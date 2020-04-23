Коронавірус в Іспанії: найменше число жертв з березня, діти знову на вулиці

За останню добу в Іспанії померли 288 людей, в яких виявили зараження коронавірусом, повідомило у неділю, 26 квітня, міністерство охорони здоров'я країни. Це - найнижчий показник з 21 березня, коли було зафіксовано таку ж кількість жертв. Днем раніше повідомляли про 378 померлих з коронавірусною інфекцією. Загалом в Іспанії померли 23190 осіб, в яких підтвердили зараження коронавірусом, одужали 98732 пацієнтів.

Кількість зафіксованих випадків у країні зросла за останню добу з 205905 до 207634.

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Прем'єр Іспанії анонсував послаблення карантину, діти можуть гуляти

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес напередодні ввечері оголосив про послаблення обмежувальних заходів, запроваджених через пандемію COVID-19. Зокрема, з 2 травня жителям країни дозволять прогулянки та заняття спортом на свіжому повітрі.

"Якщо пандемія й надалі послаблюватиметься, як це було до цього часу, з 2 травня будуть дозволені індивідуальні фізичні тренування та прогулянки з людьми, з якими ви живете", - цитує Санчеса агенція новин AFP.

З 26 квітня уряд дозволив дітям до 14 років виходити з дому в супроводі одного з батьків та гуляти в радіусі одного кілометра від будинку упродовж однієї години на день. При цьому дитячі та ігрові майданчики все ще залишатимуться закритими. Останні шість тижнів діти повинні були перебувати в помешканнях.

Очікується, що 28 квітня уряд Іспанії оприлюднить план послаблення обмежень, який передбачатиме заходи на другу половину травня.

З 14 березня жителям Іспанії заборонили виходити на прогулянки та пробіжки. Людям дозволили виходити з дому лише для придбання їжі чи ліків та для короткого вигулу собак.

Нагадаємо, Іспанія вже втретє подовжила надзвичайний стан, він триватиме щонайменше до 9 травня. Крім того, в уряді Іспанії заявили, що іноземні туристи не зможуть приїхати відпочивати до країни у 2020 році. За оцінкою представників туристичної галузі країни, іноземці зможуть повернутися на іспанські пляжі не раніше літа 2021 року.

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