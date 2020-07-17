Коронавірус у ФРН: уряд Баварії вимагає запровадити обов'язкове тестування в аеропортах

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) після масового зараження серед сезонних робітників на фермі у баварському районі Дінгольфінг-Ландау, заявив у понеділок, 27 липня, про необхідність запровадження системи більш жорстокого контролю за дотриманням санітарних норм на таких підприємствах і, відповідно, посилення покарання за недотримання цих вимог.

Він завив, що спалах коронавірусної інфекції на фермі в Нижній Баварії був викликаний тим, що на ній були "явні порушення" санітарних норм. Тому він виступає за те, щоб підвищити розмір штрафів для підприємств, які явно порушують чинні гігієнічні вимоги.

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Як повідомлялося, на фермі в Маммінгу, у баварському районі Дінгольфінг-Ландау, коронавірус був виявлений одразу у 174 працівників. Внаслідок цього всіх 480 працівників сільгосппідприємства, серед яких є українці, відправили на карантин. Залишати приміщення не можуть навіть ті працівники ферми, результати тестування яких виявились негативними.

Зедер вимагає обов'язкових тестів

Також баварський прем'єр пропонує запровадити в аеропортах "обов'язкове і безкоштовне" тестування тих пасажирів, які прибувають з країн з підвищеним ризиком інфікування коронавірусом, повідомлє агенція новин dpa. У зв’язку з цим він звернувся до федерального уряду з проханням ініціювати відповідні зміни до закону про захист від інфекцій. Щойно ці зміни будуть внесені, Баварія негайно запровадить тестування в аеропортах, запевнив Зедер. За його словами, ця норма має бути "обов'язковою" і запрацювати "якомога швидше".

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"Ми завжди попереджали, і, на жаль, це знову підтверджується: пандемія не завершилася. Вона повертається крадькома", - сказав він. Тому, додав Зедер, зараз необхідно бути дуже пильними і обережними, щоб багато поодиноких випадків не перетворилися на другу хвилю.

Водночас Зедер не виключає, що тестування Баварія може запровадити у спеціальних пунктах на кордонах на лініях великих автобанів, а також на вокзалах у Мюнхені та Нюрнберзі. Він передбачає, що поки людей там тестуватимуть добровільно, але, якщо будуть внесені в закон, то і у цих пунктах запровадять обв'язкове тестування на коронавірус.

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