що обмежувальні заходи можна негайно скасовувати", - наголошується у документі. У ньому додають, що людям і далі слід витримувати соціальну дистанцію.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    З Уханю тепер можна виїхати

    У перші години після відкриття китайського Уханю 8 квітня - через 76 днів з моменту його ізоляції у зв'язку зі спалахом епідемії коронавірусу SARS-CoV-28 - близько 65 тисяч осіб виїхали з міста. Йдеться про тих, хто скористався залізницею й літаками. На світлині - пасажири на залізничному вокзалі Уханю.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Перший потяг за 76 днів

    Перший за кілька місяців потяг виїхав із 11-мільйонного адміністративного центру провінції Хубей о 0:50 за місцевим часом. Одночасно з цим були відкриті автомобільні шляхи із та до міста.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    В Ухані скасували карантин

    8 квітня влада Китаю зняла карантинні обмеження в Ухані. Місто з населенням понад 11 мільйонів осіб із 23 січня було повністю ізольованим від зовнішнього світу через виявлені в ньому випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає небезпечне захворювання COVID-19. Ухань став містом, де почалася пандемія коронавірусу. На фото - поліція Уханю розбирає захисну загорожу.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Цифри, що вселяють надію

    Влада міста стверджує, що в Ухані не фіксують нових випадків зараження коронавірусом. За офіційними даними, від початку епідемії в КНР одужали 93 відсотки інфікованих. Кількість тих, хто заразився, склала близько 82 тисяч осіб. Офіційний показник смертності від COVID-19 - чотири відсотки. Владу КНР критикують через замовчування масштабів епідемії і точної кількості хворих та померлих.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Справжній привід для радості

    Ухань перебував в умовах суворого карантину більше двох місяців. З кінця березня влада почала поступово знімати обмеження. Нині ж усі здорові жителі Уханю можуть вільно пересуватися містом.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Ухань повністю відновлює транспортне сполучення

    Заборону на в'їзд до міста та виїзд із нього вже зняли. Почали курсувати потяги та літаки, також було відновлено міжміське автомобільне сполучення. Але поки все повернеться до нормального життя, ще має пройти певний час. На фото - дезінфекція залізничної платформи в Ухані для боротьби з коронавірусом.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Поступово запускаються й виробничі потужності

    Ухань - центр великого промислового регіону Китаю - провінції Хубей. За даними Forbes, до спалаху епідемії очікувалося зростання ВВП провінції на 7,5-7,8 відсотка. Ухань займав дев'яте місце за сукупністю економічних показників серед усіх міст КНР. Бізнес у місті був представлений широким спектром виробництв - від біомедицини до автозапчастин. Зараз воно має подолати наслідки епідемії.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Небезпека ще не минула

    Попри скасування карантинних обмежень представник Державного комітету з питань охорони здоров'я Китаю Мі Фен заявив, що ймовірність відновлення епідемії коронавірусу в континентальній частині Китаю залишається відносно високою через завезення інфекції з-за кордону. Зафіксовано вже понад 700 подібних випадків.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Зелений для всіх

    Під час карантину пересування жителів Уханю було під тотальним контролем. Влада стежила за ними за допомогою QR-кодів, вбудованих у платіжну систему Alipay і соціальну мережу Wechat. Кожен користувач автоматично отримував статус здоров'я - зелений, жовтий або червоний. Тільки ті, хто мав зелений, могли залишити домівки та піти на роботу. Нині ж усі жителі Уханю нарешті отримали зелений статус.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    У жителів Уханю з'явилась надія

    Після скасування карантину в жителів Уханю, які першими зіткнулися зі смертельною небезпекою, знову з'явилася надія. Життя потихеньку повертається в нормальне річище. Але коронавірус продовжує стрімко поширюватися світом. І небезпека ще не минула.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Хвилина мовчання на згадку про померлих

    4 квітня мешканці Китаю вшанували пам'ять жертв COVID-19. На фотографії - китайські лікарі під час хвилини мовчання. В Ухані у грудні 2019 року було виявлено перший випадок захворювання. 11 січня Пекін офіційно заявив про першого хворого, який помер від наслідків коронавірусної інфекції. Усього, за даними китайської влади, від COVID-19 у континентальному Китаї померли понад 3 330 осіб.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Герої, яких пам'ятатимуть

    Китайський лікар-офтальмолог Лі Веньлян був першим, хто забив на сполох у зв'язку з поширенням коронавірусу. Він повідомляв у соцмережах про випадки смертельно небезпечного захворювання. За що влада КНР його покарала. 1 лютого лікар і сам заразився коронавірусом і через тиждень помер від наслідків COVID-19. На фото - портрет лікаря і квіти у пам'ять про нього біля шпиталю в Ухані.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Потрібен час, аби прийти до тями

    Усьому світові знадобиться час, щоб подолати наслідки пандемії коронавірусу. В Ухані і у всій провінції Хубей, за офіційними даними, нараховується найбільша в КНР кількість померлих від захворювання COVID-19. Кількість жертв коронавірусу в усьому світі сягнула понад 95 тисяч людей. Окрім Китаю, найбільше від пандемії постраждали США і Європа.

    Автор: Наталія Позднякова, Олексій Яковійчук


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Докладно

Коронавірусний карантин у Барселоні - подібну картину можна побачити нині в багатьох європейських містах

Коронавірус: у ЄС представили план виходу з карантину

У Брюсселі сподіваються, що завдяки рекомендаціям вдасться уникнути некоординованих дій у межах Євросоюзу.  

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