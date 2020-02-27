 Коронавірус в Італії: число інфікованих стрімко зростає, уряд обіцяє фіндопомогу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2020

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Новини

Коронавірус в Італії: число інфікованих стрімко зростає, уряд обіцяє фіндопомогу

В Італії коронавірусом заразилися вже майже 1,7 тисячі людей. Уряд країни готує пакет фінансової допомоги на 3,6 мільярда євро для особливо уражених секторів економіки.

Люди у захисних масках на ринку в Мілані, 25 лютого 2020 року

Люди у захисних масках на ринку в Мілані, 25 лютого 2020 року

В Італії стрімко зростає кількість інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Станом на вечір неділі, 1 березня, вона сягнула 1694, повідомив очільник служби цивільного захисту країни Анджело Бореллі. 83 особи із зазначеної кількості одужали. Добою раніше служба цивільного захисту повідомляла про 1128 інфікованих. Від спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19 у країні померли вже 34 людини - на п'ять більше, ніж добою раніше.

Попри зростання кількості інфікованих, влада окремих регіонів, в яких виявили випадки захворювання, планує вже 2 березня відкрити школи. Однак школярі у Ломбардії, Емілії-Романьї та Венето мають залишатися вдома щонайменше ще один тиждень. Також у понеділок має знову відкритися для відвідувачів кафедральний собор у Мілані, повідомляє агентство новин dpa.

Кількість померлих від коронавірусу в Італії зростає

Кількість померлих від коронавірусу в Італії зростає

Італійська влада планує надати секторам економіки, які найбільше постраждали від поширення коронавірусу, 3,6 мільярда євро, повідомив міністр економіки країни Роберто Гуальтьєрі. Наступного тижня кабінет міністрів має узгодити цей пакет допомоги, його також має затвердити італійський та Європейський парламенти.

"До наступної п'ятниці ми ухвалимо заходи для підтримки економіки у всіх уражених секторах по всій країні", - заявив Гуальтьєрі в інтерв'ю виданню La Repubblica. Запланована сума допомоги становить 0,2 відсотка італійського ВВП.

Італія найсильніше постраждала від коронавірусу серед європейських країн

Італія найсильніше постраждала від коронавірусу серед європейських країн

Також уряд планує надавати податкові кредити компаніям, які найбільше постраждалим від епідемії. За словами Гуальтьєрі, 16 березня міністри фінансів країн-членів Єврозони обговорять на зустрічі спільний план з пом'якшення наслідків цієї кризи.

Раніше цього тижня італійський уряд вже оголосив про програму допомоги для компаній та муніципалітетів в одинадцяти невеликих містах на півночі Італії, які постраждали від епідемії коронавірусу. На сьогодні Італія посідає перше місце серед європейських країн за числом зафіксованих випадків зараження коронавірусом і третє місце у світі - після Китаю та Південної Кореї.

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Коронавірус у США: перша смерть та обмеження на поїздки

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У Південній Кореї оголосили найвищий рівень загрози через коронавірус

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