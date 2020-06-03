Коронавірус в Україні: рекордна кількість нових випадків за добу

В Україні станом на ранок четверга, 4 червня, зареєстровано 25411 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. 747 людей, у яких підтвердили зараження, померли, повідомляється на сайті системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

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За останню добу виявлено 588 нових випадків, що є рекордним показником. Про найвищу добову кількість раніше повідомляли 23 квітня - 578 нових випадків. Напередоні повідомили про 483 нових випадки.

За останню добу померли 12 людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом. Загалом вилікувалися від коронавірусної інфекції 11042 пацієнтів, за останню добу - 602, що теж є найвищим показником.

Найбільше інфікувань зафіксовано у Чернівецькій області (3481), Києві (3210), а також в Львівській (1915), Рівненській (1905), Київській (1673), Івано-Франківській (1491), Закарпатській (1257) і Тернопільській (1220) областях. Найбільше нових випадків за останню добу виявили у Львівській області (85) та в Києві (77).

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Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Луганській (51), Донецькій (174), Сумській (177), Херсонській (179) та Чернігівській (238) областях.

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Як повідомлялося, уряд України ухвалив рішення про адаптивний карантин, що діятиме до 22 червня. Відповідною постановою подовжено дію карантинних заходів на всій території України. Крім того, вона містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

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Із 1 червня в Україні відновив роботу залізничний транспорт і дозволили міжобласні перевезення автомобільним транспортом. Крім того, за певних умов дозволено відкриття спортзалів та басейнів. Напередодні уряд ухвалив рішення про нові пом'якшення карантинних заходів - уже з 5 червня можливе повноцінне відкриття ресторанів, проведення релігійних заходів та внутрішні авіаперевезення.