 Коронавірус в Україні: знову понад 500 нових випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: знову понад 500 нових випадків за добу

За останню добу в Україні зафіксовано 553 нові випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Водночас одужали за добу 330 пацієнтів.

В Україні другий день поспіль фіксують понад 500 нових випадків зараження SARS-CoV-2

В Україні другий день поспіль фіксують понад 500 нових випадків зараження SARS-CoV-2

В Україні станом на ранок п'ятниці, 5 червня, зареєстровано загалом 25964 лабораторно підтверджені випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. 762 людини, у яких виявили зараження, померли, повідомляється на сайті системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

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За останню добу виявлено 533 нові випадки. Напередодні повідомили про 588 нових випадків, що стало рекордним показником. Про найвищу добову кількість раніше повідомляли 23 квітня - 578 нових випадків.

Упродовж останніх 24 годин померли 15 людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом. Загалом вилікувалися від коронавірусної інфекції 11372 пацієнти, за останню добу - 330. Напередодні повідомлялося про одужання 602 пацієнтів, що також стало найвищим показником.

Найбільше інфікувань зафіксовано у Чернівецькій області (3519), Києві (3292), а також в Львівській (1988), Рівненській (1962), Київській (1711), Івано-Франківській (1507), Закарпатській (1280) і Тернопільській (1233) областях. Найбільше нових випадків за останню добу виявили у Києві (82) та Львівській області (73).

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Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Луганській (51), Херсонській (179), Сумській (188), Донецькій (195) та Чернігівській (250) областях.

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Як повідомлялося, уряд України ухвалив рішення про адаптивний карантин, що діятиме до 22 червня. Відповідною постановою подовжено дію карантинних заходів на всій території України. Крім того, вона містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

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Нагадаємо, з 5 червня стали можливими повноцінне відкриття ресторанів, проведення релігійних заходів та внутрішні авіаперевезення.

З 1 червня в Україні залізниця відновила пасажирські перевезення, також дозволили міжобласні перевезення автомобільним транспортом. Крім того, за певних умов дозволено відкриття спортзалів та басейнів.

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