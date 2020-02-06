 Коронавірус у Китаї: вже 636 смертей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2020

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Новини

Коронавірус у Китаї: вже 636 смертей

На території материкового Китаю за добу підтверджено ще 73 нових летальних випадки від коронавірусу. Таким чином сукупна кількість жертв хвороби в КНР зросла до 636.

Коронавірус у Китаї

У Китаї побільшало загиблих від ускладнень, спричинених коронавірусом 2019-nCoV. Згідно з оприлюдненими зранку п'ятниці, 7 лютого, офіційними даними, зафіксовано 73 нових летальних випадки внаслідок легеневого захворювання нового типу. Таким чином кількість померлих від наслідків інфекції на території материкового Китаю зросла до 636 осіб, передає агенція новин AFP.

Найбільше нових смертей - 69 - через коронавірус нарахували в провінції Хубей, де, власне, вперше й був зафіксований спалах цього захворювання. Ця провінція й досі перебуває на карантині. Водночас за межами тих провінцій та регіонів, що найбільше постраждали від поширення небезпечного захворювання, ситуація відносно стабільна, кажуть у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), на яку посилається інформагенція dpa.

Як повідомлялося, досі за межами материкового Китаю було підтверджено дві смерті від коронавірусу - на Філіппінах і в Гонконзі. Тож загалом хвороба забрала життя вже щонайменше 638 людей.

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Водночас побільшало й підтверджених нових випадків інфікування коронавірусом. Протягом минулої доби лікарі виявили ще 3143 нових випадків хвороби. Тож сукупна кількість офіційно підтверджених на території материкового Китаю інфікованих становить тепер 31161. Крім того, повідомляється ще про понад 26 тисяч підозрілих випадків, передає dpa.

Понад 270 випадків захворювання за межами КНР

Нині коронавірус виявили уже в більш ніж 20 країнах. Офіційно підтверджено 270 випадків, у тому числі й 13 у Німеччині. Також на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який відправили на карантин у Японії через підтвердження коронавірусу, виявлено нові випадки захворювання. Згідно з даними міністерства охорони здоров'я Японії, за останню добу лікарі виявили цю інфекцію ще в 41 пасажира, з яких 21 - громадянин Японії. Тож тепер число випадків інфікування коронавірусом на судні зросло до 61.

У відомстві наголосили, що ще близько 120 пасажирів та членів екіпажу корабля мають такі симптоми, як високу температуру та кашель, тож медики перевіряють їх на наявність коронавірусу.

Нагадаємо, днями лайнер Diamond Princess, на борту якого перебувають 2500 туристів та 1000 членів екіпажу, помістили на карантин в порту Йокогами в Японії. Це зробили, бо раніше лікарі виявили коронавірус у 80-річного чоловіка, який кілька днів тому зійшов з борту корабля в Гонконзі.

Раніше повідомлялося, що 25 членів екіпажу судна є українцями.  Загалом майже половина з 2666 пасажирів на судні - громадяни Японії.

Сам лайнер перебуватиме на карантині ще два тижні, кажуть японські чиновники. Через коронавірус на карантин відправили й круїзний лайнер у Гонконзі. На борту цього судна перебуває понад 1,8 тисячі пасажирів та 1,8 тисячі членів екіпажу. Хворобу було виявлено в кількох членів екіпажу судна.

Нагадаємо, хвороба, вперше зафіксована в 11-мільйонному місті Ухань, швидко поширилася Китаєм. Для боротьби з поширенням захворювання влада КНР вдалася до небачених раніше заходів безпеки. Ці заходи вже негативно вплинули на економіку Китаю та регіону в цілому.

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