Коронавірус в Італії: За добу померло ще 133 людини

За останню добу в Італії від коронавірусу померло 133 людини, повідомила ввечері у неділю, 8 березня, влада країни. Загалом кількість померлих внаслідок епідемії в Італії досягла вже 366. Водночас на чверть зросло число інфікованих - зараз на COVID-19 у країні хворіє 7375 осіб.

Раніше цього дня італійський уряд запровадив карантин на півночі країни, під який потрапили близько 15 мільйонів людей. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала цей крок "мужнім".

Венеція опинилася в ізоляції

Ізоляція Ломбардії та ще 14 регіонів країни триватиме щонайменше до 3 квітня. Іноземним туристам, які зараз перебувають у цих регіонах, дозволили їх залишити - вони мають виїхати негайно. При цьому в постраждалі райони та з них будуть їздити потяги та літати літаки. Водночас на трасах, що ведуть до уражених зон, вже встановлені контрольно-пропускні пункти.

Багато людей намагаються виїхати з постраждалих регіонів Італії

Рішення уряду про запровадження карантину спричинило хаос, оскільки багато людей вирішили терміново залишити постраждалі регіони. Потяги та автобуси переповнені, влада закликає громадян не виїжджати з північних районів, побоюючись, що заражені люди, в яких поки немає симптомів, можуть перенести вірус в інші частини країни.

У країні призупинено проведення спортивних змагань та демонстрацій, не працюють кінотеатри, театри, музеї та інші громадські місця. Під заборону також потрапили великі весілля та похорони. Колізей та Ватиканський музей зачинені до подальших повідомлень. З метою запобігання поширення коронавірусу Папа Римський Франциск читає недільну молитву не з вікна на площі Святого Петра, а транслює її в прямому ефірі.