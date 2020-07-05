Коронавірус: в Україні зареєстровано менше нових випадків

За останню добу в України виявили 543 випадки зараження коронавірусом. Про це вранці понеділка, 6 липня, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України.

Ці дані свідчать про зменшення кількості виявлених випадків захворювання, адже днем раніше повідомлялося про 823 нових хворих на COVID-19, а 4 липня - про 914. Нагадаємо, добовий антирекорд в Україні щодо кількості виявлених заражень - 1109 випадків - був зафіксований 26 червня.

При цьому кількість активних випадків хвороби перевищила 26 тисяч: наразі в Україні на COVID-19 хворіють 26 078 осіб, що на 203 більше, ніж днем раніше. Кількість інфікованих від початку пандемії становить на ранок понеділка 49 043 людини, одужали 21 703 людини, померли від коронавірусної хвороби від початку пандемії 1 262 людини.

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Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській (104) і Рівненській (82) областях, одужання - у Львівській (75) і Чернівецькій (59).

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, найбільше підтверджених випадків COVID-19 в світі зареєстровано в США - 2,9 мільйона. На другому місці - Бразилія (1,6 мільйона). Після Індії (близько 700 тисяч випадків) на четвертому місці - Росія (680 тисяч).