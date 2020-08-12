 Коронавірус в Україні: новий антирекорд - 1592 випадки за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Україні: новий антирекорд - 1592 випадки за добу

В Україні за останню добу виявили 1592 нових випадки зараження коронавірусом - це рекорд за весь час епідемії. Найбільше інфікувань - у Харківській і Львівській областях.

В Україні новий антирекорд за кількістю нових випадків COVID-19 протягом доби

В Україні новий антирекорд за кількістю нових випадків COVID-19 протягом доби

В Україні за останню добу зафіксували 1592 нових випадки зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у четвер, 13 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 22 людини, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 530 пацієнтів одужали.

Зафіксована за останню добу кількість нових випадків є найвищою за весь час пандемії COVID-19 в Україні. Минулого тижня упродовж чотирьох днів поспіль в Україні фіксували антирекорд за добовою кількістю заражень, 8 серпня повідомили про 1489 нових випадків.

Читайте також: Коронавірусні баталії в Україні: чим скінчиться протистояння уряду і регіонів

Найбільше нових випадків за останню добу зафіксували у Харківській (209), Львівській (166), Івано-Франківській (138), Чернівецькій (130) та Одеській (114) областях, а також у Києві (133).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно підтвердили 86140 випадків інфікування, 1992 людини з коронавірусом померли, 46216 пацієнтів одужали.

Читайте також: Відкриття шкіл на тлі пандемії: як це робитимуть у Німеччині

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 1433 нових випадки зараження коронавірусом за добу.

  • Коли світ навколо зупиняється

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Коли світ навколо зупиняється

    Лауреат різноманітних нагород фотограф Вей Джиан Чан закарбував на своїх світлинах сюрреалістичну атмосферу в майже спорожнілому Лондоні. Більшість його робіт - це колажі, в яких виринають контрастуючі графіті на кшталт "Надія" чи "Омана". На цій роботі зображені два велосипедисти, які проїжджають повз плакати митця Марка Тітчнера. Меседж: "Будь ласка, повірте, ці дні минуть".

  • На них тримається вся система

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    На них тримається вся система

    "Не всі супергерої носять плащі", - таким є меседж фотографа Джорджа Коппока. На своїх портретах він зобразив "системнозначущих" жителів Лідса, які підтримували функціонування міста під час карантину: медичний персонал, а також лікарі, селяни, працівники супермаркетів, поліцейські та волонтери. На фото: медсестра одного з пологових будинків.

  • Розірваний зв'язок

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Розірваний зв'язок

    Серія світлин Флори Луна ґрунтується на ідеї, що вже до карантину між людьми та світом навколо існував фільтр, який тепер лише посилився. "Пандемія не лише встановила більше фізичних меж для наших контактів з іншими, такі як монітори комп'ютерів, маски та перегородки з прозорого пластику, але й посилила межі, які існували в реальному світі".

  • Затиснені у власні домівки

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Затиснені у власні домівки

    Багатьом родинам довелося виконувати свою роботу та продовжувати шкільне навчання з дому, не знаючи, чим це скінчиться: просто жах. Відчуття власної неспроможності Клер Ермітейдж посилювали повідомлення батьків-ентузіастів у соціальних мережах, які описували "чудові проєкти" зі своїми дітьми. Фотографиня вирішила зайняти гумористичну перспективу, аби закарбувати власне становище під час карантину.

  • Під тиском

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Під тиском

    Коли почалася пандемія, ландшафтний фотограф Скотт Стівенс мусив тимчасово припинити свою роботу. Він вирішив опрацьовувати свої світлини за домашнім робочим столом та дати таким чином свою візуальну "заряджену емоціями відповідь на нинішню кризу". Його серія "Під тиском" демонструє настінний барометр поряд із фотографією неба з вікна кімнати фотографа.

  • Фейкова вулична сцена

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Фейкова вулична сцена

    Зазвичай Кріс Сілк фотографує вуличні сцени. Під час карантину він експериментував із власними фотографіями міста: він брав фігури з модельної залізниці свого батька чи інші предмети домашнього вжитку та вмонтовував їх у ту чи іншу сцену з природним доступом світла. "Немає нудних місць для фотографій", - прокоментував він особливі робочі умови.

  • Тваринний світ під час карантину

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Тваринний світ під час карантину

    Володар різних нагород фотограф Іан Вейд зазвичай фотографує диких тварин на вулицях міста. Тепер же він узявся експериментувати з пластиковими фігурками тварин його дворічної доньки, аби вони виглядали природно. Він відчував на собі багато дивних поглядів, коли лежав на животі в струмку, аби сфотографувати цього пластикового бенгальського тигра.

  • Прогулянка під час карантину

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Прогулянка під час карантину

    Документальна фотографиня Джастін Дезмонд під час ізоляції познайомилася з абсолютно невідомими їй людьми. "Одного сонячного дня я вийшла зі своєю камерою та запитувала в небагатьох людей, яких зустрічала на своєму шляху, чи можна їх сфотографувати та як вони переживають карантин". Результат - серія фотографій, зроблена на відстані двох метрів від об'єктів.

  • Листи дорогим серцю людям

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Листи дорогим серцю людям

    "Через страх, який ми відчуваємо перед тим, що нам іще доведеться пережити через вірус, ми сумуємо за іншими більше ніж зазвичай", - переконана фотографиня Акіко Дюпон. Це надихнуло її попросити своїх сусідів на півдні Лондона написати листа людині, про яку вони часто думають під час карантину. Семирічна Софія (на фото) написала своїй бабусі в Канаді.

  • Карантинний балет

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Карантинний балет

    11-річний син фотографині Гемми Гріффітс танцює балет. Тренувань під час карантину не було, тож він займався вдома, через що "його надзвичайно довге волосся літало по квартирі". Вона закарбувала його заняття на фото, "аби згадувати про ці дивні часи та закарбувати варту подиву красу його рухів у абсолютно звичайній оселі".

  • Проєкт Надія: танцювальники під час карантину

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Проєкт "Надія": танцювальники під час карантину

    Фотографиня Сенем Піс так само отримала натхнення від балету. Вона сфотографувала одразу кількох танцівниць і танцівників. "Усі ми раптом опинилися в ситуації, якої ми не могли собі до цього уявити", - написала вона. Для неї танцівники стали водночас символом життєствердного меседжу: "Завжди є надія. Завжди є радість у житті".

    Автор: Елізабет Ґренір


Також за темою

Ukraine Ivano-Frankivsk | Coronatests

Коронавірус в Україні: 1433 нових випадки за добу, 19 померлих 12.08.2020

В Україні за останню добу виявили 1433 нових випадки зараження коронавірусом, 752 пацієнти одужали, 19 людей померли. Найбільше інфікувань - у Києві, Львівській та Харківській областях.

Deutschland Corona-Testzentrum am Hamburger Flughafen

Коронавірус у Німеччині: найбільша добова кількість випадків за три місяці 12.08.2020

З відкриттям кордонів у Німеччині суттєво зросла частка випадків інфікування коронавірусом, завезених з інших держав. Вчені також вказують на недотримання людьми правил гігієни та дистанціювання.

Neuseeland Coronavirus

Нова Зеландія 100 днів фіксує лише завезені випадки COVID-19 09.08.2020

Упродовж 100 останніх днів у Новій Зеландії не зафіксували жодного нового випадку коронавірусу в країні, заявили лікарі. Всі нові виявлені випадки зараження фіксувалися лише в тих, хто прибував з-за кордону.

Реклама

Докладно

Світлана Тихановська

"На Тихановську чинився тиск": очільник МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс розповів DW про те, що влада Білорусі запропонувала Тихановській.  

Льонокомбінат у місті Орша

Білорусь: економічний бік кризи

Der Wahlausgang in Belarus, die Proteste in vielen Städten, die Enttäuschung im Land haben auch wirtschaftliche Gründe.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  