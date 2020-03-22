Коронавірус в Іспанії: понад 33 тисячі інфікованих, більше 2 тисяч померлих

В Іспанії за добу від наслідків спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19 померли 462 людини. Про це повідомило іспанське міністерство охорони здоров'я у понеділок, 23 березня.

Таким чином загальна кількість померлих від COVID-19 в країні зросла до 2 182 осіб, зазначається в повідомленні. Водночас показник лабораторно підтверджних випадків інфікування збільшився за добу на 4517 осіб. За даними міністерства, загальна кількість інфікованих коронавірусом осіб нині в Іспанії становить більше 33 тисяч людей.

Заходи проти коронавірусу в Іспанії

Напередодні прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що уряд хоче подовження до 11 квітня обмежень на вихід з дому для жителів країни, запроваджених з метою протидії поширенню епідемії коронавірусу. Заборона виходити з дому без поважних причин діє в Іспанії вже більше тижня, її продовження потребуватиме згоди парламенту.

Згідно з цими обмеженнями, іспанці можуть виходити з дому, наприклад, на роботу, до лікаря чи до магазину. За порушення нових правил передбачено грошові штрафи та навіть ув'язнення.

Днями 69 відомих епідеміологів, молекулярних біологів та вчених інших галузей у відкритому листі до іспанського уряду закликали запровадити жорсткіші заходи у боротьбі проти коронавірусу, серед яких "тотальна ізоляція" населення. Науковці заявляють, що дозвіл для поїздок на роботу варто зберегти лише для працівників підприємств, що забезпечуть базові потреби населення.

Інакше, як застерігають фахівці у своєму листі, "близько 25 березня" іспанська медична система зазнає колапсу. Однією з причин такої складної ситуації експерти називають той факт, що 18 відсотків населення Іспанії є старшими за 65 років.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Заражені дверні ручки Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Обережно в їдальні! Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Чи варто боятися імпортних товарів? Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Посилка з вірусами Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Що робити з домашніми улюбленцями? Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Невже й городина небезпечна? Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Морозу вірус не боїться Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Тримайтеся осторонь дичини! У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто. Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков

