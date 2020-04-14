Коронавірусна криза: мінекономіки ФРН планує подовжити підтримку бізнесу

Міністерство економіки Німеччини має намір подовжити виплати допомоги малому та середньому бізнесу через наслідки пандемії COVID-19. Про це у неділю, 23 серпня, повідомила речниця міністерства у коментарі інформагенції AFP.

Планується, що фінансова допомога, виплата якої стартувала в ФРН у липні, надаватиметься до грудня цього року. Максимальний розмір дотацій одному підприємству становить 150 тисяч євро.

Водночас німецькі ЗМІ пишуть, що підприємства надто повільно освоюють державні дотації. Зокрема, як повідомив тижневик Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, з близько 25 мільярдів євро субсидій на покриття експлуатаційних витрат, які закладено у допоміжний фонд, за кілька місяців було виділено лише 14,3 мільярда євро.

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У свою чергу, мінекономіки заявило, що твердження про поганий попит на "коронавірусні" субсидії не відповідає дійсності. Крім того, у міністерстві запевнили, що німецький бізнес активно користується пільговими умовами державних кредитних програм. До середини серпня надійшло 83 тисячі заявок від бізнесу і було погоджено виділення майже 45 мільярдів євро таких позик.



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Як відомо, у Німеччині для компенсації збитків бізнесу від епідемії коронавірусу було запроваджено безпрецедентну програму фінансової допомоги. Компенсацію у розмірі до 50 тисяч євро на місяць (максимум три місяці) можуть отримати малі та середні підприємства усіх галузей - як організації, так і підприємці-фізичні особи. Ця допомога покриває частину виробничих витрат у період, коли підприємство "недоотримало" виручку внаслідок "локдауну". При цьому підприємство має засвідчити, що його обіг у місяць, на який воно запитує допомогу, впав на 40 або більше відсотків у порівнянні з цим же місяцем 2019 року.

Також у період з березня до травня уряд Німеччини виділяв субсидії у розмірі до 15 тисяч євро підприємствам малого та середнього бізнесу. Переважна більшість заявок надходила від готельного бізнесу, а також сфер гастрономії та туризму.

Крім того, серед державних заходів порятунку економіки передбачено скорочення у другому півріччі 2020 року податку на додану вартість.

Загалом уряд Німеччини ухвалив пакет підтримки економіки обсягом 130 мільярдів євро.