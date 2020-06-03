 Коронавірус в Україні: рекордна кількість нових випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: рекордна кількість нових випадків за добу

За останню добу в Україні зафіксовано 588 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, що є найвищим показником. Водночас одужали за добу 602 пацієнти.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу виявили 588 нових випадків COVID-19

В Україні станом на ранок четверга, 4 червня, зареєстровано 25411 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. 747 людей, у яких підтвердили зараження, померли, повідомляється на сайті системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

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За останню добу виявлено 588 нових випадків, що є рекордним показником. Про найвищу добову кількість раніше повідомляли  23 квітня - 578 нових випадків. Напередоні повідомили про 483 нових випадки.

За останню добу померли 12 людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом. Загалом вилікувалися від коронавірусної інфекції 11042 пацієнтів, за останню добу - 602, що теж є найвищим показником.

Найбільше інфікувань зафіксовано у Чернівецькій області (3481), Києві (3210), а також в Львівській (1915), Рівненській (1905), Київській (1673), Івано-Франківській (1491), Закарпатській (1257) і Тернопільській (1220) областях. Найбільше нових випадків за останню добу виявили у Львівській області (85) та в Києві (77).

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Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Луганській (51), Донецькій (174), Сумській (177), Херсонській (179) та Чернігівській (238) областях.

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Як повідомлялося, уряд України ухвалив рішення про адаптивний карантин, що діятиме до 22 червня. Відповідною постановою подовжено дію карантинних заходів на всій території України. Крім того, вона містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

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Із 1 червня в Україні відновив роботу залізничний транспорт і дозволили міжобласні перевезення автомобільним транспортом. Крім того, за певних умов дозволено відкриття спортзалів та басейнів. Напередодні уряд ухвалив рішення про нові пом'якшення карантинних заходів - уже з 5 червня можливе повноцінне відкриття ресторанів, проведення релігійних заходів та внутрішні авіаперевезення.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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