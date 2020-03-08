 Коронавірус в Італії: За добу померло ще 133 людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Італії: За добу померло ще 133 людини

Кількість смертельних випадків від COVID-19 в Італії продовжує зростати - лише за останню добу в країні померло 133 особи. Тим часом багато людей намагаються виїхати з регіонів, в яких уряд країни запровадив карантин.

Мілан

Мілан потрапив під карантин

За останню добу в Італії від коронавірусу померло 133 людини, повідомила ввечері у неділю, 8 березня, влада країни. Загалом кількість померлих внаслідок епідемії в Італії досягла вже 366. Водночас на чверть зросло число інфікованих - зараз на COVID-19 у країні хворіє 7375 осіб.

Раніше цього дня італійський уряд запровадив карантин на півночі країни, під який потрапили близько 15 мільйонів людей. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала цей крок "мужнім".

Венеція опинилася в ізоляції

Венеція опинилася в ізоляції

Ізоляція Ломбардії та ще 14 регіонів країни триватиме щонайменше до 3 квітня. Іноземним туристам, які зараз перебувають у цих регіонах, дозволили їх залишити - вони мають виїхати негайно. При цьому в постраждалі райони та з них будуть їздити потяги та літати літаки. Водночас на трасах, що ведуть до уражених зон, вже встановлені контрольно-пропускні пункти.

Багато людей намагаються виїхати з постраждалих регіонів

Багато людей намагаються виїхати з постраждалих регіонів Італії

Рішення уряду про запровадження карантину спричинило хаос, оскільки багато людей вирішили терміново залишити постраждалі регіони. Потяги та автобуси переповнені, влада закликає громадян не виїжджати з північних районів, побоюючись, що заражені люди, в яких поки немає симптомів, можуть перенести вірус в інші частини країни.

У країні призупинено проведення спортивних змагань та демонстрацій, не працюють кінотеатри, театри, музеї та інші громадські місця. Під заборону також потрапили великі весілля та похорони. Колізей та Ватиканський музей зачинені до подальших повідомлень. З метою запобігання поширення коронавірусу Папа Римський Франциск читає недільну молитву не з вікна на площі Святого Петра, а транслює її в прямому ефірі.

Дивитись відео 01:24

Коронавірус в Італії: місцями паніка, але без бійок (25.02.2020)

DW.COM

Прем'єр Чехії Бабіш закликав Італію заборонити її громадянам подорожувати

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш закликав уряд Італії заборонити її громадянам поїздки за кордон. Таким чином Бабіш пропонує стримати поширення коронавірусу з Італії. (08.03.2020)  

Також за темою

Italien Castelpusterlengo, Lombardei | Coronavirus | Straßensperre, Soldat mit Atemschutz

Італія запровадила карантин на півночі країни через коронавірус 08.03.2020

Уряд Італії ізолював низку провінцій на півночі через коронавірус. Серед міст, на які поширюються обмеження, опинилася також Венеція та Мілан. Ці обмеження діятимуть щонайменше до 3 квітня.

Tschechien, Karlovy Vary: Andrej Babis

Прем'єр Чехії Бабіш закликав Італію заборонити її громадянам подорожувати 08.03.2020

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш закликав уряд Італії заборонити її громадянам поїздки за кордон. Таким чином Бабіш пропонує стримати поширення коронавірусу з Італії.

Coronavirus in Italien Cremona medizinischen Vorzelt vor dem Krankenhaus

Коронавірус в Італії забрав життя вже майже 200 осіб 06.03.2020

Лише протягом минулої доби жертвами коронавірусу в Італії стали 49 осіб. Кількість нових інфікувань перевищила 800 випадків.

Реклама

Докладно

Клара Цеткін (посередині), 1920-ий рік

Як німкені боролися за свої права

Сучасні німкені можуть багато з того, за що боролися їхні прабабусі: обирати, вчитися, вести бізнес і керувати країною.  

Видобуток нафти

В ОПЕК+ не домовилися щодо скорочення видобутку нафти

Тим часом на ринках спостерігається стрімке падіння вартості "чорного золота".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  