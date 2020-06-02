 Коронавірус в Україні: 483 нових випадки за добу, вісім інфікованих померли | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: 483 нових випадки за добу, вісім інфікованих померли

Загалом в Україні зафіксовано вже 24823 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 735 людей, в яких підтвердили інфікування, померли. Тим часом одужали вже 10440 пацієнтів.

В Україні за добу виявили 483 нових випадків COVID-19

В Україні за добу виявили 483 нових випадків COVID-19

В Україні станом на ранок середи, 3 червня, зареєстровано 24823 лабораторно підтверджених випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. 735 людей, у яких підтвердили зараження, померли, повідомляється на сайті системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

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За останню добу виявлено 483 нових випадки, а померли вісім людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом. Загалом вилікувалися від коронавірусної інфекції 10440 пацієнтів, за останню добу - 362.

Найбільше інфікувань зафіксовано у Чернівецькій області (3442), Києві (3133), а також в Рівненській (1873), Львівській (1830), Київській (1652), Івано-Франківській (1465), Закарпатській (1236) і Тернопільській (1200) областях. Найбільше нових випадків за останню добу виявили у Львівській області - 96.

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Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Луганській (49), Донецькій (166), Сумській (174), Херсонській (179) та Чернігівській (203) областях.

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Як повідомлялося, уряд України ухвалив рішення про адаптивний карантин, що діятиме до 22 червня. Відповідною постановою подовжено дію карантинних заходів на всій території України. Крім того, вона містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

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Також із 1 червня в Україні відновив роботу залізничний транспорт і дозволили міжобласні перевезення автомобільним транспортом. Крім того, за певних умов дозволяється відкриття спортзалів та басейнів. Уже з 10 червня буде можливе повноцінне відкриття ресторанів.

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