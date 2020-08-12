Коронавірус в Україні: новий антирекорд - 1592 випадки за добу

В Україні за останню добу зафіксували 1592 нових випадки зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у четвер, 13 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 22 людини, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 530 пацієнтів одужали.

Зафіксована за останню добу кількість нових випадків є найвищою за весь час пандемії COVID-19 в Україні. Минулого тижня упродовж чотирьох днів поспіль в Україні фіксували антирекорд за добовою кількістю заражень, 8 серпня повідомили про 1489 нових випадків.

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Найбільше нових випадків за останню добу зафіксували у Харківській (209), Львівській (166), Івано-Франківській (138), Чернівецькій (130) та Одеській (114) областях, а також у Києві (133).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно підтвердили 86140 випадків інфікування, 1992 людини з коронавірусом померли, 46216 пацієнтів одужали.

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Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 1433 нових випадки зараження коронавірусом за добу.