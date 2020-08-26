 Коронавірус в Україні: рекордні 49 смертей за добу, 1974 нові випадки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: рекордні 49 смертей за добу, 1974 нові випадки

В Україні за останню добу зафіксували 1974 нові випадки зараження коронавірусом, 49 людей померли, а 763 - одужали. Найбільше інфікувань підтвердили У Києві, Харківській, Львівській, Одеській і Чернівецькій областях.

В Україні за останню добу підтвердили 49 смертей через інфікування коронавірусом

В Україні за останню добу підтвердили 49 смертей через інфікування коронавірусом

В Україні за останню добу зафіксували 1974 нові випадки зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у четвер, 27 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу зафіксували рекордну кількість померлих, в яких підтвердили зараження коронавірусом, - 49. Також 763 пацієнти одужали.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Києві (220), Харківській (218), Львівській (203), Одеській (185), Івано-Франківській (164), Чернівецькій (159) та Тернопільській (141) областях.

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 112059 випадків інфікування, 2403 людини з коронавірусом померли, 54217 пацієнтів одужали.

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22 серпня повідомлялося про рекордні 2328 нових випадків зараження коронавірусом за попередню добу, а 20 серпня - про найбільшу на той час кількість жертв від коронавірусу - 40 померлих за добу.

Раніше президент України Володимир Зеленський з огляду на статистику кількості нових випадків інфікування заявив, що країна перебуває на межі другої хвилі поширення COVID-19. Напередодні уряд України ще на два місяці подовжив дію адаптивного карантину в країні.

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