Коронавірус у Китаї: 10 осіб загинули через обвал готелю, де був карантин

Жертвами обвалу готелю Xinjia Express Hotel, який використовували як карантинний центр, на сході Китаю стали щонайменше 10 людей, повідомляє агенція новин AFP. Всього у будівлі були близько 70 людей. Станом на ранок неділі, 8 березня, вдалося врятувати 38 людей, під завалами залишаються ще більше 20 осіб, їх шукають близько 1500 рятувальників.

На оприлюднених фото видно, що стіни споруди повністю зруйновані. Залишився лише сталевий каркас будівлі, в якій раніше на карантині перебували люди, які контактували з інфікованими коронавірусом. За даними місцевих ЗМІ, тести на вірус у цих людей показали негативний результат. Утім, їх все одно тримали на карантині у якості запобіжного заходу.

Раніше робітники попереджали про деформацію частини стіни будівлі

Готель Xinjia Express Hotel на 80 номерів побудували два роки тому у місті Цюаньчжоу. Перший поверх у ньому відремонтували декілька тижнів тому. Утім, робітники попереджали власника будівлі про деформацію частини стіни, зазначили у китайському міністерстві. Наразі розслідується, чи могли самі робітники, що робили ремонт, пошкодити частину стіни.

Як зазначає агенція, будівлі у Китаї можуть руйнуватися через низьку якість матеріалів та неправильну конструкцію.

Нагадаємо, коронавірус почав поширюватися у Китаї у грудні 2019 року. Країна посідає перше місце у світі за кількістю інфікованих SARS-CoV-2 - більше 80 тисяч людей. Померли від наслідків хвороби понад три тисячі людей. Вилікувалися від коронавірусу близько 57 тисяч осіб.

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