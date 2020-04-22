Коронавірус: Греція послабить карантин із 4 травня

Греція крок за кроком послаблюватиме карантинні обмеження, запроваджені через епідемію коронавірусу. Старт заплановано на 4 травня, повідомив у ефірі грецького телебачення прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс у вівторок, 28 квітня. Глава уряду озвучив план скасування карантину залежно від епідемічної ситуації.

4 травня у Греції мають відчинитися перукарні, книгарні та крамниці електроприладів. Люди зможуть вільно виходити на вулицю. Із 11 травня планують відновити шкільні уроки для випускних класів гімназій, передає інформагенція dpa.

За кілька тижнів потому зможуть запрацювати великі магазини й торговельні центри. В червні можуть відчинитися готелі й ресторани, пише "Інтерфакс". Окрім того, у травні в Греції також планують відкрити церкви (з дотриманням соціальної дистанції). Церковні служби, щоправда, поки не поновлюватимуть.

У Греції станом на вівторок, 28 квітня, було зафіксовано понад 2,5 тисячі випадків інфікування коронавірусом, що спричиняє хворобу COVID-19. 138 людей померли, 577 одужали (дані Університету імені Джонса Хопкінса).

Кількість хворих на COVID-19 у всьому світі перевищила три мільйони.

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Гладити чи не гладити - ось у чому питання Дослідники ветеринарного науково-дослідного інституту в китайському Харбіні довели, що новий коронавірус може розмножуватися в організмі котів. Ці тварини можуть передавати вірус іншим представникам свого виду. Однак інфікування відбувається не так легко, вважають дослідники під керівництвом ветеринара Хуалана Чена, який опублікував результати дослідження 31 березня в журналі BioRxiv.

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Не хвилюйтеся передчасно! Власникам котів не варто впадати в паніку, адже організм тварин швидко виробляє антитіла до вірусу, тому вони можуть бути заразними лише упродовж короткого проміжку часу. Однак людям похилого віку та особам із хронічними захворюваннями все ж варто тимчасово обмежити свободу пересування домашніх тварин. Здорові ж люди мають ретельно мити руки після того, як погладили своїх улюбленців.

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Собак виправдали На відміну від котів, організм собак виявився несприятливим природним резервуаром для розмноження вірусу, ідеться у дослідженні. Тож любителям погуляти з песиками чи потренувати їхню спритність можна видихнути з полегшенням!

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Хто кого тут може заразити? Цій домашній свинці, що прогулюється Римом, не потрібно боятися собаки. Однак і в песика немає причин уникати поросятка. Ветеринари запевняють, що і свині навряд чи годяться на роль природного резервуара для коронавірусу.

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Тхір на карантині Гірше справи у тхорів. Хуалан Чен експериментував і з цими тваринами й дійшов висновку, що SARS-CoV-2 може розмножуватися в них так само, як і в котах. Передача вірусу між тваринами відбувається шляхом крапельного інфікування. Лікарі виявили вірус у мазках із горла й носа тхорів та котів, але не виявили жодних слідів інфекції в легенях тварин.

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Чи становлять небезпеку кури? Експерти також закликають не панікувати власників птахів, як-то продавця курей з Уханю на фото. У людей немає причин турбуватися, оскільки кури практично мають імунітет до SARS-CoV-2. Це ж стосується й качок та інших видів птиці.

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Коли небезпеку становить людина Не тільки люди можуть заражатися від звірів, буває й навпаки. Чотирирічна малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку отримала позитивний результат тесту на коронавірус. "Це, наскільки нам відомо, - перший випадок передачі захворювання COVID-19 від людини до дикої тварини", - повідомив старший ветеринар зоопарку журналові National Geographic.

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Чи є звинувачення на адресу кажанів безпідставними? Кажани вважаються найбільш вірогідним природним резервуаром розмноження SARS-CoV-2. Однак ветеринари припускають, що в Ухані у грудні 2019 року між кажанами й людиною був ще один посередник у передачі вірусу. Можливо, це були тхори або коти?

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Чи все ж таки даний підозрюваний? Панголінів також вважають можливим джерелом поширення нового коронавірусу. Хай там як, дослідники з Гонконгу, Китаю та Австралії виявити в організмі малайзійського панголіна вірус, надзвичайно схожий на SARS-CoV-2. Результати дослідження були опубліковані 26 березня в журналі Nature. Панголінами незаконно торгують на китайських ринках диких тварин. Автор: Фабіан Шмідт, Олексій Яковійчук

