 Коронавірус в Іспанії: найменше число жертв з березня, діти знову на вулиці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Іспанії: найменше число жертв з березня, діти знову на вулиці

За останню добу в Іспанії померли 288 людей, в яких виявили зараження коронавірусом. Це - найнижчий показник за понад місяць. Тим часом діти у країні знову мають можливість гуляти на вулиці.

За останню добу в Іспанії зафіксували 288 жертв COVID-19

За останню добу в Іспанії зафіксували 288 жертв COVID-19

За останню добу в Іспанії померли 288 людей, в яких виявили зараження коронавірусом, повідомило у неділю, 26 квітня, міністерство охорони здоров'я країни. Це - найнижчий показник з 21 березня, коли було зафіксовано таку ж кількість жертв. Днем раніше повідомляли про 378 померлих з коронавірусною інфекцією. Загалом в Іспанії померли 23190 осіб, в яких підтвердили зараження коронавірусом, одужали 98732 пацієнтів.

Кількість зафіксованих випадків у країні зросла за останню добу з 205905 до 207634. 

Читайте також: Туризм в умовах пандемії COVID-19: як європейці проведуть це літо?

Прем'єр Іспанії анонсував послаблення карантину, діти можуть гуляти

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес напередодні ввечері оголосив про послаблення обмежувальних заходів, запроваджених через пандемію COVID-19. Зокрема, з 2 травня жителям країни дозволять прогулянки та заняття спортом на свіжому повітрі.

"Якщо пандемія й надалі послаблюватиметься, як це було до цього часу, з 2 травня будуть дозволені індивідуальні фізичні тренування та прогулянки з людьми, з якими ви живете", - цитує Санчеса агенція новин AFP.

З 26 квітня уряд дозволив дітям до 14 років виходити з дому в супроводі одного з батьків та гуляти в радіусі одного кілометра від будинку упродовж однієї години на день. При цьому дитячі та ігрові майданчики все ще залишатимуться закритими. Останні шість тижнів діти повинні були перебувати в помешканнях.

Очікується, що 28 квітня уряд Іспанії оприлюднить план послаблення обмежень, який передбачатиме заходи на другу половину травня.

З 14 березня жителям Іспанії заборонили виходити на прогулянки та пробіжки. Людям дозволили виходити з дому лише для придбання їжі чи ліків та для короткого вигулу собак.

Нагадаємо, Іспанія вже втретє подовжила надзвичайний стан, він триватиме щонайменше до 9 травня. Крім того, в уряді Іспанії заявили, що іноземні туристи не зможуть приїхати відпочивати до країни у 2020 році. За оцінкою представників туристичної галузі країни, іноземці зможуть повернутися на іспанські пляжі не раніше літа 2021 року.

Читайте також: Коронавірус і польоти: на авіапасажирів чекають нові правила 

Дивитись відео 03:08

Карантин і німці: "хом'якові" закупи, цифровізація заднім числом і продуктивне дозвілля (17.04.2020)

Також за темою

Spanien | Coronavirus: Leere Straßen in Madrid

Коронавірус: в Іспанії уже втретє подовжили надзвичайний стан 23.04.2020

На тлі епідемії COVID-19 парламент Іспанії затвердив пропозицію уряду Педро Санчеса утретє подовжити дію надзвичайного стану в країні. Цього разу - до 9 травня.

BG Deutschland steht still | Flugzeuge Frankfurt Flughafen

Коронавірус і польоти: на авіапасажирів чекають нові правила 23.04.2020

COVID-19 внесе помітні зміни в звичні нам польоти. Вони стануть менш комфортними і будуть займати більше часу. Німецькі авіаперевізники представили план з 20 пунктів.

Ukraine Kiew | Coronavirus | Temperaturmessung Evakuierte aus Polen

В Україні підтверджено 5710 випадків COVID-19 20.04.2020

За добу 19 квітня в Україні зафіксували ще 261 випадок інфікування коронавірусом. Однак, за даними МОЗ, 7 областей за минулу добу не надали інформації про ПЛР-тестування громадян на коронавірус.

Реклама

Докладно

Запорізька АЕС

Пожежі в Чернобильській зоні нагадали про українські АЕС

Як працює програма виведення з експлуатації АЕС в Україні?  

Переговори Євросоюзу та Великобританії щодо торговельної угоди

Брюссель непокоїть позиція Лондона щодо торгівлі

Черговий раунд переговорів між ЄС і Великобританією щодо майбутньої торговельної угоди не приніс результатів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  