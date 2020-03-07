 Коронавірус у Китаї: 10 осіб загинули через обвал готелю, де був карантин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2020

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Новини

Коронавірус у Китаї: 10 осіб загинули через обвал готелю, де був карантин

Щонайменше десять людей загинули внаслідок обвалу будівлі готелю на сході Китаю, де на карантині через коронавірус перебували близько 70 людей. 38 з них врятували. Ще більше 20 осіб перебувають під завалами.

Через обвал готелю у Китаї загинули 10 осіб

Через обвал готелю у Китаї загинули 10 осіб

Жертвами обвалу готелю Xinjia Express Hotel, який використовували як карантинний центр, на сході Китаю стали щонайменше 10 людей, повідомляє агенція новин AFP. Всього у будівлі були близько 70 людей. Станом на ранок неділі, 8 березня, вдалося врятувати 38 людей, під завалами залишаються ще більше 20 осіб, їх шукають близько 1500 рятувальників.

На оприлюднених фото видно, що стіни споруди повністю зруйновані. Залишився лише сталевий каркас будівлі, в якій раніше на карантині перебували люди, які контактували з інфікованими коронавірусом. За даними місцевих ЗМІ, тести на вірус у цих людей показали негативний результат. Утім, їх все одно тримали на карантині у якості запобіжного заходу.

Раніше робітники попереджали про деформацію частини підпірної стіни будівлі

Раніше робітники попереджали про деформацію частини стіни будівлі

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У штаті Нью-Йорк коронавірусом інфіковані 76 людей. До цього надзвичайний стан оголосили у Каліфорнії, Меріленді, Юті та штаті Вашингтон. Жертвами нового вірусу у США стали 19 людей. (08.03.2020)

Готель Xinjia Express Hotel на 80 номерів побудували два роки тому у місті Цюаньчжоу. Перший поверх у ньому відремонтували декілька тижнів тому. Утім, робітники попереджали власника будівлі про деформацію частини стіни, зазначили у китайському міністерстві. Наразі розслідується, чи могли самі робітники, що робили ремонт, пошкодити частину стіни.

Як зазначає агенція, будівлі у Китаї можуть руйнуватися через низьку якість матеріалів та неправильну конструкцію.

Нагадаємо, коронавірус почав поширюватися у Китаї у грудні 2019 року. Країна посідає перше місце у світі за кількістю інфікованих SARS-CoV-2 - більше 80 тисяч людей. Померли від наслідків хвороби понад три тисячі людей. Вилікувалися від коронавірусу близько 57 тисяч осіб. 

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  • Місія нездійсненна

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    Місія нездійсненна

    Коронавірус дістався і до Голівуду. У серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз у ролі таємного агента Ітана Ханта рятує світ, у другій частині - навіть від смертельного вірусу грипу. У реальності ж перемога наразі за вірусом. Через коронавірус зйомки сьомої частини фільму стали "нездійсненною місією". Кінокомпанія Paramount Pictures перенесла тритижневі зйомки у Венеції на невизначений термін.

    Автор: Торстен Ландсберґ, Гайке Мунд, Олексій Яковійчук


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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

По всьому світу через поширення коронавірусу скасовуються масові заходи і зачиняються музеї. Зачепила епідемія Лейпцизький книжковий ярмарок та міжнародну туристичну виставку ITB. Два дні через вірус не працював і Лувр. (04.03.2020)  

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