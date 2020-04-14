Коронавірус: у ЄС представили план виходу з карантину

У ЄС активно дискутують, коли та як знімати обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Деякі країни цього тижня вже почали виходити з карантину. У Брюсселі ж наголошують, що повернення до нормального життя можливе лише якщо всі держави ЄС робитимуть це координовано.

Для цього у середу, 15 квітня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та президент Європейської Ради Шарль Мішель представили в Брюсселі дорожню карту зняття заходів стримування пандемії.

Рішення про вихід з карантину - за державами ЄС

Усі 27 країн об'єднання заборонили масові заходи, частково чи цілком закрили школи та обмежили подорожі. За даними Єврокомісії, ці заходи вже врятували десятки тисяч життів, хоча вони і радикально змінили повсякденне життя людей і загальмували економіку. "Хоча повернення до нормального життя буде дуже довгим, ясно, що надзвичайні обмежувальні заходи не можуть тривати нескінченно", - зазначається у дорожній карті.

Оскільки рішення про запровадження та зняття обмежень - в руках держав ЄС, то дорожня карта містить лише рекомендації. "Не існує підходу, єдиного для всіх. Підхід має бути унікальним для кожної держави-члена", - заявила фон дер Ляєн.

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Водночас керівниця Єврокомісії застерегла від повторення ситуації на початку пандемії, коли кожна країна вдавалася до дій, не консультуючись одна з одною та не інформуючи про це інших. "Коли держави ЄС повільно, крок за кроком починають скасовувати заходи, то вкрай важливо, щоб вони про це повідомляли Єврокомісію та сусідні країни. Бо інакше будуть небажані наслідки", - зазначила вона та навела приклад відкриття магазинів з одного боку кордону. За словами фон дер Ляєн, ніхто не хоче напливу покупців з іншого боку кордону. "Хороші сусіди розмовляють один з одним", - наголосила вона.

Коли починати знімати обмеження

Дорожня карта наводить три набори критеріїв, після виконання яких можливо ослаблювати карантин. По-перше, поширення COVID-19 повинно бути сповільнене. Побачити це можна буде за тривалим зниженням кількості нових інфікувань та госпіталізацій хворих.

По-друге, має бути достатня кількість як вільних лікарняних ліжок і місць у реанімації, так і медичного обладнання та ліків. Враховувати при цьому слід те, що багато ненагальних лікувань і операцій відклали через поширення коронавірусу. Тож системи охорони здоров'я повинні мати можливість приймати й цих пацієнтів.

По-третє, держава має створити масштабні системи тестування на коронавірус і відслідковування тих, хто контактував з хворими. Крім того, потрібні можливості для ізоляції людей в разі повторного сплеску захворювань.

Як у ЄС рекомендують виходити з карантину

У Брюсселі наголошують, що зняття обмежень повинні бути поступовими. Між кожним кроком має проходити достатньо часу, наприклад місяць, аби оцінити його наслідки. При цьому державам слід бути готовими повернути жорсткіші заходи в разі нової хвилі заражень коронавірусом.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (праворуч) та президент Європейської Ради Шарль Мішель

Дорожня карта рекомендує замінювати загальні обмеження на заходи, котрі діють лише для окремих груп, зокрема людей похилого віку та тих, хто має інші хвороби. Також радять шукати безпечні альтернативи для нинішніх заборон, наприклад замість зупинки громадського транспорту його варто ретельно дезінфікувати.

Запуск економічного життя також має бути поступовим: "Не все населення повинно повернутися на роботу в один і той самий час". Спершу на роботу мають виходити ті, хто не належить до груп ризику. При цьому в Брюсселі вважають за потрібне і далі заохочувати працювати людей з дому.

Відкриття кордонів, мобільні додаткита носіння масок

Поступовим повинно бути і відкриття кордонів. Почнуть при цьому з внутрішніх кордонів у ЄС. "Обмеження на подорожі слід ослаблювати спершу між територіями з порівняно низьким поширенням вірусу", - йдеться у дорожній карті. Відкриття зовнішніх кордонів ЄС можливе лише на другому етапі, коли це дозволятиме епідеміологічна ситуація в інших країнах.

Дорожня карта містить рекомендації і щодо інших заходів, які викликали запеклі спори як всередині ЄС, так і в Україні. Один з них - це використання мобільних додатків. У Брюсселі наголошують, що це можливо лише на добровільній основі, причому мати контроль над своїми даними повинні лише самі користувачі. У Єврокомісії додають, що ефективними додатки будуть лише якщо громадяни цілковито довірятимуть їм.

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Інша спірна тема - носіння масок. Воно може бути корисним, зазначають в дорожній карті: "Але використання масок слід розглядати лише як додатковий захід, а не заміну профілактичним заходами, таким як тримання соціальної дистанції, етикет щодо чхання чи кашляння, ретельна гігієна рук і уникання торкань обличчя".

Дорожня карта - не сигнал скасовувати обмеження

Подібні документи зазвичай є готує одна лише Єврокомісія. Цього ж разу до авторства долучився і глава Європейської Ради, що підкреслює всю делікатність питання виходу з карантину. Взагалі дорожню карту мали опублікувати тижнем раніше. Однак у Єврокомісії пішли на зустріч проханням з національних столиць не робити цього перед Великоднем, який у більшості країн ЄС відзначали 12 квітня.

Справа в тому, що багато політиків боялися, аби громадяни не сприйняли дорожню карту хибно. "Це не сигнал, що обмежувальні заходи можна негайно скасовувати", - наголошується у документі. У ньому додають, що людям і далі слід витримувати соціальну дистанцію.