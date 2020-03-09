Коронавірус зафіксували вже у всіх федеральних землях Німеччини

У німецькій федеральній землі Саксонія-Ангальт у вівторок вранці, 10 березня, зареєстрували перші чотири випадки інфікування коронавірусом, повідомляє агенція новин AFP.

Йдеться про чотирьох чоловіків, троє з них нещодавно повернулися з відпустки в італійському Південному Тиролі. Інфікованим чоловікам 20, 36, 39 і 42 роки.

Наразі місцева влада визначає та шукає людей, з якими контактували інфіковані чоловіки. Таким чином урядовці намагаються запобігти поширенню хвороби.

Саксонія-Ангальт була єдиною німецькою федеральною землею, де до вівторка офіційно не було зареєстровано жодного випадку інфікування коронавірусом.

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Всього, станом на 9 березня у Німеччині підтверджено інфікування 1139 осіб, з них двоє людей померли на території ФРН і ще одна особа у Єгипті. Через поширення хвороби міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) рекомендує відмовитися від проведення у країні заходів, в яких бере участь понад тисяча осіб.

Слідуючи цій рекомендації, німецькі футбольні клуби у вівторок почали призупиняти продаж квитків на майбутні матчі. Окрім того, матч Бундесліги між "Боруссією" (Менхенгладбах) та ФК "Кельн" у середу, 11 березня, відбудеться у Менхенгладбаху без глядачів, що є прецедентом для німецької Бундесліги.